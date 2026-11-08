ATP Parigi, Shelton: “Oggi non ho servito come volevo. Eccitatissimo al pensiero di Torino”

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ATP Parigi · Finale Finale Ben Shelton 4 65 5 Carlos Alcaraz 3 7 7 Statistiche e andamento

Ben Shelton esce sconfitto dalla finale del Rolex Paris Masters per mano di Carlos Alcaraz, ma non appare troppo abbattutto, anzi, i motivi per rimanere carichi sono diversi. Uno in particolare, l’avvicinarsi delle ATP Finals.

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“Ha ragione Carlos” – dice Ben – “quando parla di dettagli. Sono stati determinanti, nella nostra sfida di oggi come in quella allo Us Open. Non so se ho giocato il mio miglior tennis su questa superficie, ma mi ci sento sempre più a mio agio. Sono felice del livello del mio goco, Alcaraz ha vinto e devo riconoscere il suo valore, ma io sono contento perché sono arrivato in finale ed eccitatissimo al pensiero di andare a Torino”.

D: Di solito vinci molti punti con la prima battuta, cosa ha reso difficile questo oggi?

Shelton: “Se devo puntualizzare in merito al mio tennis oggi, c’è un paio di aspetti dello stesso su cui ho mancato di accuratezza. Parlo soprattutto della posizione sulla mia prima palla. Non sono stato sufficientemente attento e Alcaraz sa anticipare benissimo, sa andare in campo aperto e passare da vero maestro. Per me perdere il vantaggio della battuta significa extra pressione, è difficile vincere con lui in questo modo, anche se servo molte prime palle; devo essere più preciso in quella fase del gioco”.

D: Qualche rimpianto, frustrazione? Sei stato 0-40 nel quarto game, poi 4-2 nel secondo set…

Shelton: “Ci sono diversi momenti di frustrazione, ma è normale e bisogna andare avanti. Lo 0-40 e un altro 15-40, avrei dovuto convertire una possibilità, poi nel secondo set il break di vantaggio; del tresto quando ti misuri con il migliore del mondo, è l’ho potuto constatare altre volte, se manchi l’occasione è probabile che non ne arrivi un’altra. Lui è stato bravissimo ad affontare al meglio le situazioni difficili e a difendere il suo turno di battuta”.

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D: Ti sei trovato a giocare game molto caldi per la secoda volta in poche settimane: pensi ci sia da imparare in simili situazioni per crescere nei prossimi anni della tua carriera?

Shelton: “Certamente sì. Le finali a New York con Zverev e qui con Alcaraz, sono le situazioni in cui voglio trovarmi, come anche a Torino, dove partirò da zero con i migliori del mondo. Non si può non migliorare quando in campo trovi chi ti spinge ai tuoi limiti e oltre. Certo, dovrò curare al meglio tutti i dettagli, ma in generale sono contento di me e del percorso svolto a Parigi”.

D: Cosa non ti aiuta del tuo tennis su queste superfici veloci?

Shelton: “A me piace far rimbalzare la pallina ben in alto, servire con kick, cambiare ritmo, cosa che mi riesce più difficile su questo tipo di pavimento. Anche il dritto funziona meno quando voglio mettere in difficoltà i rivali sul rovescio con il drive mancino. Tuttavia sono arrivato fino alla finale perché ho saputo adattare il mio tennis, modificandone lo stile. Magari non l’ho fatto con perfetta continuità, ma mentalmente ho lavorato bene e questo mi ha aiutato moltissimo in settimana”.

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