Serie A1 maschile: il CT Palermo ospita il TC Rungg. Impegno in trasferta per Santa Margherita

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Con la collaborazione di Ludovico Mauro

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È tempo di verdetti per la Serie A1 maschile 2026. Domenica 8 novembre andrà in scena la sesta e ultima giornata della fase a gironi del massimo campionato a squadre per circoli associati FITP. Dopo cinque giornate c’è un solo team già sicuro del primato nel proprio girone e del pass per le semifinali scudetto, stiamo parlando dei campioni in carica del CTD Massa Lombarda. Il circolo romagnolo è già matematicamente certo di chiudere in vetta il Girone 2 ed è l’unico club imbattuto in questo 2026.

Dall’altro lato della classifica sono, invece, cinque i circoli già certi di dover disputare i play-out salvezza prima ancora di scendere in campo per il turno conclusivo: TC Match Ball Siracusa (Girone 1), TC Crema (Girone 2), Tennis Borgotrebbia Piacenza (Girone 3), CT Zavaglia Ravenna e CT Palermo (Girone 4). Se i cremaschi e i piacentini sono certi di chiudere all’ultimo posto, gli altri tre circoli potranno ancora lottare per il terzo posto che garantirebbe il ritorno in casa durante i playout.

Restano, quindi, ancora aperti diversi fronti per delineare il destino dei 16 circoli al via. Il regolamento prevede che le prime classificate dei quattro gironi accedano alle semifinali per il titolo tricolore, le seconde ottengano la salvezza diretta garantendosi la Serie A1 anche per il 2027, mentre terze e quarte siano costrette al tabellone a eliminazione diretta dei play-out per evitare la retrocessione.

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Girone 1

a cura di Ludovico Mauro

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Nel Girone 1 i giochi sono però quasi fatti, con verdetti che sono già arrivati e altri che attendono solo di essere ufficializzati. Come quello che premierà lo Sporting Club Sassuolo, prossimo alla vittoria del girone, forte di 12 punti già incamerati, di cui 3 di vantaggio sull’inseguitrice ATA Trentino.

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Gli emiliani faranno tappa in Toscana per affrontare il Match Ball Firenze Country Club, quasi sicuramente condannato ai playout (per evitarli, i fiorentini dovrebbero battere 6-0 la capolista e sperare in un’altra vittoria per 6-0 del TC Match Ball Siracusa contro i trentini, scenario ai limiti dell’impossibile). I ragazzi di Bagno a Ripoli avranno però l’occasione di dare continuità alle ottime prestazioni di domenica scorsa, valse la vittoria contro i siciliani, e prepararsi al meglio a un playout che li vedrebbe giocare in casa la giornata di ritorno, essendo molto probabilmente una terza classificata (6 i punti attuali, 3 quelli di Siracusa).

Dunque, a meno di clamorosi e non attesi colpi di scena, al termine del sesto e ultimo turno di campionato lo scenario dovrebbe vedere Sassuolo correre verso i playoff e giocarsi il tricolore, Trentino salvo e dunque ancora in Serie A1, Match Ball Firenze Country Club e Siracusa ai playout per difendere la categoria.

Girone 2

Nel Girone 2, con la vetta già blindata con una giornata in anticipo, i fari saranno puntati sulla sfida a distanza per strappare il secondo, l’ultimo utile a garantirsi la permanenza nella massima serie. I campioni in carica del CTD Massa Lombarda ospitano tra le mura amiche il Tennis Comunali Vicenza. Per i padroni di casa sarà l’occasione ideale per testare la propria condizione in vista delle semifinali scudetto; per i veneti, invece, la posta in palio è altissima. Terzi a quota 7 punti, i veneti sono costretti a fare risultato sul campo della capolista per sperare nel sorpasso in extremis. Padrone del proprio destino è, infatti, il CT Vela Messina (secondo a quota 8) che riceve il fanalino di coda TC Crema, ancora fermo a zero punti. I cremaschi sono già condannati al quarto posto e ai play-out, i siciliani con una vittoria casalinga chiuderebbero la pratica secondo posto, festeggiando la salvezza diretta per il 2027. Per Vicenza, quindi, l’unica speranza di raggiungere la salvezza diretta passa da un successo a Massa Lombarda accompagnato da un clamoroso passo falso di Messina contro i lombardi.

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Girone 3

Nel Girone 3, la squadra candidata ad agguantare il posto nelle semifinali scudetto è lo Sporting Selva Alta Vigevano. Dopo il successo di settimana scorsa contro Casale, i lombardi sono a un passo dal primato e li attende la sfida in casa emiliani del Borgotrebbia già matematicamente condannati al quarto posto. Ai vigevanesi basta un pareggio in Emilia per blindare aritmeticamente il primo posto. Una clamorosa sconfitta, invece, estrometterebbe i lombardi dalla lotta scudetto avendo vinto un minor numero di incontri rispetto alle due inseguitrici. Quello che è certo è che Vigevano sarà in Serie A1 anche nel 2027.

