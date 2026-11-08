 Vai al contenuto
Live
ATP ParigiShelton4-3AlcarazATP Stoccolma QMannarino6-3 5-7 0-0SamuelATP Stoccolma QMontes-De La Torre5-7 3-6SonegoATP Stoccolma QFearnley2-6 4-6ShevchenkoATP Stoccolma QBasilashvili3-6 6-7GojoWTA Hong KongLiu6-3 6-0Eala
Accedi Abbonati
Accedi
Abbonati
Live2 in campoATP ParigifinaleWTA FinalsATP Stoccolmaprimo turnoWTA ChennaifinaleWTA Hong Kongfinale
Jannik SinnerLorenzo MusettiJasmine PaoliniMatteo BerrettiniFlavio CobolliLuciano Darderi

In diretta

ATP Parigi LIVE: Alcaraz e Shelton si giocano l’ultimo Masters 1000 della stagione

Shelton0
0Alcaraz

ATP Parigi · Finale · 4-3

di Redazione · aperta

commenti

#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.

Chi vince il 1° set?

Shelton-Alcaraz

3 lettori hanno già votato. Si vota fino alla fine del set.

  1. 4-3

    Shelton-Alcaraz

    Anche Shelton salva con grande classe due palle break consecutive nel settimo gioco. Si rimane on-serve a Parigi

  2. 2-2

    Shelton-Alcaraz

    Carlos salva con coraggio 4 palle break nel quarto gioco, di cui 3 consecutive da 0-40.

  3. Pubblicità
  4. 1-0

    Shelton-Alcaraz

    Iniziato il match (con un po’ di ritardo), Ben tiene il servizio d’apertura

  5. La finale di Parigi, un antipasto delle Finals di Torino

    I due finalisti tra poco in campo alla Plenitude Arena di Parigi. Alcaraz cerca il primo titolo 1000 dell’anno all’ultimo tentativo (ne ha saltati quattro per infortunio). Shelton ha già vinto in Canada ad agosto

  6. La preview della finale
    Shelton: “Ho detto a Carlos di Ferrero prima dell’annuncio. Mi ha fatto subito i complimenti”
    La Storia del Masters 1000 di Parigi

Giocatori
Carlos Alcarazben shelton
Torneo
ATP Parigi
Ambito
ATP