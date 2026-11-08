ATP Parigi, Alcaraz: “Il miglior momento dal rientro. Favorito a Torino? Lo lascio dire agli altri”

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ATP Parigi · Finale Finale Ben Shelton 4 65 5 Carlos Alcaraz 3 7 7 Statistiche e andamento

“Grande settimana per me, il pubblico francese è sempre speciale, qui e al Roland Garros”, non manca il riferimento alla platea parigina da parte di Carlos Alcaraz nell’incontro con la stampa da vincitore del Rolex Paris Master, ultimo Master 1000 della stagione.

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D: E’ sembrato tu avessi una particolare determinazione, questa settimana. Il matchpoint annullato a Fritz, l’emozione dopo la vittoria in finale. Quanto eri motivato a vincere qui?

Alcaraz: “Cerco sempre di migliorarmi, di imparare e di arricchire le mie esperienze, per fare sempre meglio. Contro Taylor ho capito che avrei avuto bisogno di crescere per vincere questo torneo. Ho capito che volevo arrivare fino in fondo, con la determinazione giusta; da quel momento difficile con Fritz in poi ho giocato alla grande. Sono stato sempre me stesso sul campo, e di questo sono fiero”.

D: Come hai fatto a prenderti così tanti punti sul servizio di Ben, che è fortissimo su quell’aspetto del gioco?

Alcaraz: “Ho cercato di rimanere concentrato su quel colpo, sapendo che avrei dovuto correre parecchio. Con i primi due colpi dopo la battuta, infatti, Ben ti obbliga a stare in difesa; la sua palla è velocissima e molto potente, difficile da controllare. Il mio focus era proprio sul suo servizio, ed è andata bene”.

D: Carlos, nel giro di dieci giorni circa ci sono le ATP Finals, pensi di essere il favorito per il titolo, che sarebbe per te la prima volta?

Alcaraz: “Non so, vedremo. Le partite qui sono state equilibrate e io posso dire che sto bene e che mi trovo sempre meglio su questa superficie; vado a Torino, dove cercherò di fare quello che sto facendo, andare avanti e evolvere con il mio gioco. Non so se sono il favorito, lo lascio dire agli altri, io penserò a divertirmi e a giocare bene”.

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D: Ora che hai vinto tutti i tornei dello Slam, le finals sono l’alloro più importante che ti manca: quanto sarebbe importante per te conquistarlo?

Alcaraz: “Sarebbe importantissimo, il torneo dei migliori otto… E’ quello per cui noi lavoriamo, fare bene per poter partire al meglio nella stagione successiva e per qualificarci per il torneo nell’anno successivo. Non so se lo vincero quest’anno o il prossimo, o se mai lo vincerò… Ma lavorerò duramente per questo; ci credo molto e stavolta vado con molta fiducia in me stesso, con tante informazioni in più per fare meglio in questa occasione”.

D: E’ stata questa la tua migliore settimana da quando hai fatto ritorno sui campi allo US Open?

Alcaraz: “Direi che questa fa il paio con quella di Vienna, ma qui ho fatto un passo avanti dal punto di vista mentale. A Parigi ho superato diversi momenti duri; non intendo semplicemente il matchpoint, penso ad alcuni frangenti in cui ho lottato internamente con me stesso per restare calmo e concentrato e per mantenermi forte di testa, rimandando indietro i pensieri negativi. Ho saputo controllare i miei pensieri e le mie emozioni in ogni match; sì, sono state le migliori settimane dal rientro”.

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