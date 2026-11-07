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ATP

David Ferrer da Jodar? Macchè, il capitano della Spagna allenerà Ruud

Dopo le Davis Cup Finals di Bologna, il numero uno della nazionale iberica diventerà coach del norvegese tre volte finalista Slam

Redazione · 2 min di lettura
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David Ferrer (foto via Twitter @RFETenis)

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David Ferrer ripartirà da Casper Ruud. Sarà il norvegese, odierno n.23 del mondo e tre volte finalista Slam, il giocatore da cui ripartirà la carriera da coach dell’ex numero 3 ATP in vista della stagione 2027. L’anticipazione è di Eurosport Spagna e va a smentire le varie e disparate voci che vedevano l’attuale capitano di Davis della Spagna prossimo a sedersi sulla panchina di Rafael Jodar.

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Ferrer si prenderà dunque il compito di provare a risollevare la carriera di Ruud, che è reduce da un 2026 con più bassi che alti. Quest’anno il norvegese ha fatto registrare un’ottima finale a Roma, una semifinale al Masters 1000 di Parigi e poco altro a livello di risultati rilevanti nei grandi tornei. Si parla comunque di un giocatore che ha dimostrato di saper stare per anni ad alti livelli, raggiungendo tre finali Slam, una finale ATP Finals e un best ranking di numero due del mondo.

Un nuovo allenatore di grido come Ferrer, che andrà ad apportare elementi di novità nella preparazione tecnica di Casper, potrebbe essere l’ingrediente che mancava per tornare in auge. Dal canto suo, Ferrer torna sul circuito come coach dopo l’esperienza al fianco di Sascha Zverev nel 2021. Prima, però, un grande obiettivo: quello di riportare la Coppa Davis in Spagna nelle finali che si svolgeranno a fine novembre.

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Argomenti
David Ferrer
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