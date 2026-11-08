ATP Parigi: Shelton ci prova, Alcaraz la vince di classe. Nono Masters 1000 per lui

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ATP Parigi · Finale Finale Ben Shelton 4 65 5 Carlos Alcaraz 3 7 7 Statistiche e andamento

La vendetta è un piatto che va servito freddo. E dopo la dura sconfitta rimediata a Flushing Meadows, Carlitos Alcaraz nega la gioia del trofeo parigino a Ben Shelton, sconfiggendolo di misura in una finale molto tirata tra i due giovani fenomeni (7-6 7-5). Lo spagnolo e lo statunitense hanno collezionato parecchi errori per parte, ma si sono fatti perdonare con dei lampi da fuoriclasse che hanno reso, tutto sommato, più che godibile l’ultimo atto del Masters di Parigi. Carlos Alcaraz ha finalmente spezzato la maledizione, trionfando per la prima volta a La Defense, e ottenendo così il 29esimo titolo in carriera (il 5° del 2026). Per l’ennesima volta in quest’edizione, il fenomeno di Murcia è riuscito a tirarsi fuori dalle sabbie mobili coi propri eccellenti – o meglio dire straordinari – mezzi, ed anche grazie ad un feeling speciale con gli spalti transalpini, che gli hanno restituito una carica di energia notevolissima. Shelton è stato persino in vantaggio di un break nel secondo parziale, ma Carlitos ha innestato la marcia in più, entrando in una bolla, proprio come accaduto nell’epica sfida con Taylor Fritz. E adesso, per Ben e Carltos, testa all’ultimo grande evento dell’anno. Le ATP Finals di Torino.

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[2] C. Alcaraz b. [3] B. Shelton 7-6(5) 7-5

Primo Set: Alcaraz non perfetto. Ma Shelton si arrende al tiebreak

Scontro tra pesi massimi sul campo centrale de La Defènse. Tornano a battagliare Carlitos Alcaraz e Ben Shelton, che soltanto pochi mesi fa, nella lunga notte di Flushing Meadows, hanno dato vita ad uno dei match più spettacolari della stagione. A Parigi, la sfida tra lo spagnolo e lo statunitense vale un trofeo Masters, e ad approcciar meglio l’atto decisivo parigino è il mancino di Atlanta. Carlitos – protagonista di una rimonta sbalorditiva nei quarti di finale contro Taylor Fritz – soffre il mancato feeling con la pallina sul lato del dritto, e inspiegabilmente, la sua arma prediletta lo tradisce più volte nei primi scorci del match. Nel quarto game, tre gratuiti consecutivi lo condannano ad una triplice palla break in favore di Shelton, ma il murciano abbassa la temperatura dell’arena giocando con discreto margine, attendendo il non forza di Ben, che arriva puntuale. L’americano spreca una ghiotta opportunità, ma pochi istanti dopo, è lui a trovarsi nella posizione di dover difendere il turno di servizio.

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La spasmodica ricerca della rete non è sempre la soluzione giusta quando hai come avversario Carlitos Alcaraz, il quale riesce a far giocare le palle più scomode all’americano, costretto ad una volée miracolosa sul 15-40. Ben si salva, ma il set è un continuo valzer di palle break, e il dritto ballerino dell’ex numero uno del mondo non dà tregua a quest’ultimo, che continua ad aumentare il numero dei gratuiti, lanciando occhiatacce all’angolo e manifestando tutta la sua insoddisfazione per il livello espresso. Tra alti e bassi, i due si mostrano molto tenaci e lucidi a rimediare agli errori commessi, e la giusta soluzione per il primo parziale è il tiebreak. Anche qui, purtroppo, sono numerosi gli scivoloni di entrambi, penalizzando fortemente la spettacolarità e la qualità dell’incontro. Carlitos va a scatti; un punto ben costruito e capitalizzato con un vincente, seguito da una scelta affrettata che non ci si aspetta da un fuoriclasse come lui. Uno schiaffo al volo mal eseguito rischia di compromettere il tiebreak del murciano, ma come già dimostrato in settimana, quando è in svantaggio, Alcaraz dà il meglio di sé. Ripristina repentinamente la parità con un fendente di dritto, poi mette la firma sul primo set (7-6).

Secondo Set: Carlitos inciampa, ma poi diventa incontenibile. Shelton crolla in due set

Si ritorna in campo per il secondo parziale della finalissima, ma Shelton non mostra incoraggianti segnali di ripresa, perdendo fiducia coi colpi da fondo campo. Il dritto mancino continua a disperdersi per aria, e nel primo game al servizio, avverte l’arrembante pressione di Alcaraz, che va in vantaggio per 0-30 in risposta, ma senza capitalizzare il break che avrebbe indirizzato l’atto decisivo. Nonostante l’evidente superiorità dello spagnolo – forte del set di vantaggio –, il match cambia volto senza nessun avvertimento, per via di uno sconfortante e inaspettato passaggio a vuoto di Alcaraz, che nel corso del quinto game commette prima un doppio fallo, poi un sanguinoso errore col dritto. Ben spezza la maledizione, conquistando il primo break dell’incontro, involandosi poi sul 4-2 nel secondo set, ma ciò significa anche scatenare la versione incontenibile di Carlitos da Murcia. C’è poco da fare. Quando rincorre, Alcaraz si trasforma, e incendia il centrale dell’impianto parigino, rimediando al break subito con due passanti stratosferici – complice una posizione poco consona di Shelton. In pochi istanti, lo spagnolo torna in corsa per chiudere il match in due set, anche se i cali improvvisi non stentano a mancare, e nell’undicesimo game, il sette volte Slam rischia parecchio. Dopo aver accumulato un comodo vantaggio (30-0), commette due gratuiti, ma successivamente viene graziato da Shelton, che fallisce un dritto (agevole) in avanzamento, divorandosi l’occasione di ritornare a palla break. Alcaraz sente l’odore del sangue e vuole evitare ad ogni costo il secondo tiebreak di giornata. Il dodicesimo gioco è quello buono per mettere la parola “fine” alla finalissima di Parigi. Carlitos rintuzza ogni attacco di Ben con una facilità disarmante, strappandogli il servizio ancora una volta e trionfando per la prima volta al Rolex Paris Masters.

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CARLITOS CONQUERS PARIS 🏆🤩



The moment @carlosalcaraz defeated Shelton to win his fifth title of 2026!#RolexParisMasters pic.twitter.com/XPmP8S69Pe — Tennis TV (@TennisTV) November 8, 2026

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