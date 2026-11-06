WTA Hong Kong: Cirstea chiude (forse) la carriera con una sconfitta

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WTA Hong Kong · Quarti di finale Finale Antonia Ruzic 81 67 5 Alexandra Eala 17 7 7 Statistiche e andamento

Il Prudential Hong Kong Tennis Open procede spedito verso le fasi finali, come la stagione 2026, d’altronde.

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Durante la quinta giornata di torneo, dedicata ai quarti di finale, hanno esordito per prime sul campo centrale Zeynep Sommez e Claire Liu, vincitrice dell’incontro. La tennista statunitense – attualmente n103 del mondo – sta disputando un’ottima avventura in Asia, e dopo aver sconfitto – da sfavorita – Tatiana Prozorova e Katie Boulter – ottava testa di serie del tabellone – si è liberata della turca Sonmez in due rapidi set con lo score di 6-1 6-4. Zeynep non è mai riuscita a tener testa alla rivale americana, che ha soltanto concesso due palle break in tutto l’incontro, peraltro non capitalizzate dalla giocatrice turca. Claire Liu vola in semifinale, dove sfiderà la sorpresa del torneo: Alexandra Shubladze.

L’ultima (forse) di Sorana. Chiuderà la carriera da Top 15

E a proposito della tennista russa – proveniente dal tabellone cadetto -, quest’ultima è stata autrice della sorprendente eliminazione di Sorana Cirstea – n.1 del seeding -, probabilmente giunta all’epilogo della sua carriera. La tennista romena, protagonista di una stagione più che positiva, è uscita di scena dal WTA 250 di Hong Kong in modo quasi anonimo, sconfitta in meno di un’ora e trenta dalla 21enne Shubladze con il punteggio di 6-2 6-3. Soltanto cinque game raccolti in quella che può esser stata l’ultima partita della sua vita da professionista, a meno che non decida – cogliendo tutti in contropiede – di posticipare il suo ritiro e giocare ancora, idea che è saltata fuori più volte tra gli addetti ai lavori nel corso della corrente stagione per via dell’ottimo livello espresso dalla stessa Cirstea. Fatto sta che la romena, classe ’90, e ormai pronta – al netto di drastici cambi di rotta – a lasciare il tennis, occupa la casella numero 15 del ranking, nonché sua miglior classifica di sempre. Nelle ultime 40 stagioni, soltanto tre donne hanno concluso una stagione tra le prime 16 della classifica WTA all’età di 36 anni o più: Martina Navratilova, Serena Williams, Venus Williams. Adesso si è aggiunta anche Sorana Cirstea.

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Brutal loss from Cirstea in her last career match… unless she changes her mind (I kinda selfishly hope she does).



If this was really her last match… what a farewell season she had!



Career high ranking

Year end 15 or 16

10 Slam wins

42-18 W-L pic.twitter.com/OHgJr7jN3g — José Morgado (@josemorgado) November 6, 2026

Sakkari supera Sasnovich. Eala di misura su Ruzic

Il pubblico asiatico si aspettava una chiusura trionfale di carriera della romena, magari con un titolo, ma così non è stato. Chi invece ha rispettato il pronostico è Maria Sakkari, che dopo annate complicate, sta pian piano risalendo la china, seppur sia ancora lontana un miglio dal suo best ranking (3). Nei quarti, ad Hong Kong, non ha lasciato scampo alla qualificata bielorussa Aliaksandra Sasnovich, imponendosi con netto 6-2 6-3.

In chiusura di giornata, è stata la filippina Alexandra Eala a calare il sipario sui quarti di finale di Hong Kong, superando in due set – non senza difficoltà – la croata Antonia Ruzic, in un match nel quale le due protagoniste hanno perso il servizio ben 11 volte in totale. Il valzer dei break e un’interruzione per pioggia ha allungato parecchio la durata dell’incontro, che ha sfiorato le due ore e trenta. La numero 2 del seeding è riuscita a tenere a bada l’ispirata Ruzic, imponendosi col punteggio di 7-6 7-5. Sarà dunque Eala a sfidare Sakkari in semifinale.

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