Serie A1 femminile: spareggio per le semifinali tra TC Rungg e CT Palermo

#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›

Ultimo turno della fase a gironi per gli otto circoli protagonisti della Serie A1 femminile. È arrivato il momento decisivo della stagione regolare, quello che stabilirà chi accederà alle semifinali scudetto e chi dovrà, invece, difendere la permanenza nella massima serie. Il regolamento, infatti, riporta che le prime due di ciascun raggruppamento staccano il pass per i play-off, mentre terza e quarta classificata scivolano ai play-out salvezza. Se nel Girone 1 i verdetti sono quasi tutti scritti, con solo il terzo posto in palio, nel Girone 2 regna un clamoroso equilibrio con tutte le squadre appaiate.

Pubblicità

Girone 1: impegno casalingo per il TC Prato. Terzo posto in palio a Cagliari

Nel Girone 1 la situazione al vertice è delineata. La capolista TC Prato, prima a quota 13 punti, riceve l’ATA Battisti Trentino, seconda con 9 punti. Entrambe sono già matematicamente qualificate alle semifinali; il confronto diretto servirà a testare condizione e fiducia in vista del tabellone a eliminazione diretta. Molto più interessante la sfida di Cagliari, dove le padrone di casa del TC Cagliari ospita il TC Padova Argos. Le sarde sono terze a quota 4, le patavine inseguono a 2. Per le venete è obbligatorio vincere per evitare l’ultimo posto, blindando così la terza piazza che garantisce il ritorno in casa nel play-out incrociato contro la quarta del Girone 2.

Girone 2: quattro squadre appaiate

Autentica polveriera nel Girone 2, dove dopo cinque giornate tutti e quattro i circoli si trovano a quota 6 punti. Il calendario propone due spareggi senza appello: il TC Rungg Südtirol Kiku ospita sui campi di Appiano il CT Palermo, mentre nella capitale il TC Parioli sfida la Società Canottieri Casale. A partire con un leggero margine è il TC Rungg. Le altoatesine sono, infatti, in vetta alla classifica forti del maggior numero di incontri vinti tra singolari e doppi nell’arco del torneo, prima discriminante in caso di arrivo a pari punti. Dopo 5 giornate il TC Rungg Südtirol ne ha vinti 11, CT Palermo e TC Parioli 10, la Società Canottieri Casale chiude a quota 9. Una domenica in cui ogni singolo incontro avrà un peso specifico non da poco. Le due squadre che usciranno vincitrici voleranno ai play-off scudetto, mentre le sconfitte dovranno passare per le forche caudine della salvezza.

Pubblicità

Il TC Rungg Südtirol guidato dai fratelli Valerio e Manuel Gasbarri si affiderà soprattutto alla spagnola Angela Fita Boluda e Verena Meliss, protagoniste di una grande stagione e coppia di ferro in doppio. Il CT Palermo guidato Alessandro Chimirri e Davide Freni farà, invece, affidamento sulle due giocatrici del vivaio Giorgia Pedone ed Anastasia Abbagnato. L’auspicio per le siciliane è quello di poter contare per la seconda volta in questa stagione sulle prestazioni della mancina toscana Martina Trevisan. Nell’altra sfida le sorti di Parioli e Casale dipenderanno dalle giocatrici che riusciranno a scendere in campo, con le romane che sono state sinora trascinate da Katerina Tsygourova, mentre per Casale sarà fondamentale la presenza di Lisa Pigato e Federica Urgesi, oltre al contributo della straniera.

Programma di giornata e regolamento

Girone 1

TC Cagliari – TC Padova Argos

TC Prato – ATA Battisti Trentino

Classifica: TC Prato 13 punti, ATA Battisti Trentino 9, TC Cagliari 4, TC Padova Argos 2.

Pubblicità

Girone 2

CT Palermo – TC Rungg Südtirol Kiku

TC Parioli – Società Canottieri Casale

Classifica: TC Rungg Südtirol Kiku 6, CT Palermo 6, TC Parioli 6, Società Canottieri Casale 6.

Le prime due classificate di ogni raggruppamento accederanno alle semifinali scudetto, per le formazioni terze e quarte classificate scatteranno, invece, i play-out.

La prima del Girone 1 affronterà la seconda del Girone 2 mentre la prima del Girone 2 affronterà la seconda del Girone 1. Nei playout, si incroceranno la terza di un girone con la quarta dell’altro, non possono, infatti, incontrarsi squadre dello stesso girone.

Le semifinali scudetto sono programmate per domenica 15 novembre, l’andata, e domenica 22 novembre, il ritorno. Programma differito di una settimana per i play-out, con l’andata prevista il 22 novembre e il ritorno il 29 dello steso mese.

La finale scudetto si giocherà, insieme a quella maschile, in sede unica nel fine settimana del 5-6 dicembre, assegnando il tricolore 2026.

#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›