WTA: finale Eala-Liu a Hong Kong, Tjen prova la doppietta a Chennai

#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›

WTA Chennai · Semifinale Finale Magda Linette 68 2 6 6 Anastasia Zakharova 107 6 2 3 Statistiche e andamento

Giornata di semifinali in quel di Hong Kong e Chennai. Per ciò che concerne il Prudential Hong Kong Tennis Open, Claire Liu è riuscita ad imporsi in due set sulla rivale russa Alexandra Subladze, mentre Alexandra Eala ha avuto la meglio sulla tennista greca Maria Sakkari, nel corso di un match piuttosto combattuto e interrotto dalla pioggia durante il secondo parziale. Oltre all’accesso in finale, questa vittoria le consentirà di guadagnare la posizione numero 15 nel ranking mondiale (best ranking). Di seguito, il resoconto di giornata.

Pubblicità

WTA Hong Kong: Liu è più concreta, la pioggia non ferma Eala

Si spegne in semifinale il sogno di Alexandra Shubladze al WTA 250 di Hong Kong (Prudential Hong Kong Tennis Open). A conquistare il pass per l’atto conclusivo è la statunitense Claire Liu, brava a imporsi con il punteggio finale di 7-5 6-4 dopo un’ora e tre quarti di gara solida e all’insegna della concretezza. La tennista americana è stata brava a sfruttare le difficoltà della rivale sulla seconda di servizio (con cui Shubladze ha raccolto appena il 25% dei punti).

Detto questo, il primo parziale è stato una vera e propria montagna russa in avvio, caratterizzato da diversi ribaltamenti di fronte al servizio prima di trovare un temporaneo equilibrio. Nel finale di set, tuttavia, Liu ha alzato la pressione da fondo campo, costringendo Shubladze a cedere la battuta nel dodicesimo game (7-5). Più lineare il secondo set, dove l’americana ha gestito senza fronzoli le operazioni in risposta (36 punti vinti contro i 30 della tennista russa), convertendo complessivamente 5 delle 11 palle break avute a disposizione e staccando così il biglietto per la finale.

Pubblicità

Nell’altra semifinale di giornata – interrotta per pioggia nel secondo set e poi ripresa sul 5-2 a favore di Sakkari – è Alexandra Eala a firmare l’impresa, piegando la resistenza della testa di serie numero 4 Maria Sakkari dopo una vera e propria maratona di tre set: 7-5 3-6 6-4 il punteggio finale in favore della tennista filippina. Una battaglia durissima e ricca di colpi di scena, in cui Eala è stata bravissima a non disunirsi di fronte ai 12 ace della tennista greca, trovando nella continuità al servizio (79% di prime in campo) e nella risposta le armi per disinnescare la potenza dell’avversaria.

Dopo un primo parziale strappato sul filo di lana sul 7-5, la ventunenne filippina ha subito il ritorno d’orgoglio di Sakkari nel secondo set. Nel parziale decisivo, tuttavia, Eala ha alzato nuovamente il livello del proprio gioco, aggredendo le seconde della greca e procurandosi la bellezza di 22 palle break complessive nell’arco del match. Una pressione costante che le ha permesso di piazzare il zampata vincente nel decimo game (6-4), regalandosi la possibilità di conquistare il secondo titolo in carriera e la finale della kermesse asiatica, dove incrocerà la racchetta con la succitata statunitense Claire Liu.

WTA Chennai: Linette e Tjen nell’ultima finale della stagione

Mentre impazzano i festeggiamenti per il Divali, la festa indiana delle luci con celebrazioni e fuochi artificiali, volge al termine il Chennai Open, ultimo torneo in ordine cronologico del WTA Tour 2026 che si completerà la settimana prossima con le WTA Finals.

Pubblicità

WTA 250 Chennai Open ⬇️



Not really sure how Linette and Zakharova are supposed to play a tennis match amidst the sound of all these fire crackers.



It's getting worse by the minute.@sportstarweb pic.twitter.com/BqusakldAb — Nihit (@nihitsachdeva28) November 7, 2026

Nella prima semifinale, l’indonesiana Janice Tjen si è qualificata per l’atto conclusivo del torneo per il secondo anno consecutivo sconfiggendo in due set la statunitense Robin Montgomery (6-3, 6-4). Si tratta della prima finale dell’anno per la giocatrice asiatica che ha così la possibilità di bissare il titolo del 2025.

Pubblicità

A contenderle la vittoria sarà la polacca Magda Linette, che ha vinto la sua semifinale in rimonta su Anastasia Zakharova con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-3. Anche per lei si tratta della prima finale della stagione, che arriva ad interrompere una seconda parte di annata davvero negativa nella quale aveva raccolto solamente tre vittorie su 14 partite disputate.

Nessun precedente confronto diretto tra le due finaliste.

#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›