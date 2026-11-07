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ATP Stoccolma

Tabellone ATP 250 Stoccolma 2026: risultati e accoppiamenti

Tabellone ATP 250 Stoccolma 2026: risultati, punteggi live e accoppiamenti del singolare maschile, aggiornati turno per turno fino alla finale.

Redazione · 1 min di lettura
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ATP 250 Stoccolma Singolare maschile

Aggiornato il 7/11/2026 alle 12:11

Primo turno

  • 1T. Fritz
    Bye
  • T. Machac
    da definire
  • 6A. Michelsen
    Y. Hanfmann
  • A. Vallejo
    7U. Humbert
  • 3L. Musetti
    Bye
  • E. Ymer
    J. Cerundolo
  • da definire
    Q. Halys
  • M. Dahlin
    5T. Etcheverry
  • T. Tirante
    J. Munar
  • J. Duckworth
    C. Norrie
  • A. Rinderknech
    M. Kecmanovic
  • Bye
    4A. Tabilo
  • 8Z. Bergs
    H. Rune
  • L. Van Assche
    da definire
  • L. Borg
    da definire
  • Bye
    2C. Ruud

Ottavi di finale

  • 1T. Fritz
    da definire
  • da definire
    da definire
  • 3L. Musetti
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    4A. Tabilo
  • da definire
    da definire
  • da definire
    2C. Ruud

Quarti di finale

  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire

Semifinali

  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire

Finale

  • da definire
    da definire

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