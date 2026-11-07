Federer: “Zverev ha capito come vincere. Qualche consiglio glielo avevo dato”

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Roger Federer non è mai banale. Il campione svizzero, in una recente e ampia intervista rilasciata a Sport Illustrated Germania, è tornato a riflettere sulla competizione a squadre da lui co-fondata – la Laver Cup – ripercorrendo i momenti più intensi del suo ritiro, analizzando l’evoluzione del circuito attuale e la definitiva consacrazione di Alexander Zverev. Non solo. Federer ha svelato pure i segreti della sua leggendaria longevità, lanciandosi in una panoramica piuttosto lucida sul presente. Sì, insomma, pur lontano dai grandi palcoscenici, il caro vecchio Roger continua a vivere di pane e tennis.

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Il legame speciale con la Laver Cup e la magia di Londra

La Laver Cup, dicevamo. La competizione ideata dal fuoriclasse svizzero ha ormai trovato la sua dimensione, creando una rivalità accesa e spettacolare. “Dopo nove anni, si è sviluppata una vera rivalità tra il Team Europa e il Team Mondo. Le partite sono sempre state fantastiche, di solito molto equilibrate, il che è quasi prevedibile quando si riuniscono i migliori giocatori del mondo in un unico luogo”, racconta Federer, sottolineando come l’energia sia contagiosa per il pubblico e unica per i tennisti, raramente abituati a giocare in squadra. Tornare all’O2 Arena di Londra, teatro del suo addio nel 2022, riaccende emozioni fortissime: “Questo luogo occuperà sempre un posto speciale nel mio cuore. Soprattutto, ripensandoci, credo sia stato l’addio perfetto, anche se a tratti è stato un momento emotivamente travolgente. Non dimenticherò mai quelle immagini”.

Il segreto di una longevità leggendaria tra genio, relax e passione

Interpellato sulla straordinaria tenuta fisica che lo ha protetto dai gravi infortuni per oltre vent’anni, il campionissimo di Basilea svela la ricetta del suo successo: “Un mix di buoni geni, fortuna e duro lavoro”. A questo si aggiungono la cura maniacale del sonno, il recupero e l’affidarsi a un team d’eccellenza fin dagli inizi. Ma la chiave di volta, spiega, è stata un’altra: “Credo che la cosa più importante sia stata godermi ogni singolo istante della mia carriera. Ecco perché non ho mai avuto problemi di motivazione, nemmeno dopo aver vinto titoli importanti. È stato incredibilmente gratificante giocare a tennis sui campi più grandi del mondo di fronte a così tante persone e regalare loro gioia inseguendo la mia più grande passione. Questo atteggiamento ha avuto un effetto positivo sulla mia condizione fisica”.

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L’ingresso nella Hall of Fame e la gratitudine per la famiglia

Commentando il prestigioso riconoscimento ricevuto quest’anno, lo svizzero risponde con la consueta autoironia: “A dire il vero, non è stata una grande sorpresa; avevo la sensazione di avere buone possibilità”. Poi si fa serio, cogliendo l’occasione per tributare il giusto merito a chi lo ha sostenuto dietro le quinte: “Scherzi a parte, è un premio fantastico, ovviamente. Soprattutto, volevo usare questa giornata per ringraziare la mia squadra e la mia famiglia: questo aspetto è stato un po’ trascurato in tutta la confusione di fine carriera. Quindi era importante per me dedicare questo momento a loro, perché senza di loro non sarei neanche lontanamente dove sono oggi”.

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I talenti del circuito e la consacrazione di Zverev

Detto questo, da grande appassionato che non si perde un match dei Major, il tennis resta la sua vita: “Semplicemente adoro guardare il tennis. Questo non cambierà mai per il resto della mia vita. Non mi perdo quasi mai una partita dei tornei del Grande Slam; mi piace molto guardare la nuova generazione giocare a tennis“. Tra i prospetti futuri loda Learner Tien e Rafael Jodar, capaci di lottare per i Major, mentre su Carlos Alcaraz riconosce che “ha un talento incredibile, tanto che a volte deve ancora imparare a gestirlo”. Poi, si concentra su Alexander Zverev, attuale numero 1 del mondo ed autore del definitivo salto di qualità in questa stagione: “Ha osato, praticando un tennis coraggioso anche nelle partite importanti. Molti altri, me compreso, gli avevano consigliato per anni di essere più aggressivo da fondo campo e di dettare maggiormente il ritmo del gioco. Nei momenti che contano, spesso tendeva a diventare troppo passivo. Viste le sue capacità, questi due titoli erano attesi da tempo. Per questo ero incredibilmente felice per lui”.

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“Con quattro figli non ci si annoia mai”

Archiviato il capitolo Zverev, Federer è tornato a parlare di sè. Già, perché adesso il fuoco sacro della competizione ha lasciato spazio alla serenità: “A volte mi chiedo come sarebbe competere contro i giocatori più giovani, se sarei ancora in grado di tenere il loro ritmo. Ma in realtà non sento un forte desiderio di tornare a giocare sui grandi palcoscenici. Mi piace troppo seguire il circuito da spettatore e fare qualche tiro nel tempo libero senza alcuna pressione”. Tra una partita e l’altra, la priorità assoluta resta la famiglia: “Come potete immaginare, con quattro figli, non ci si annoia mai”.

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