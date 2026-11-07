ATP Finals Torino 2026: ecco chi sono i fantastici otto qualificati

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ATP Parigi · Quarti di finale Finale Taylor Fritz 12 7 5 3 Carlos Alcaraz 3 610 7 6 Statistiche e andamento

La corsa alle ATP Finals è stata elettrizzante. Durata fino a due giorni prima della chiusura definitiva, con Taylor Fritz arrivato a un punto dalla terza qualificazione consecutiva prima di scontrarsi sulle fiammate di un Alcaraz in stato di grazia, che quasi sembrava un bambino al parco giochi. La vittoria del campione in carica dell’Australian Open ha regalato un posto a Torino al connazionale Rafael Jodar, che alla prima stagione completa tra i professionisti potrà giocare le ATP Finals. Sarà il n.8, con la certezza arrivata poche ore dopo quella del n.7 Frances Tiafoe, anche lui esordiente giovando della vittoria di Ben Shelton su Tommy Paul.

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I migliori otto

Saranno quattro i debuttanti a Torino, come non succedeva all’evento che riunisce i migliori otto della stagione dal 2017. All’epoca vinse Grigor Dimitrov su David Goffin, dopo aver battuto Jack Sock in semifinale: tutti esordienti in termini di qualificazione diretta tra gli otto. Nel 2026 gli altri due esordienti alle ATP Finals saranno il nostro Flavio Cobolli, che ha avuto la certezza martedì sera pur dando forfait al 1000 di Parigi, e Arthur Fils. Approfittando, come Tiafoe e Jodar, degli scivoloni altrui. Completano il parterre il due volte campione e n.1 Alexander Zverev, l’indiavolato Carlos Alcaraz, un Ben Shelton sempre più in crescita e il campione del 2020, in netta ripresa, Daniil Medvedev.

Verranno divisi in due gironi da quattro con il sorteggio di giovedì 12 novembre, prima di darsi battaglia per una settimana sotto il tetto dell’Inalpi Arena. Tutti, a modo loro, hanno meritato di qualificarsi per Torino. Andiamoli a conoscere meglio: uno di loro, dopo due anni di dominio senza perdere set, succederà nell’albo d’oro a Jannik Sinner, la cui assenza è certamente la tegola più grande con cui l’edizione del 2026 deve fare i conti. Tuttavia, grazie a Flavio Cobolli, l’Italia sarà comunque rappresentata nella sesta edizione del torneo che si disputa nel nostro Paese.

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1) Alexander Zverev

Nato ad Amburgo, Germania, il 29/04/1997. Età: 29 anni.

Nel 2026: 65-18. Trofei vinti: 2- Roland Garros e US Open.

ATP Finals: 8 partecipazioni (2017-2021, 2023-2025). W-L: 18-12. Migliore risultato: W 2018 e 2021.

2) Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz; Copyright: e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger, 27.10.2026





Nato a Murcia, Spagna, il 05/05/2003. Età: 23 anni.

Nel 2026: 39-5. Trofei vinti: 4- Australian Open, ATP 500 Doha, ATP 500 Tokyo, ATP 500 Vienna.

ATP Finals: 3 partecipazioni (2023-2025). W-L: 7-5. Miglior risultato: F 2025.

3) Ben Shelton

Ben Shelton – Coppa Davis 2026, Praga (foto X @Daviscup)

Nato ad Atlanta, USA, il 09/10/2002. Età: 24 anni.

Nel 2026: 43-18. Trofei vinti: 4- Masters 1000 Canada, ATP 500 Dallas, ATP 500 Monaco, ATP 250 Stoccarda.

ATP Finals: 1 partecipazione (2025). W-L: 0-3. Miglior risultato: RR 2025.

4) Daniil Medvedev

Daniil Medvedev. Foto: e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer, 28.10.2026

Nato a Mosca, Russia, l’11/02/1996. Età: 30 anni.

Nel 2026: 52-20. Trofei vinti: 3- ATP 500 Dubai, ATP 250 Hangzhou, ATP 250 Almaty.

ATP Finals: 6 partecipazioni (2019-2024). W-L: 12-11. Miglior risultato: W 2020.

5) Flavio Cobolli

Flavio Cobolli – Lione 2026 (foto Facebook Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes)

Nato a Firenze, Italia, il 06/05/2002. Età: 24 anni.

Nel 2026: 36-24. Trofei vinti: 1- ATP 500 Acapulco.

ATP Finals: esordio assoluto.

6) Arthur Fils

Arthur Fils – Montreal 2026 (Foto X @ATPTour_ES)

Nato a Bondoufle, Francia, il 12/06/2004. Età: 22 anni.

Nel 2026: 41-16. Trofei vinti: 2- Masters 1000 Cincinnati, ATP 500 Barcellona.

ATP Finals: esordio assoluto.

7) Frances Tiafoe

Frances Tiafoe – US Open 2026 (foto via Twitter @usopen)

Nato a Hyattsville, USA, il 20/01/1998. Età: 28 anni.

Nel 2026: 44-21. Trofei vinti: 1- ATP 500 Halle.

ATP Finals: esordio assoluto.

8) Rafael Jodar

Rafael Jodar – ATP Shanghai 2026 (foto via Twitter @ATPTour_ES)

Nato a Madrid, Spagna, il 17/09/2006. Età: 20 anni.

Nel 2026: 47-19. Trofei vinti: 1- ATP 250 Marrakech.

ATP Finals: esordio assoluto.

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