Tennis Club Prato: radici solide, vivaio d’eccellenza e sguardo al futuro

#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›

Coniugare il profondo legame con le proprie radici e il territorio con una visione di respiro nazionale e internazionale non è un impresa semplice. Il Tennis Club Prato, tuttavia, ha fatto di questa combinazione un marchio di fabbrica fin dal 1975, anno della sua fondazione. I giovani sono stati sempre il punto di riferimento del circolo toscano. Sin dall’inizio delle attività, il Tennis Club Prato ha messo i nuovi talenti al centro del progetto, come testimoniato un anno dopo la sua fondazione con l’organizzazione dei Campionati Italiani Juniores e della prima edizione del Torneo “International Tennis Federation Junior“.

Pubblicità

A tracciare il quadro di questo percorso virtuoso è il Presidente Marco Romagnoli. Nel ripercorrere la storia del club, il numero uno del circolo toscano si sofferma sul successo del prestigioso torneo Under 18, sulle sfide educative nell’era del boom del tennis italiano, senza tralasciare l’ottimo cammino della squadra di Serie A1 femminile, già qualificata ai playoff scudetto.

Nel corso dei decenni, il Tennis Club Prato è diventato un punto di riferimento non solo per il territorio toscano, imponendosi sulla scena nazionale. Evolvere il proprio modo di essere senza snaturarsi e dimenticare la gente che anima ogni giorno il circolo non è facile, ma a Prato il processo è avvenuto grazie alla capacità della dirigenza. “è stata una evoluzione arrivata piano piano, in maniera graduale” esordisce il presidente Romagnoli. “Le persone che hanno gestito il circolo nel tempo sono state lungimiranti: non si sono mai allontanate dalla tradizione, dalle basi su cui il circolo è stato fondato, mantenendo saldo l’obiettivo primario di offrire servizi sportivi ai soci”

Lo sguardo, però, non si è limitato al presente: “Hanno sempre guardato al futuro con una dose di sana ambizione. Ci siamo resi conto che aprirsi a manifestazioni di alto livello avrebbe consentito agli appassionati di vedere del tennis professionistico dal vivo e, al contempo, avrebbe dato lustro sia al circolo sia alla città di Prato. Oggi il Tennis Club Prato non è un semplice circolo sportivo, ma un vero fiore all’occhiello per il nostro territorio”

Pubblicità

Il torneo internazionale Under 18, fucina dei campioni del domani

Il tassello più prestigioso dell’attività giovanile che si svolge sui campi del circolo toscano è senza dubbio il Torneo Internazionale Under 18 “Città di Prato”. Un evento nato insieme al club e giunto alla sua 42^ edizione. La kermesse ricopre un ruolo importante sotto diversi aspetti, dal reputazionale all’economico, un patrimonio a cui il circolo toscano non rinuncerebbe mai. “Il club ha sempre avuto una corsia preferenziale per il tennis giovanile” dichiara il Presidente Romagnoli. “Dal punto di vista economico e organizzativo non è semplice. Con i costi attuali, a fronte di introiti assenti, si tratta di una voce di spesa puramente a carico della struttura. Tuttavia, la soddisfazione di vedere crescere promesse, assistere alle loro sfide sui nostri campi per poi vederle protagoniste in televisione o ai vertici del tennis mondiale ripaga di ogni sforzo”.

Leggi anche Serie A1 femminile: spareggio per le semifinali tra TC Rungg e CT Palermo

L’albo d’oro del torneo testimonia l’eccellenza organizzativa del circolo toscano. Da Federer nel 1997 a Murray nel 2003, da Tommy Haas nel 1995 a Roberta Vinci nel 1999. Senza dimenticare, tra i tanti nomi, Dinara Safina, Vera Zvonareva, Thomas Johansson e Ivan Ljubicic. Proprio in quel di Prato, gli appassionati hanno avuto il piacere di assistere a una finale tra due tennisti che sarebbero poi diventati vincitori di uno Slam: Daniel Medvedev e Alexander Zverev.

Pubblicità

Il tempo però non corre veloce e ogni anno emergono nuovi protagonisti. “Basti pensare alla recente finale del WTA 250 di Guangzhou giocata qualche giorno fa” continua il presidente. “In campo c’era Lilli Tagger che ha vinto a Prato nel 2024. Adesso è intorno alle prime 50 posizioni della classifica e ha già vinto un titolo WTA nella sua giovane carriera (Praga, ndr). Lo scorso anno al maschile vinse Žiga Šeško, vincitore quest’anno dell’Australian Open Junior.” Il presidente parla anche della possibilità di puntare più in alto in futuro, un salto di categoria verso il circuito Challenger, ma la sfida richiederebbe “un supporto concreto delle istituzioni e della città“. Il messaggio di fondo resta, però, categorico: “Ci teniamo stretto il nostro torneo Under 18. Difficilmente lo abbandoneremo“

Scuola tennis: la gestione delle aspettative e il boom di richieste

Il momento d’oro del tennis italiano ha avuto negli ultimi anni un impatto sui circoli con la crescita delle richieste di iscrizione, al punto da superare il calcio nel numero di tesserati. Il boom di adesioni ha riguardato anche il Tennis Club Prato. “Negli ultimi 5 anni le richieste di iscrizione sono più che raddoppiate. Noi, tuttavia, abbiamo scelto consapevolmente una strada diversa” dichiara il presidente Romagnoli. “Negli ultimi due anni abbiamo ridotto gradualmente il numero degli allievi per puntare dritto sulla qualità“, chiarisce il Presidente. Una scelta che va nella direzione di una maggiore attenzione per il lato umano: “Non possiamo rischiare di snaturare la nostra missione, che è insegnare il gioco del tennis e formare i ragazzi sotto il profilo umano e sportivo“.

