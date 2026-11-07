ATP Parigi, Van Assche: “Nessun rimpianto. So di poter competere con i migliori”

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ATP Parigi · Semifinale Finale Luca van Assche 47 7 3 4 Ben Shelton 4 5 6 6 Statistiche e andamento

Si ferma a un passo dalla finale la favola parigina di Luca Van Assche, sconfitto da Ben Shelton con il punteggio di 5-7 6-3 6-4 nella semifinale del Masters 1000 di Parigi. Il francese ha accarezzato a lungo il sogno di raggiungere l’ultimo atto del torneo, trovandosi avanti 3-1 nel set decisivo prima di subire la rimonta dello statunitense. Una sconfitta che brucia, ma che non cancella quanto di buono mostrato durante la settimana.

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“Non ho davvero rimpianti. Ho dato tutto dall’inizio alla fine, ho fatto tutto quello che potevo”, ha spiegato Van Assche in conferenza stampa. Il francese riconosce però di non aver gestito al meglio il momento cruciale dell’incontro: “Sul 3-1 non ho giocato benissimo e ho subito il controbreak. Sono cose che succedono”.

Un passaggio sul quale è tornato anche rispondendo a una domanda relativa alla possibile stanchezza accumulata: “Ho commesso alcuni errori e fatto delle scelte tattiche sbagliate. Forse un po’ di fatica c’era, dopo tutte queste partite. Ero frustrato per aver perso così presto il vantaggio, ma ho cercato di rimanere positivo”.

“Sapevo di avere questo livello, ma devo ancora migliorare molto”

Al di là dell’occasione sfumata, Van Assche lascia Parigi con la certezza di poter competere ad altissimo livello. La lunga cavalcata nel torneo gli ha permesso di affrontare avversari di primissima fascia in successione, un’esperienza finora inedita nella sua carriera.

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“Non sono particolarmente sorpreso. So di avere il livello per giocarmela alla pari con questi giocatori, ma era la prima volta che disputavo così tante partite consecutive”, ha sottolineato. “Dentro di me so di poter avere la meglio su di loro. Sono molto soddisfatto di questa settimana, anche se ho ancora tantissimi progressi da compiere”.

Il bilancio, dunque, è decisamente positivo: “Questa settimana è stata molto importante. Mi ha mostrato quello che so fare bene e gli aspetti sui quali devo ancora lavorare. Mi darà maggiore fiducia. Adesso so di poter raggiungere una semifinale e di poter competere con un giocatore come Shelton”.

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Numero 34 del mondo, ma la classifica non è un’ossessione

Da lunedì Van Assche salirà al numero 34 del ranking ATP, diventando il secondo francese in classifica e avvicinandosi alla possibilità di essere testa di serie agli Australian Open.

Un traguardo importante, sul quale però il giovane transalpino preferisce non concentrarsi troppo: “Ovviamente essere testa di serie aiuta, ma voglio soprattutto concentrarmi sul mio gioco, imparare cose nuove e continuare a migliorare. La classifica arriverà di conseguenza”.

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Ancora da decidere, invece, la sua partecipazione al torneo di Stoccolma: il francese valuterà insieme al proprio team se scendere nuovamente in campo dopo le fatiche parigine.

La finale è sfumata, ma Van Assche riparte da Parigi con qualcosa che potrebbe valere persino di più: la consapevolezza di avere il tennis necessario per sfidare i grandi protagonisti del circuito.

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