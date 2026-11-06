WTA Finals, niente foto di gruppo: Svitolina si rifiuta di posare con Andreeva e Sabalenka

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Clima di tensione alla vigilia delle WTA Finals di Indian Wells. L’evento che chiuderà la stagione del circuito femminile, al via domenica 8 novembre, sta facendo parlare di sé più per dissidi tra le giocatrici, piuttosto che per meri motivi tennistici. In principio c’è stato il fattaccio che ha coinvolto Jessica Pegula e Mirra Andreeva, con la prima sorpresa da un microfono acceso mentre pronunciava commenti critici sulla russa durante una conversazione privata con il proprio allenatore. Al quale si è aggiunto il problema della tradizionale foto di gruppo che la WTA realizza con le tenniste prima dell’evento. Come riportato dal giornalista Ben Rothenberg, il consueto ritratto di gruppo quest’anno non si farà. Al suo posto saranno scattate foto singole a ogni tennista.

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People in the quotes and replies who are mad at Svitolina for this while Ukraine is *still* getting bombed constantly…please be serious about the world. — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) November 5, 2026

Il seme delle discordia parrebbe alimentato dai venti di guerra: Elina Svitolina si sarebbe infatti rifiutata di farsi ritrarre assieme alle sue colleghe russe e bielorusse. Il fatto che l’ucraina si rifiuti di condividere qualsiasi cosa che non sia un campo da tennis, con la russa Mirra Andreeva e la bielorussa Aryna Sabalenka, è una cosa che si sapeva già da tempo, dall’inizio dell’invasione su vasta scala del suo Paese da parte della Russia, nel febbraio 2022. Da allora, le tenniste ucraine hanno spesso rifiutato di stringere la mano alle avversarie provenienti da quei Paesi al termine delle partite. La WTA intanto, è stata chiamata a chiarire la decisione di sostituire la tradizionale fotografia di gruppo delle otto partecipanti al singolare con una serie di ritratti individuali.

Svitolina spiega la presenza di Stakhovsky

Tornando sui campi da gioco, la stessa Svitolina si è presentata in California accompagnata da una nuova presenza nell’angolo, il connazionale Serhij Stakhovsky. “Con lui si è verificata una situazione particolare, ha spiegato Elina sulla genesi della loro collaborazione. “La moglie di Andy Bettles è incinta. Già al Roland Garros mi aveva detto che c’era la possibilità che partorisse verso la fine della stagione. Di conseguenza, esisteva la possibilità che non potesse essere qui con me. Ed è proprio quello che è successo, perché la nascita è prevista proprio per questa settimana. Per questo motivo, già durante l’estate avevo iniziato a pensare a chi avrei potuto coinvolgere. Mi è venuto subito in mente Serhij, perché lo conosco da moltissimo tempo, ci alleniamo spesso insieme quando sono in Ucraina e già mi dà una mano”.

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