ATP Parigi LIVE: Alcaraz e Shelton si giocano l’ultimo Masters 1000 della stagione

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Chi vince il 1° set?Shelton-Alcaraz
3 lettori hanno già votato. Si vota fino alla fine del set.
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4-3
Shelton-Alcaraz
Anche Shelton salva con grande classe due palle break consecutive nel settimo gioco. Si rimane on-serve a Parigi
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2-2
Shelton-Alcaraz
Carlos salva con coraggio 4 palle break nel quarto gioco, di cui 3 consecutive da 0-40.
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1-0
Shelton-Alcaraz
Iniziato il match (con un po’ di ritardo), Ben tiene il servizio d’apertura
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La finale di Parigi, un antipasto delle Finals di Torino
I due finalisti tra poco in campo alla Plenitude Arena di Parigi. Alcaraz cerca il primo titolo 1000 dell’anno all’ultimo tentativo (ne ha saltati quattro per infortunio). Shelton ha già vinto in Canada ad agosto
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Giocatori
Torneo
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