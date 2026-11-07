Shelton: “Ho detto a Carlos di Ferrero prima dell’annuncio. Mi ha fatto subito i complimenti”

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ATP Parigi · Semifinale Finale Luca van Assche 47 7 3 4 Ben Shelton 4 5 6 6 Statistiche e andamento

Al Rolex Paris Masters, seconda finale Masters 1000 della stagione per Ben Shelton, dopo quella vittoriosa di Montreal. Al desk di Tennis Channel, dove lo statunitense si è recato pochi minuti dopo la fine della semifinale, dichiarandosi soddisfatto di come ha recuperato la partita dopo un primo set pieno di errori gratuiti.

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BEN SHELTON: “Mi è piaciuto il modo in cui ho lottato e trovato delle soluzioni. A dire il vero, ero piuttosto deluso da come era andato il primo set. Commettevo una quantità assurda di errori, sbagliavo molto con il dritto e cercavo di strafare. Gran parte del merito era suo: si muoveva bene, contrattaccava bene e sentivo la pressione di dover cercare il colpo vincente nelle prime fasi dello scambio. Credo che la mia pazienza sia aumentata con il passare della partita. Ho lasciato che il campo veloce lavorasse a mio favore, anziché contrastarlo.

Credo che su questo campo sia davvero importante. Ho visto come potevo passare dallo sbagliare praticamente ogni dritto al metterli tutti in campo ed essere molto efficace. La pazienza è un aspetto su cui sto lavorando. Non è sempre facile quando giochi su un campo così veloce e pensi di dover soltanto servire e colpire forte da fondo. La cosa che mi ha soddisfatto di più è stata il modo in cui ho cambiato strategia e sono riuscito ad adattarmi.”

Ben, parlami di quel passaggio del terzo set. Eri sotto di un break, sembrava che l’inerzia fosse dalla sua parte e sei riuscito a recuperare. Appena sei passato avanti 4-3, abbiamo visto Brian a bordo campo dire: «Pressione, continua a mettergli pressione». Raccontami quel momento.

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Attenzione a Van Assche nel 2027

BEN SHELTON: “Quando comincio a leggere il servizio e sento di avere delle opportunità, di riuscire a rimettere le risposte in campo e di essere efficace negli scambi da fondo, mi sembra che si aprano le porte. Dopo aver ottenuto quel primo break e averlo consolidato tenendo il servizio nel game successivo, mi sentivo piuttosto fiducioso di riuscire a fare ciò che serviva nel finale. Non è facile, soprattutto quando affronti uno che serve così bene. Può essere davvero difficile trovare una via d’uscita, ma anche trovare il ritmo. Sono sicuro che capiti a molti anche contro di me. Credo che sia stata una partita di alto livello e voglio fare i complimenti a Lucas, perché sta giocando un tennis straordinario. È migliorato tantissimo, soprattutto al servizio, e nel 2027 sarà un avversario temibile.”

“Ora riesco a divertirmi anche nelle difficoltà”

Continuiamo a essere colpiti dalla maturità e dall’esperienza che dimostri in questi momenti, man mano che prosegui il tuo percorso. Quanto sei soddisfatto della tua capacità, soprattutto quest’anno, di gestire le situazioni in cui le cose non vanno bene? Magari non giochi un buon primo set, il pubblico sostiene il giocatore sfavorito, che ha poca pressione addosso, ma tu rimani calmo e trovi una soluzione.

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BEN SHELTON: “Sono riuscito ad affrontare tutto con il sorriso, soprattutto questa settimana, il che per me è raro a fine stagione. Di solito, a questo punto, sono piuttosto irritabile. Invece sono riuscito a vedere il lato positivo di tutto, a cogliere il lato comico di certe situazioni, e mi sono davvero goduto alcuni momenti del tennis che ho espresso. Credo che per me sia una mentalità nuova: non dover sempre stringere i denti, ma riuscire a divertirmi un po’ di più in campo, restando allo stesso tempo concentrato. E credo che uno dei migliori in questo sia il giocatore che tutti stanno per vedere: Carlos Alcaraz.”

L’etichetta del triangolo con Ferrero e Alcaraz

Un bel modo di vedere le cose. Una grande vittoria; ora tocca a Carlos e Casper Ruud. Se dovessi affrontare Carlos, hai un nuovo componente dello staff che lo ha allenato in passato. Quanto potrà incidere Juan Carlos Ferrero nella preparazione della finale?

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BEN SHELTON: “È un aspetto un po’ più personale, ma preferirei cogliere l’occasione per parlare di Carlos. L’ho contattato prima che uscisse la notizia: volevo informarlo, perché so quanto sia stato lungo e ricco di successi il loro rapporto. Non so se nel circuito ci sia una persona migliore di Carlos Alcaraz. Mi ha risposto subito dopo aver vinto a Vienna e mi ha detto che era felicissimo per me e quanto sarebbe migliorato il mio gioco lavorando con Juan Carlos. Credo che sia questo a renderlo un grande campione, una persona di grande garbo di cui il nostro sport ha davvero bisogno. Allo stesso tempo, se domani dovessi affrontare Casper Ruud, sarebbe un altro giocatore che è stato ai vertici del tennis e che questa settimana sta giocando davvero bene. Sarà interessante. Guarderò sicuramente questa sfida, ma sono soprattutto entusiasta di disputare la mia prima finale qui.”

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