ATP Parigi: Alcaraz non lascia scampo a Ruud, finale conquistata senza affanni

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ATP Parigi · Semifinale Finale Casper Ruud 23 4 4 Carlos Alcaraz 3 6 6 Statistiche e andamento

Carlos Alcaraz è il primo finalista del Masters 1000 di Parigi. Il 23enne spagnolo supera Casper Ruud con un doppio 6-4 in un’ora e 26 minuti, al termine di una semifinale condotta con grande autorità. Il norvegese prova a rimanere aggrappato al punteggio, ma non riesce mai a impensierire l’avversario in risposta. Alcaraz conquista l’86% dei punti con la prima e il 71% con la seconda, non fronteggia neppure una palla break e chiude con 27 vincenti contro i 14 di Ruud. Due break, uno per parziale, sono sufficienti per conquistare l’accesso all’ultimo atto del torneo parigino.

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[2] C. Alcaraz b. C. Ruud 6-4 6-4

Primo set: Alcaraz perfetto al servizio, Ruud subisce un break fatale

(di Andrea Binotto)

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Sia Alcaraz che Ruud devono ingranare nei primi game in battuta. Nonostante alcune prime di servizio ottime, il 27enne norvegese talvolta è vittima degli angoli trovati dal 23enne spagnolo. Quest’ultimo nel terzo game si procura una palla break, ma esagera con un dritto a sventaglio. Pochi minuti dopo torna a guadagnare una chance in risposta. Lo scandinavo piazza però una buona prima centrale che gli consente di rimanere a galla.

La terza opportunità è quella buona. Nel turno seguente in ribattuta, Carlitos manovra con attenzione da fondocampo e costringe all’errore l’avversario, che spedisce fuori un dritto in recupero e cede il servizio. Confermato il break a 0, Alcaraz procede spedito verso la conquista del parziale, che fa suo per 6-4 con un ace, a seguito di quarantasei minuti in cui non ha concesso palle break.

Secondo set: Ruud resiste fino al 4-4, poi Alcaraz piazza l’allungo decisivo

Il copione non cambia nella seconda frazione. Ruud deve subito faticare per difendere il proprio turno di battuta, conquistato ai vantaggi, mentre Alcaraz continua a concedere le briciole al servizio. Lo spagnolo tiene a zero il primo game in battuta e mantiene un rendimento pressoché impeccabile, lasciando pochissimo spazio alle iniziative del norvegese.

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Ruud ha il merito di non disunirsi e di rimanere in scia, riuscendo a proteggere i propri turni di servizio senza concedere opportunità di break fino alle battute conclusive. Dall’altra parte della rete, tuttavia, Carlitos non mostra alcun segno di cedimento: dopo aver recuperato da 0-30 nel sesto gioco, tiene nuovamente la battuta a zero nell’ottavo, portandosi sul 4-4.

La svolta arriva nel nono game. Alcaraz alza la pressione in risposta e si procura tre palle break consecutive sullo 0-40. Ruud annulla la prima, ma non riesce a evitare la seconda: lo spagnolo strappa il servizio e vola sul 5-4, mettendosi nelle condizioni di chiudere l’incontro con la battuta a disposizione.

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Il finale è una formalità. Alcaraz si procura tre match point consecutivi, ne spreca soltanto uno e chiude 6-4 al secondo tentativo utile, dopo appena quaranta minuti di gioco nel parziale.

I numeri certificano la superiorità dello spagnolo: 40 punti vinti su 49 al servizio, sette ace e nessun doppio fallo. A fare la differenza anche la maggiore incisività negli scambi e le frequenti discese a rete, con 13 punti conquistati su 15. Per Ruud rimane il rammarico di non essere mai riuscito a trovare una vera occasione per riaprire una partita nella quale Alcaraz ha sempre dato l’impressione di avere il controllo.

Domenica, in finale, Alcaraz ritroverà Ben Shelton, con un conto sportivo ancora aperto. Lo statunitense lo aveva sconfitto a settembre nei quarti di finale dello US Open, imponendosi al super tie-break del quinto set in una sfida particolarmente significativa: New York rappresentava infatti il primo torneo dello spagnolo dopo il lungo stop per l’infortunio al polso che lo aveva tenuto lontano dai campi da metà aprile. A distanza di due mesi, Shelton si troverà di fronte un Alcaraz con ben altro ritmo partita, deciso a prendersi la rivincita e a conquistare il titolo nella capitale francese.

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