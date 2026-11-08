Edberg: “Il serve&volley tornerà. Alcaraz showman, Shelton vincerà uno Slam”

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ATP Parigi · Finale 1° set Ben Shelton 4 4 Carlos Alcaraz 3 3 Statistiche e andamento

Carlos Alcaraz e Ben Shelton si affronteranno in finale a Parigi (LIVE su Ubitennis dalle 15) per conquistare il primo titolo sull’indoor francese, un terreno – come tanti altri più prestigiosi – su cui c’è stata anche la bandierina di Stefan Edberg. Lo svedese, ex n. 1 del mondo e sei volte campione Slam, è stato uno dei più grandi interpreti del serve&volley, tattica che nel corso dei decenni è diminuita sempre di più, pur non scomparendo del tutto.

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“Il tennis segue dei cicli e credo che oggi ci si alleni in modo diverso – ha detto Edberg a Tennis Major -. Si gioca da fondo campo, il serve&volley è uno stile di gioco che richiede più tempo per essere sviluppato. Bisognerebbe iniziare da un’età piuttosto precoce e penso che forse i giocatori non lo allenino quanto dovrebbero, perché bisogna iniziare a giocarlo in partita da giovani in modo che almeno diventi parte integrante del proprio gioco. Non è facile iniziare a 20 o 21 anni: non viene naturale, ma è un vantaggio poter variare il proprio gioco, è qualcosa che può sorprendere e che può farti vincere le partite. Sono sicuro che tornerà, non come in passato, questo è impossibile, ma penso sarebbe un bene anche per il gioco avere un po’ più di varietà in generale”, ha proseguito lo svedese

Edberg: “Alcaraz unico nel suo genere, Shelton ha un grande potenziale”

Interrogato poi sui due protagonisti della finale, Edberg ha speso belle parole per Alcaraz e Shelton. “Carlos è un giocatore davvero impressionante ed è rientrato alla grande, è stato lontano dalle competizioni per un bel po’ di tempo. Per fortuna però è tornato, è un giocatore molto importante per il tennis: ama il tennis, ama stare in campo, è un po’ uno showman. Ha un gioco completo, che spazia dalla potenza al tocco, ed è quindi bello vederlo di nuovo in ottima forma. È unico nel suo genere“.

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“Shelton ha un grande potenziale, è in una fase di apprendimento per arrivare ai vertici di questo sport. È un po’ come mettere insieme i pezzi di un puzzle. Ha già dato prova di poter competere nei tornei dello Slam e sono sicuro che a un certo punto ne vincerà uno, perché ha il gioco giusto, ha la potenza e deve solo arrivarci”, ha concluso l’ex n. 1.

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