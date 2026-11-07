ATP Finals: Sonego sarà commentatore Mediaset. Schiavone in telecronaca

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ATP Stoccolma · Qualificazioni 2° set Olle Wallin 416 4 5 Lorenzo Sonego 106 6 5 Statistiche e andamento

Tutto pronto per le Nitto ATP Finals che si terranno in quel di Torino dal 15 al 22 novembre. L’appuntamento con gli otto migliori giocatori della stagione rappresenta il coronamento dell’anno tennistico e, per il primo anno, sarà Mediaset a trasmettere un match al giorno in chiaro, avendo ottenuto i diritti tv relativi dopo anni in cui erano stati appannaggio della Rai. L’emittente di Cologno Monzese ha reso note le voci che accompagneranno il racconto. La coppia di telecronisti sarà formata da Riccardo Trevisani e Francesca Schiavone, storica campionessa del Roland Garros edizione 2010 e, oggi, coach di successo. Gli studi dedicati all’approfondimento saranno gestiti da Chiara Icardi, affiancata dall’ex tennista italiano Diego Nargiso, dall’ex coach di Arnaldi Alessandro Petrone e dal conduttore e cabarettista Max Giusti, sostenuti dal lavoro sul campo degli inviati.

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Lorenzo Sonego gioca in casa: dal campo allo studio tv

Vero e proprio valore aggiunto sarà anche la presenza di Lorenzo Sonego. Il trentunenne torinese smetterà per una settimana i panni di tennista in attività e vivrà la prima esperienza da commentatore tv: ha optato per rimanere nella sua città piuttosto che provare a raccogliere punti nei Challenger che si disputeranno quella settimana, tra cui quello di Metz, torneo che peraltro lui ha vinto nel 2022, quando era ancora un evento di livello ATP 250. Una scelta che, chissà, potrebbe anche guardare al futuro, al termine di un anno che lo ha visto faticare in termini di risultati (oggi è scivolato fuori dai primi 100 del mondo).

Piattaforme digitali e schermi in città: il tennis ovunque

Il palinsesto scalderà i motori già nella settimana di avvicinamento all’evento. Da lunedì 9 novembre, infatti, prenderà il via su Italia 1 la striscia quotidiana Road to Nitto ATP Finals, inserita subito dopo il consueto appuntamento con SportMediaset: una rubrica concepita tra aneddoti, trivia e momenti iconici del Master di fine anno. La vigilia del torneo, sabato 14 novembre, vedrà invece l’emissione di uno speciale interamente orientato alla presentazione degli otto qualificati e all’analisi tattica dei gironi. Dalla domenica d’inizio gare, l’emittente proporrà un flusso continuo di dirette, interviste a caldo e collegamenti dal capoluogo piemontese per vivere da vicinissimo ogni cambio di campo. Un’interessante novità coinvolgerà anche il territorio lombardo: attraverso oltre 300 monitor digitali dislocati nei punti chiave di Milano, i risultati, i tabelloni e i punteggi live verranno proiettati costantemente in città con centinaia di migliaia di passaggi quotidiani, portando il grande tennis direttamente tra la gente.

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