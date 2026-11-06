WTA Chennai: Stefanini si ritira sul match point, Zakharova va in semifinale

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WTA Chennai · Quarti di finale Ritiro Anastasia Zakharova 107 6 5 Lucrezia Stefanini 117 2 2 Statistiche e andamento

Termina ai quarti di finale l’avventura di Lucrezia Stefanini nel WTA 250 di Chennai. L’azzurra si arrende Anastasia Zakharova, 107 del mondo, e a un infortunio al piede destro, emerso nel corso del secondo set, che la costringe al ritiro sul match point per l’avversaria, sul punteggio di 6-2 5-2.

In condizioni non perfette, la giocatrice toscana fatica a contenere la potenza della russa, che si costruisce la vittoria con risposte travolgenti. Lucrezia lascia l’India senza aver raggiunto la prima semifinale sul circuito maggiore, ma si riavvicina alla top 100.

Zahkarova sfiderà per un posto in finale Magda Linette, vittoriosa su Mai Hontama con il punteggio di 4-6 7-5 6-4. La seconda semifinale vedrà contrapposte Janice Tjen e Robin Montgomery, che hanno superato rispettivamente Polina Kudermetova e Maaya Rajeshwaran Revathi.

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Primo set: Zakharova mette sotto pressione il servizio di Stefanini

Per Stefanini l’inizio si fa subito in salita quando cede la battuta a freddo da 40-15. Il buon avvio di Zakharova è certificato anche dalle due occasioni di controbreak cancellate a Lucrezia, la quale al servizio non riesce a prendere ritmo. Sul 3-1 l’azzurra salva una possibilità di doppio vantaggio all’avversaria. Tuttavia, Anastasia rimanda solamente la fuga. Nel settimo gioco la numero 107 del mondo mette di nuovo pressione al servizio di Stefanini e, dopo aver sprecato una chance con una risposta sgangherata, vola 5-2, comandando sulla diagonale di sinistra. Prima di chiudere, Zakharova salva la palla del 5-3 all’italiana con un rovescio lungolinea, a confermare come questo fondamentale faccia la differenza in suo favore.

Secondo set: Zakharova piega Stefanini, che si ritira sul match point

Zakharova pare voler mettere le cose in chiaro anche nel secondo set, procurandosi ben quattro chance di break nel gioco inaugurale. Stefanini prova a rimanere attaccata al turno di battuta, manca a sua volta una palla game, ma capitola. La reazione della toscana è immediata. La potenza di Anastasia non è accompagnata dalla necessaria precisione e l’azzurra recupera immediatamente lo svantaggio. La parità, però, dura poco: Lucrezia fatica a disinnescare la risposta dell’avversaria e, nonostante la difesa estrema, è di nuovo costretta a inseguire. Ormai i giochi al servizio della numero 117 WTA sono territorio di conquista per la 24enne di Volgograd, che si innalza 4-1. A condizionare Stefanini è anche un problema al piede, che richiede l’intervento della fisioterapista. Dopo il medical time out, l’italiana si rimette in marcia e recupera uno dei due break, ma la montagna da scalare è ancora ripida. Infatti, Zakharova continua a giocare al meglio in risposta e rimette subito distanza tra lei e l’avversaria. La russa si porta a servire per il match e, arrivata a match point, incassa il ritiro di Stefanini.

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