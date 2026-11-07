Tabellone ATP 250 Stoccolma 2026: risultati e accoppiamenti

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ATP 250 Stoccolma Singolare maschile
Aggiornato il 7/11/2026 alle 12:11
Primo turno
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1T. FritzBye
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T. Machacda definire
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6A. MichelsenY. Hanfmann
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A. Vallejo7U. Humbert
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3L. MusettiBye
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E. YmerJ. Cerundolo
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da definireQ. Halys
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M. Dahlin5T. Etcheverry
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T. TiranteJ. Munar
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J. DuckworthC. Norrie
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A. RinderknechM. Kecmanovic
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Bye4A. Tabilo
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8Z. BergsH. Rune
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L. Van Asscheda definire
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L. Borgda definire
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Bye2C. Ruud
Ottavi di finale
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1T. Fritzda definire
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da definireda definire
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3L. Musettida definire
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da definireda definire
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da definireda definire
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da definire4A. Tabilo
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da definireda definire
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da definire2C. Ruud
Quarti di finale
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Semifinali
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Finale
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