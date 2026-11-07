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ATP Stoccolma

ATP Stoccolma, qualificazioni: Sonego parte bene, Passaro subito out

Con una grande prestazione in battuta, Lorenzo Sonego batte Olle Wallin in due set. Troppo Nikoloz Basilashvili per Francesco Passaro

Andrea Binotto · 2 min di lettura
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Lorenzo Sonego - Montreal 2026 (foto Florin Baltatoiu)
Lorenzo Sonego - Montreal 2026 (foto Florin Baltatoiu)

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Giornata dedicata al primo turno di qualificazioni al Bybit Stockholm Open. Il 250 scandinavo su cemento indoor, in programma dall’8 al 14 novembre, ha dovuto fare i conti con numerosi forfait dell’ultimo minuto: Valentin Vacherot, Francisco Cerundolo e Alejandro Davidovich Fokina tra gli altri. Ma anche Luciano Darderi e Matteo Berrettini. A difendere i colori azzurri ci penserà Lorenzo Musetti, insignito della terza testa di serie dietro a Taylor Fritz (1) e Casper Ruud (2 e campione in carica). Lorenzo Sonego e Francesco Passaro hanno invece esordito nel tabellone cadetto. Di seguito, quanto accaduto nei loro incontri.

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[6] L. Sonego b. [Alt] O. Wallin 6-4 7-6(6)

In un match meno equilibrato di quanto possa suggerire il punteggio, Lorenzo Sonego ha regolato Olle Wallin, numero 416 del mondo. Per 6-4 7-6(6), in circa un’ora e mezza, il torinese ha superato lo svedese senza offrire palle break e intascando l’86% dei punti totali giocati in battuta. Con l’81% di prime in campo e un differenziale di +12 tra vincenti ed errori (l’avversario -1), Sonny si qualifica per il secondo turno di qualificazioni, sconfiggendo un giocatore che ha preso parte solamente per la seconda volta a un torneo ATP. L’azzurro, da poco uscito dalla top 100 (in passato è stato 21), ora affronterà lo spagnolo Inaki Montes-De La Torre. Tra pochi giorni, invece, sarà impegnato nel ruolo di commentatore alle ATP Finals di Torino.

[2] N. Basilashvili b. F. Passaro 6-4 6-3

Francesco Passaro non poteva avere un sorteggio peggiore. Contro Nikoloz Basilashvili, ex numero 16 del mondo e recente semifinalista a Chengdu, oltre che secondo classificato ad Almaty, il perugino è uscito sconfitto per 6-4 6-3. In un’ora e un quarto il georgiano si è imposto sull’azzurro per la seconda volta su altrettanti confronti. Mancate due occasioni per allungare sul 4-1 nel primo set, il campione dei Challenger di Palermo e Maia ha subito il rientro del rivale, che non gli ha più concesso palle break. Con ottime percentuali in battuta Basilashvili approda al turno decisivo del tabellone cadetto. Qui affronterà il croato Borna Gojo per un posto nel main draw.

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