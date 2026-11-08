ATP Parigi, Alcaraz-Shelton vale già una doppia rivincita? (LIVE su Ubitennis dalle 15)

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ATP Parigi · Finale ore 15:00 Ben Shelton 4 Carlos Alcaraz 3 Statistiche e andamento

“L’ho contattato prima che uscisse la notizia: volevo informarlo, perché so quanto sia stato lungo e ricco di successi il loro rapporto. Non so se nel circuito ci sia una persona migliore di Carlos Alcaraz“. È iniziata con le parole al miele di Ben Shelton l’attesa per quella che potrebbe rivelarsi una delle migliori finali della stagione, dopo che lo statunitense ha rimontato van Assche e lo spagnolo ha gestito Ruud. Una partita che, ancora prima che sul campo, era già cominciata giorni prima fuori, seppur tra sorrisi e abbracci.

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Dopo il titolo conquistato a Vienna Alcaraz prima “ha risposto subito“ a Shelton, che gli comunicava l‘ingaggio del suo ex allenatore Juan Carlos Ferrero a partire dal 2027, dicendosi “felicissimo per lui”, poi è volato a Parigi e tra i primi giocatori incontrati c’è stato proprio lo statunitense… che, diciamocelo, aveva un po’ la faccia di chi non ha la coscienza troppo pulita.

Battute a parte, quello tra Shelton e Alcaraz è un match-up capace di regalare enorme spettacolo, come ci ricorda la loro ultima sfida ai quarti di finale allo US Open, l’unico successo di Big Ben in quattro incontri. Potrebbe anche essere un antipasto pre-Finals, visto che i due hanno il 50% di probabilità di incrociarsi nel Round Robin, ma soprattutto sarà la prima volta – sebbene soltanto virtuale – di Juan Carlos Ferrero contro Carlos Alcaraz. Vero che, come si diceva, il rapporto lavorativo con Shelton inizierà a tutti gli effetti dal 2027, ma dopo quasi un decennio per la prima volta il coach spagnolo potrebbe trovarsi a tifare contro il suo ex allievo, diventato nel frattempo una star mondiale.

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Alcaraz-Shelton nei numeri

Entrambi a caccia del primo titolo a Parigi, uno tra Ben e Carlitos diventerà il secondo giocatore del 2026 capace di vincere cinque tornei (il primo resta Jannik Sinner a sei, pur giocando metà anno). Per Alcaraz sarebbe il nono titolo ‘1000’, primo da Cincinnati 2025, mentre per Shelton potrebbe arrivare il primo successo in un Masters fuori dal Canada Open, di cui è bicampione in carica. Il n. 4 del mondo vuole anche ritoccare una serie di piccoli primati relativi al suo paese, visto che l’ultimo statunitense a vincere due ‘1000’ nella stessa stagione era stato Roddick nel 2003 e l’ultimo a conquistare cinque titoli in un anno era stato Blake nel 2006.

Dal canto suo, Alcaraz ha la motivazione extra di mettere in bacheca uno dei pochi grandi trofei che gli mancano, vincendo il settimo Masters 1000 diverso (attualmente, oltre a Parigi, gli mancano anche il Canada Open e Shanghai) e, perché no, il quarto titolo dopo aver salvato match point durante il percorso. La rimonta contro Fritz è il miglior manifesto di come non si possa mai dare Alcaraz per battuto, nemmeno se hai una palla comoda da chiudere sopra la rete.

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Shelton non può prescindere dal grande aiuto del suo servizio, che nelle condizioni rapidissime della Plenitude Arena può essere ancora più incisivo, ma è soprattutto in risposta che dovrà essere bravo a sfruttare le sue chance. Saranno probabilmente poche, forse pochissime, ma le ultime versioni di Alcaraz ricordano che prima o poi arrivano. E poi chissà se, questa mattina, Shelton si sarà svegliato con qualche indicazione tecnico-tattica più precisa del solito.

La finale del Masters 1000 di Parigi sarà seguita Live su Ubitennis a partire dalle ore 15

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