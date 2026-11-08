Sinner, Musetti, Cobolli e la scoperta dell’acqua calda

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Non so se ve ne siete accorti, ma diversi appassionati – soprattutto quelli dell’ultima ora e meno “stagionati” – non considerano quest’annata tennistica 2026 come davvero entusiasmante. Non la definiscono deludente, ma poco ci manca. Forse l’inizio travolgente di Sinner aveva fatto sperare di meglio e tutto fuorchè gli ultimi sei mesi orfani di Sinner.

Questa sensazione poco entusiasta si può diffondere in alcuni – e non è detto che siano la maggioranza – perché fino a una settimana fa il n.1 del mondo era Jannik Sinner e ora è …”soltanto” n.2 anche se fino a maggio aveva stabilito un record vincendo tutti i primi 5 Masters 1000 dell’anno. Ma i giovani hanno la memoria corta….

Dopo questa …insopportabile retrocessione di Sinner, dovuta a sei mesi di digiuno agonistico interrotto per due settimane soltanto dal secondo trionfo di Wimbledon (Ma ve lo ricordate?!), è successo anche che a metà gennaio il n.5 ATP fosse Lorenzo Musetti (e sembrava a un piccolo passo dal diventare n.3, quanti rimpianti suoi e nostri per quell’infortunio contro un Djokovic fin lì dominato nei quarti) che però poi, fra uno stop e l’altro, ha rischiato di finire fuori dai 30 e se oggi è n.25 è stato per il colpo di coda di Lione dove ha conquistato il terzo torneo in carriera dopo aver annullatoo 4 matchpoint a Cobolli in semifinale. Insomma Lorenzo ha fatto, suo malgrado, il passo del gambero.