Pubblicità

L’enorme esposizione mediatica dello sport della racchetta porta con sé anche un aumento delle aspettative dei ragazzi, desiderosi di bruciare le tappe verso i grandi palcoscenici. “Oggi le pressioni arrivano precocemente, già a dieci o dodici anni. Il loro peso lo hanno anche i genitori che sognano di avere in casa il nuovo Sinner, Musetti, Cobolli o Berrettini.” In tale contesto, la strategia del circolo toscano è stata coerente con i massimi standard a livello nazionale: “Abbiamo strutturato la scuole seguendo le linee guida federali: non ci sono solo i maestri di tennis, ma un team integrato con preparatori atletici e un mental coach, fondamentali per supportare i ragazzi dal punto di vista psicologico e preservare la dimensione educativa dello sport.”

Serie A1 femminile: primo posto nel girone e una semifinale per sognare in grande

I frutti di tale lavoro si vedono in campo. Il Tennis Club Prato ha nel suo palmares ben sei titoli tricolore, il primo conquistato nel 1982 a cui sono seguiti 5 titoli nell’arco di 7 anni dal 2013 al 2019. Quest’anno la squadra femminile sta regalando risultati straordinari. Con una giornata di anticipo, le ragazze del TC Prato hanno blindando il primo posto nel proprio girone di Serie A1, conquistando l’accesso alla semifinale scudetto con il vantaggio di poter disputare il match di ritorno davanti al pubblico amico. “La Serie A ci dà sempre grandi emozioni” afferma con orgoglio il Presidente. “Quest’anno abbiamo rinforzato l’organico per disputare un campionato tranquillo ma ambizioso“.

Pubblicità

Il momento in cui si disputa il massimo campionato a squadre per circoli pone delle difficoltà organizzativa ma il TC Prato ha saputo gestire la situazione al meglio. “Non è mai facile fare pronostici, perché tutte le atlete sono professioniste impegnate nei tornei WTA o ITF in giro per il mondo a caccia di punti e guadagni, quindi la loro disponibilità non è scontata. Fortunatamente siamo riusciti a gestire al meglio i calendari e gli incastri.” Le emozioni sono state tante anche in questo 2026 ma non è ancora finita. “Aver centrato la semifinale e garantito la permanenza in A1 anche per il prossimo anno è motivo di grande orgoglio. Ora ci godiamo il momento, poi giocheremo la semifinale provando a giocarci l’accesso alla finale tricolore. Sappiamo, però, quanto sarà dura vista la concorrenza”

Una cavalcata costruita con pazienza, incastrando con abilità gli impegni delle singole professioniste ma fondata soprattutto su una solida identità di gruppo, con il contributo decisivo delle giocatrici cresciute nel vivaio pratese. “Il regolamento della Serie A assegna un ruolo determinante al vivaio, sia in singolare sia in doppio. Noi abbiamo la fortuna di poter contare su giocatrici cresciute qui di assoluto valore come Noemi Basiletti, Beatrice Ricci e Viola Turini. Lucrezia Stefanini quest’anno è impegnata a scalare la classifica per entrare nelle prime 100 ed evitare le qualificazioni a Melbourne e difficilmente sarà dei nostri, ma l’apporto delle ragazze è stato encomiabile”.

Contributo arrivato non solo dalle ragazze del vivaio, ma anche da chi, pur non essendo cresciuto nel circolo toscano, ha lottato per la maglia del TC Prato. Da sottolineare, in questo senso, l’ottimo inserimento di Aurora Zantedeschi, le prestazioni dell’iberica Marina Bassols Ribera e la presenza costante di Tatiana Pieri. “Pur non essendo formalmente del vivaio, per noi Tatiana è una di famiglia, dato che suo padre è stato a lungo giocatore e maestro del club“. Il messaggio che arriva da questa stagione è chiaro: “Investire sui giovani porta frutti concreti, sia per il campo sia per il futuro dirigenziale”.

Pubblicità

A conferma della vitalità del circolo e della sua volontà di rispondere alla crescente domanda di sport, il Presidente Romagnoli ha, infine, annunciato importanti novità strutturali.” L’ondata di popolarità del tennis ci spinge a rinnovarci costantemente. Per il prossimo anno abbiamo in cantiere la realizzazione di due nuovi campi. Vogliamo dare risposte concrete ai soci, garantire spazi idonei alla scuola tennis e mantenere alto lo standard qualitativo che alimenta il nostro vivaio.”

#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›