Monfils riparte subito: sarà il capitano della Francia in Davis

#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›

Negli anni ’10 la Francia è stata spesso protagonista in Coppa Davis. Finalista nel 2010, 2014 e 2018, campionessa nel 2017. Nelle prime due finali, in campo c’era Gael Monfils, uno dei quattro nuovi Moschettieri e con un record di 12-4 in Davis. L’ex n.6 del mondo non ha legato eccessivamente il suo nome alla Davis, eppure è da lì che ripartirà la sua carriera dopo aver smesso i panni del giocatore. Da capitano.

Pubblicità

È notizia delle ultime ore infatti, con l’annuncio della Federazione francese, che Monfils sarà il successore di Paul-Henri Mathieu in Coppa Davis. Con un ruolo molto delicato come quello di dover riportare la Francia agli antichi fasti, dopo la mancata qualificazione alle Final Eight di Bologna e forte comunque di un gruppo molto competitivo. Guidato da Arthur Fils, top 10 e giocatore da ATP Finals, e Luca Van Assche, giunto alla semifinale del 1000 di Parigi.

Queste le parole di Monfils dopo la nomina come capitano di Davis: “È un immenso orgoglio diventare capitano della nazionale francese. Questa maglia blu rappresenta tante cose per me. Voglio costruire un progetto collettivo e creare la dinamica che ci permetterà di conquistare dei titoli insieme“. Parola di campione, parola di Gael. Dai francesi, al di là di tutto, il più amato.

#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›