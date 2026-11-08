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ATP Stoccolma

ATP Stoccolma, Sonego entra in tabellone: affiancherà Musetti

Lorenzo Sonego supera le qualificazioni ed entra nel main draw dell'ATP 250 di Stoccolma. Diventa il secondo italiano insieme a Lorenzo Musetti

Redazione · 1 min di lettura
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Lorenzo Sonego - ATP Montreal 2026 (@ Ubitennis)
Lorenzo Sonego - ATP Montreal 2026 (@ Ubitennis)

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Lorenzo Sonego supera le qualificazioni dell’ATP 250 di Stoccolma ed entra nel main draw. Saranno dunque due i Lorenzo presenti nel tabellone principale, visto che Lorenzo Musetti è accreditato della testa di serie n. 3 (e all’esordio potrebbe sfidare proprio uno dei quattro qualificati).

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Percorso netto per il piemontese, che ha superato in due set prima lo svedese Wallin (6-4 7-6) e poi, al turno decisivo, lo spagnolo Montes De La Torre (7-5 6-3), subendo un solo break in due partite. Scivolato al n. 115 ATP, Sonego è chiamato a un bel risultato per chiudere una stagione complicata, in cui ha raccolto solo 12 vittorie in 29 partite nel circuito maggiore.

L’ex n. 21 del mondo sarà poi a Torino nella settimana delle Finals, non solo per allenarsi – come gli altri anni – al Circolo della Stampa Sporting, dove ha spesso condiviso il campo con gli otto Maestri, ma anche nelle nuove vesti di commentatore TV. Sarà infatti parte della squadra Mediaset, che quest’anno le trasmetterà in chiaro.

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