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Il vero piatto forte del weekend va in scena sui campi della Società Canottieri Casale, dove i padroni di casa ricevono l’Eur Sporting Club Roma. Entrambe le formazioni condividono la seconda posizione a quota 9 punti. Si tratta di un autentico spareggio, chi vince conquista la seconda piazza e la certezza della salvezza diretta per il 2027, condannando la rivale ai play-out. Come detto, una clamorosa quanto difficile vittoria del Borgotrebbia, regalerebbe alla vincitrice l’accesso alle semifinali scudetto.

Girone 4

Nel Girone 4, la situazione è chiara due squadre sono già certe di disputare la Serie A1 anche nel 2027 e si sfidano a distanza per agguantare la vetta, altre due sono certe di disputare il playout e lottano per un terzo posto, che potrebbe favorirle in vista delle sfide salvezza.

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Il Santa Margherita Ligure guida la classifica con 12 punti e fa visita al CT Zavaglia Ravenna. I liguri dipendono esclusivamente da sé stessi: conquistando i 3 punti in Romagna blinderebbero il primato senza doversi curare dei calcoli. Di fronte troveranno però il CT Zavaglia (4 punti) desideroso di chiudere bene la prima fase e di blindare la terza piazza, preziosa per giocare in casa la sfida di ritorno nei play-out incrociati.

A mettere pressione alla capolista c’è il TC Rungg Südtirol Yogurteria, secondo a quota 10 punti. Gli altoatesini scendono in campo anticipatamente in Sicilia contro il CT Palermo, fanalino di coda a quota 3 punti. Il TC Rungg ha un solo imperativo: espugnare i campi siciliani e sperare in un passo falso (sconfitta o pareggio) del Santa Margherita Ligure a Ravenna per piazzare il sorpasso in extremis al vertice. Per il CT Palermo, reduce da un girone complicato, l’obiettivo resta la vittoria d’orgoglio per scavalcare il CT Zavaglia e lasciare l’ultima posizione prima della roulette dei play-out. Non sarà facile per i siciliani dato che sarà ancora assente un perno della squadra come Gabriele Piraino.

Serie A2

Nel Girone 2 della Serie A2 maschile, il TC Sinalunga si conferma assoluto dominatore della regular season. Con 11 punti conquistati in 5 giornate, frutto di un cammino immacolato (3 vittorie, 2 pareggi e zero sconfitte), la compagine toscana guarda tutti dall’alto e si prepara ad affrontare l’ultimo atto della fase a gironi con il destino interamente nelle proprie mani. A Padova va, quindi, in scena la sfida più calda della domenica. L’ASD Canottieri Padova, terza a quota 7 punti, ha bisogno di un risultato per evitare i playout. Al contrario al TC Sinalunga basta un pareggio per qualificarsi alla seconda fase e giocarsi la promozione in massima serie. Un passo falso potrebbe, invece, costare caro ai toscani che rischierebbero di essere sorpassati dal TC Reggio Emilia, impegnato in casa del fanalino di coda CT Mario Stati Lecce.

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Programma di giornata – Serie A1

Girone 1

ATA Battisti Trentino – TC Match Ball Siracusa

Match Ball Firenze Country Club – Sporting Club Sassuolo

Classifica: Sporting Club Sassuolo 12 punti, ATA Battisti Trentino 9, Match Ball Firenze Country Club 6, TC Match Ball Siracusa 3.

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Girone 2

CTD Massa Lombarda – Tennis Comunali Vicenza

CT Vela Messina – TC Crema

Classifica: CTD Massa Lombarda 13 punti, CT Vela Messina 8,Tennis Comunali Vicenza 7, TC Crema 0.

Girone 3

Tennis Borgotrebbia Piacenza – Selva Alta Vigevano

Società Canottieri Casale – Eur Sporting Club Roma

Classifica: Selva Alta Vigevano 12 punti, Società Canottieri Casale 9, Eur Sporting Club Roma 9, Tennis Borgotrebbia Piacenza 0

Girone 4

CT Palermo – TC Rungg Südtirol Yogurteria

CT Zavaglia Ravenna – Santa Margherita Ligure

Classifica: Santa Margherita Ligure 12 punti, TC Rungg Südtirol Yogurteria 10, CT Zavaglia Ravenna 4, CT Palermo 3.

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Le prime classificate di ciascun girone staccheranno il pass per le semifinali scudetto all’interno di un tabellone playoff a quattro squadre con formula di andata e ritorno, integralmente sorteggiato. Le seconde classificate chiuderanno anticipatamente il proprio cammino, garantendosi la permanenza nella massima serie anche per la stagione successiva. Per le terze e quarte classificate si aprirà invece la strada dei playout. Le semifinali playoff si disputeranno il 15 novembre (andata) e il 22 novembre (ritorno). I playout seguiranno invece un calendario differente, con l’andata programmata per il 22 novembre e il ritorno per il 29 novembre. La finale scudetto a gara unica si giocherà in sede da stabilire nel fine settimana del 5-6 dicembre.

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