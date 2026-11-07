ATP Parigi, Van Assche illude: Shelton vince in rimonta, è il primo finalista

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ATP Parigi · Semifinale Finale Luca van Assche 47 7 3 4 Ben Shelton 4 5 6 6 Statistiche e andamento

[3] B. Shelton b. L. Van Assche 5-7 6-3 6-4

C’erano cascati tutti. Negli spalti parigini i tifosi stavano già pregustando un francese in finale, due anni dopo Ugo Humbert. Invece no. Per 5-7 6-3 6-4, in due ore e sedici minuti di gioco, Ben Shelton ha rimontato Luca Van Assche nel loro primo testa a testa, al penultimo atto del Rolex Paris Masters su cemento indoor. In vantaggio prima di un set, poi 3-1 nella terza frazione, il transalpino non ha saputo piazzare la zampata decisiva. Il mancino statunitense, nonostante una prestazione non di livello eccelso, da quel momento ha intascato cinque dei successivi sei giochi, mettendo fine alla favola del suo avversario, piuttosto provato dopo gli ultimi due impegni (Lorenzo Musetti e Rinky Hijikata).

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Resta comunque un torneo strepitoso per Van Assche, che prima di questa settimana non si era mai qualificato nemmeno al turno dei migliori 32 in un 1000. Sebbene sia partito in quarta in questo incontro, il campione a Estoril con il passare dei minuti ha perso sempre più smalto ed è così uscito sconfitto dal sesto incrocio con un top 10 (deve ancora batterne uno). Grazie a questo piazzamento dal prossimo lunedì il francese salirà al numero 34 della classifica.

Con un differenziale di +17 tra vincenti ed errori (il rivale -4), 19 ace messi a referto e l’83% di punti vinti con la prima, Shelton intasca la sua terza affermazione consecutiva in tre set. Diventa il primo americano da James Blake (nel 2006) a raggiungere sei finali in un’unica stagione – Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono gli unici altri due tennisti capaci di conquistarne così tante in questo 2026 -, e il primo statunitense a qualificarsi per almeno due ultimi atti 1000 in una stessa annata, da Andy Roddick (nel 2010). Nella sua 11esima finale ATP, la terza su cemento indoor e a livello 1000, il campione del Masters di Montreal affronterà Carlos Alcaraz o Casper Ruud.

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Primo set: Van Assche regge l’intensità, Shelton sbaglia. Luca passa in vantaggio

Sin dai primi punti Shelton mostra di che pasta è fatto. Piazza un paio di ace, copre bene la rete e intasca il suo primo turno di servizio a 0. Qualche difficoltà in più per Van Assche, che nonostante perda un paio di 15 mette tutto a posto con la battuta a si scrolla di dosso la tensione. Il mancino americano è aggressivo sin dalla risposta e prova a sfondare il muro eretto dal tennista di casa. Quest’ultimo, però, con il servizio è bravo ad annullargli una palla break nel quarto gioco.

Pochi minuti dopo è lui a procurarsi due occasioni in ribattuta, a seguito di alcuni gratuiti a stelle e strisce. Ma il prossimo allievo di Juan Carlos Ferrero ricalibra i colpi in un attimo. Costruisce i punti alla perfezione e ai vantaggi si salva. Torna però a palla break il 22enne francese sul 5 pari. Regge molto bene il ritmo imposto dall’avversario, che ai vantaggi incappa in un paio di errori e cede il servizio. Dopo cinquantacinque minuti, Van Assche tiene con freddezza il game di battuta a 15 e sigilla la prima frazione con il punteggio di 7-5, avendo messo a segno meno della metà dei vincenti, ma anche degli errori, del rivale.

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Secondo set: Shelton, impeccabile, si fa bastare un break

In avvio di parziale si procede seguendo la regola dei servizi. Il primo momento di svolta arriva nel sesto game. Il 24enne statunitense manovra con maggior pazienza da fondocampo. Trova gli angoli, costruisce i punti con più attenzione e spesso è Van Assche il primo a sbagliare. Arriva a doppia palla break Shelton, che con un passante di dritto incrociato converte e poco dopo si porta sul 5-2. A pochi secondi dall’ora e mezza di gioco, l’americano mette la firma sul secondo set con lo score di 6-3. Si va al terzo.

Terzo set: Shelton rimonta da 1-3, è il primo finalista

Sembra aver perso un po’ di intensità lo statunitense. Dalla linea di fondocampo non è più incisivo come prima. Nel quarto gioco va fuori giri più di una volta e offre tre palle break consecutive al transalpino, che alla terza chance risponde con un passante vincente di dritto a una seconda di servizio. Break francese. Butta però via tutto Van Assche, che nel game seguente commette un gratuito dietro l’altro. Termina il gioco con un doppio fallo e restituisce il break nell’immediato. Dal 3-1, in una manciata di minuti, torna l’equilibrio: 3 pari.

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Shelton arriva nuovamente a guadagnarsi opportunità in risposta. Ne strappa quattro. Le prime tre non vanno, ma nella quarta lo sfidante spedisce in dritto a metà rete che gli regala il secondo break filato. Ben fa tesoro di questo vantaggio e a seguito di due ore e sedici minuti, al secondo match point, chiude il match con lo score di 5-7 6-3 6-4.

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