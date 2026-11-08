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Sinner, Musetti, Cobolli e la scoperta dell’acqua calda

Sono gli ultimi 3 italiani ad aver raggiunto la top-ten del ranking ATP. Ma c’è una sostanziale differenza. Le prove del nove

Ubaldo Scanagatta · 8 min di lettura
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MALAGA, SPAIN - NOVEMBER 24: Team Italy line up during the national anthem ahead of the final tie between Italy and Netherlands during the Davis Cup Finals at Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena on November 24, 2024 in Malaga, Spain. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images for ITF)

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Non so se ve ne siete accorti, ma diversi appassionati – soprattutto quelli dell’ultima ora e meno “stagionati” – non considerano quest’annata tennistica 2026 come davvero entusiasmante. Non la definiscono deludente, ma poco ci manca. Forse l’inizio travolgente di Sinner aveva fatto sperare di meglio e tutto fuorchè gli ultimi sei mesi orfani di Sinner.

Questa sensazione poco entusiasta si può diffondere in alcuni – e non è detto che siano la maggioranza – perché fino a una settimana fa il n.1 del mondo era Jannik Sinner e ora è …”soltanto” n.2 anche se fino a maggio aveva stabilito un record vincendo tutti i primi 5 Masters 1000 dell’anno. Ma i giovani hanno la memoria corta…. 

Dopo questa …insopportabile retrocessione di Sinner, dovuta a sei mesi di digiuno agonistico interrotto per due settimane soltanto dal secondo trionfo di Wimbledon (Ma ve lo ricordate?!), è successo anche che a metà gennaio il n.5 ATP fosse Lorenzo Musetti (e sembrava a un piccolo passo dal diventare n.3, quanti rimpianti suoi e nostri per quell’infortunio contro un Djokovic fin lì dominato nei quarti) che però poi, fra uno stop e l’altro, ha rischiato di finire fuori dai 30 e se oggi è n.25 è stato per il colpo di coda di Lione dove ha conquistato il terzo torneo in carriera dopo aver annullatoo 4 matchpoint a Cobolli in semifinale. Insomma Lorenzo ha fatto, suo malgrado, il passo del gambero.

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