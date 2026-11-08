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Paris Masters, quarant’anni di storia: da Boris Becker alla «folie furieuse» di Bercy

La storia del Paris Masters dal 1986: Becker, McEnroe, Djokovic, le follie del pubblico di Bercy e il trasferimento nella nuova arena per il quarantennale.

Jenny Rosmini · 13 min di lettura
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Boris Becker e Sergio Casal durante la premiazione della prima edizione del Paris Masters, nel 1986. Foto: © Rolex Paris Masters – Archivio ufficiale del torneo.

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Il 2 novembre 1986 Boris Becker scriveva la prima pagina della storia del Paris Masters, destinata a durare quarant’anni. Il tedesco aveva appena diciotto anni, due titoli di Wimbledon già in bacheca e arrivava a Parigi dopo aver vinto consecutivamente a Sydney e Tokyo. Tre tornei in tre continenti nel giro di tre settimane, un’impresa che all’epoca aveva pochi precedenti. In finale, sul velocissimo campo del Palais Omnisports de Paris-Bercy, superò lo spagnolo Sergio Casal, numero 100 del mondo e sorprendente protagonista proveniente dalle qualificazioni.

Quattro decenni più tardi, mentre il Masters 1000 di Parigi celebra il proprio quarantesimo anniversario, Becker è atteso nuovamente sul centrale, questa volta non per contendersi il titolo, ma per consegnarlo al vincitore dell’edizione 2026. Una scelta fortemente simbolica, voluta dagli organizzatori per rendere omaggio al giocatore che più di ogni altro contribuì a costruire il prestigio della manifestazione nei suoi primi anni.

In mezzo ci sono quarant’anni di tennis e una storia straordinaria. Perché il Paris Masters ha rappresentato qualcosa di particolare nel panorama del circuito, un torneo nato all’ombra del Roland-Garros, ma capace di costruirsi un’identità propria tanto nell’ambientazione quanto nel rapporto fra giocatori, pubblico e spettacolo.

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