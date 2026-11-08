 Vai al contenuto
Live
ATP ParigiShelton4-3AlcarazATP Stoccolma QMannarino6-3 5-7 0-1SamuelATP Stoccolma QMontes-De La Torre5-7 3-6SonegoATP Stoccolma QFearnley2-6 4-6ShevchenkoATP Stoccolma QBasilashvili3-6 6-7GojoWTA Hong KongLiu6-3 6-0Eala
Accedi Abbonati
Accedi
Abbonati
Live2 in campoATP ParigifinaleWTA FinalsATP Stoccolmaprimo turnoWTA ChennaifinaleWTA Hong Kongfinale
Jannik SinnerLorenzo MusettiJasmine PaoliniMatteo BerrettiniFlavio CobolliLuciano Darderi

ATP Parigi

Edberg: “Il serve&volley tornerà. Alcaraz showman, Shelton vincerà uno Slam”

Stefan Edberg, premiato a Parigi tra i campioni degli anni passati in occasione dei 40 anni del torneo, ha parlato prima della finale tra Shelton e Alcaraz

Giovanni Pelazzo · 2 min di lettura
Aggiungi su Google commenti
Carlos Alcaraz; Copyright: e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger, 27.10.2026 <br> Die Fotos sind zur redaktionellen Verwendung für die mediale Ankündigung bzw. Berichterstattung über die Erste Bank Open 2026 in der Erste Bank Wiener Stadthalle freigegeben und stehen unter Angabe der Quelle und Urheberrechte (© e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger) ausschließlich für diesen Zweck honorarfrei zur Verfügung. The pictures have been approved for editorial use and are available free of charge if they are used for announcements and coverage in the press and media for the „Erste Bank Open 2026“ at the Erste Bank Wiener Stadthalle, quoting the source and copyright (© e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger).

#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.

Carlos Alcaraz e Ben Shelton si affronteranno in finale a Parigi (LIVE su Ubitennis dalle 15) per conquistare il primo titolo sull’indoor francese, un terreno – come tanti altri più prestigiosi – su cui c’è stata anche la bandierina di Stefan Edberg. Lo svedese, ex n. 1 del mondo e sei volte campione Slam, è stato uno dei più grandi interpreti del serve&volley, tattica che nel corso dei decenni è diminuita sempre di più, pur non scomparendo del tutto.

Pubblicità

Il tennis segue dei cicli e credo che oggi ci si alleni in modo diverso – ha detto Edberg a Tennis Major -. Si gioca da fondo campo, il serve&volley è uno stile di gioco che richiede più tempo per essere sviluppato. Bisognerebbe iniziare da un’età piuttosto precoce e penso che forse i giocatori non lo allenino quanto dovrebbero, perché bisogna iniziare a giocarlo in partita da giovani in modo che almeno diventi parte integrante del proprio gioco. Non è facile iniziare a 20 o 21 anni: non viene naturale, ma è un vantaggio poter variare il proprio gioco, è qualcosa che può sorprendere e che può farti vincere le partite. Sono sicuro che tornerà, non come in passato, questo è impossibile, ma penso sarebbe un bene anche per il gioco avere un po’ più di varietà in generale”, ha proseguito lo svedese

Edberg: “Alcaraz unico nel suo genere, Shelton ha un grande potenziale”

Interrogato poi sui due protagonisti della finale, Edberg ha speso belle parole per Alcaraz e Shelton. “Carlos è un giocatore davvero impressionante ed è rientrato alla grande, è stato lontano dalle competizioni per un bel po’ di tempo. Per fortuna però è tornato, è un giocatore molto importante per il tennis: ama il tennis, ama stare in campo, è un po’ uno showman. Ha un gioco completo, che spazia dalla potenza al tocco, ed è quindi bello vederlo di nuovo in ottima forma. È unico nel suo genere.

Pubblicità

“Shelton ha un grande potenziale, è in una fase di apprendimento per arrivare ai vertici di questo sport. È un po’ come mettere insieme i pezzi di un puzzle. Ha già dato prova di poter competere nei tornei dello Slam e sono sicuro che a un certo punto ne vincerà uno, perché ha il gioco giusto, ha la potenza e deve solo arrivarci”, ha concluso l’ex n. 1.

#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.

Giocatori
Carlos Alcarazben shelton
Argomenti
Stefan Edberg
Torneo
ATP Parigi
Ambito
ATP

Chi vince?

ATP Parigi · semifinale
Casper Ruud n. 23 20%
Carlos Alcaraz n. 3 80%

Avevate ragione: il 80% aveva scelto Alcaraz.

117 voti dei lettori. Sondaggio tra i lettori.

Il FantaUbitennis riparte il 14 novembre

Oggi a Parigi

Sullo stesso tema

Tutto su ATP Parigi