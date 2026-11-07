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WTA Finals

WTA Finals: forfait di Rybakina! Al suo posto Kostyuk, subito contro Noskova

La kazaka alza bandiera bianca: "Il mio corpo non è pronto per competere". L'ucraina, presente come riserva, scenderà in campo domenica

Luca De Gaspari · 1 min di lettura
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Elena Rybakina - Indian Wells 2026 (foto X @bnpparibasopen)

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Le WTA Finals perdono Elena Rybakina. Nonostante una stagione di altissimo livello, la kazaka è costretta ad alzare bandiera bianca, rinunciando al prestigioso appuntamento di fine anno per una condizione fisica che non le consente di competere. Al suo posto entra in scena Marta Kostyuk, che da riserva avrà l’opportunità di affrontare Linda Noskova domenica 8 novembre (ore 21 italiane).

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La kazaka ha affidato a un comunicato ufficiale le ragioni della propria decisione:

“Sono davvero dispiaciuta di dover comunicare a tutti i miei tifosi e sostenitori che, purtroppo, devo ritirarmi dalle WTA Finals di quest’anno. Ho vissuto una stagione incredibile, ma il mio corpo non è fisicamente pronto per competere. Trascorrerò un po’ di tempo a casa per riposarmi e recuperare, preparandomi al meglio per la stagione 2027.

Le WTA Finals sono un torneo davvero speciale e auguro a tutte le partecipanti la migliore fortuna per questa settimana. Non vedo l’ora di tornare a Indian Wells a marzo!“.

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Per Rybakina si chiude dunque anticipatamente la stagione 2026, mentre Kostyuk avrà l’opportunità di mettersi alla prova nel prestigioso appuntamento di fine anno.

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Giocatori
Elena RybakinaMarta Kostyuk
Torneo
WTA Finals
Ambito
WTA

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