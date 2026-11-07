WTA Finals, Paolini: “Ci siamo qualificate senza tre Slam! Ecco perchè il doppio mi ha aiutato”

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Per il terzo anno di fila, Sara Errani e Jasmine Paolini giocheranno le WTA Finals. Dopo due eliminazioni al girone nonostante teste di serie alte, arrivano da ottava coppia all’appuntamento di Indian Wells, che prenderà il via domani. Le azzurre giocheranno nella notte tra domenica e lunedì contro Townsend/Siniakova, giusto una settimana dopo essersi qualificate. “Avevamo temuto di non farcela“, ha confessato durante il media day Errani. Con Paolini, anima della coppia dal punto di vista tennistico e in termini di resa da fondo campo, che ha fatto eco alla compagna.

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Le parole di Errani e Paolini

“Il torneo di Tokyo è stato complicato“, spiega Jasmine, “perché anche i primi turni erano importantissimi: se avessimo perso al primo turno, saremmo state fuori. Fin dall’inizio sapevamo che avrebbe deciso chi sarebbe venuto qui a Indian Wells. È stato un periodo un po’ particolare, ma a un certo punto ci siamo dette: dobbiamo raggiungere la finale. Se arriviamo in finale, siamo sicure di qualificarci alle WTA Finals. Ci siamo riuscite e il giorno dopo è stato divertente, perché eravamo molto più rilassate, pur dovendo giocare ancora la finale. Sapevo che eravamo qualificate, ma alla fine siamo rimaste sorprese, perché abbiamo giocato una partita fantastica“.

Errani e Paolini hanno vinto il loro unico titolo stagionale, in un’annata piuttosto complicata, proprio all’ultima curva, al WTA 500 di Tokyo. Un successo che è stato fondamentale per le WTA Finals, ma anche per il morale della coppia. Con Paolini che ha tenuto anche a sottolineare come lei ed Errani abbiano raggiunto un traguardo importante in una stagione decisamente travagliata: “Non abbiamo giocato tre Slam, ed è stato complicato. Per questo la gioia di essere riuscite a qualificarci è davvero tanta. Penso che sia una cosa positiva anche per me come persona. Il doppio in questi anni mi abbia aiutata tantissimo. Credo che anche in questi ultimi due mesi, che per me non sono stati facili, avere un obiettivo per cui lottare mi abbia resa felice e orgogliosa di essere qui, dopo un anno così difficile“.

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A chiudere il discorso ci pensa Sara Errani che, anche durante la coppia vincente con Roberta Vinci, non ha mai vinto il torneo di fine stagione che mette di fronto le migliori otto coppie. E quest’anno l’obiettivo, chiamandolo anche sogno nel cassetto, è ben presente. “Durante l’anno non siamo riuscite a giocare molto, mentre nell’ultimo mese e mezzo abbiamo disputato davvero tantissimi incontri. Naturalmente, quando giochi più partite, migliori anche il tuo rendimento. Qui cercheremo di dare il massimo“. Parola di Sara Errani e Jasmine Paolini, campionesse olimpiche.

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