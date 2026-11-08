Wawrinka: “Norman farà migliorare ulteriormente Sinner”

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Il 27 ottobre 2026 Stan Wawrinka ha chiuso ufficialmente la carriera da giocatore, sconfitto da Jiri Lehecka nella sua Basilea. Senza dubbio l’allenatore a cui è più legato – e che ne ha fatto le fortune – è Magnus Norman, attuale coach di Jannik Sinner dopo l’addio di Darren Cahill, che lo ha accompagnato dal 2013 al 2017, nuovamente nel periodo 2018-2020 e infine dal 2023 finché non ha appeso la racchetta al chiodo. In un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, lo svizzero ha approvato la scelta dell’altoatesino, spiegando in che modo l’ex n. 2 del mondo può aiutarlo da un punto di vista pratico.

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“Jannik ha fatto una grande scelta. È già il migliore al mondo, quindi non si tratta di cambiare il suo gioco, anche se continuerà a focalizzarsi sulle linee già tracciate negli ultimi quattro anni. Magnus è molto abile a cogliere i piccoli dettagli e lavorare sull’aspetto mentale: come mantenere la calma e la lucidità nei momenti decisivi. Porta poi una prospettiva nuova e una grande esperienza nei tornei Slam. Credo possa aiutare Jannik a continuare a crescere e a mantenere viva la sua fame di vittorie, la cosa più difficile quando si è al vertice”.

Interrogato sulla dote principale di Magnus Norman, Stan Wawrinka non ha avuto alcun dubbio: “Magnus sa comprendere le persone. Sa quando spronare, quando restare in silenzio e quando, semplicemente, credere in te. Nel mio caso, mi ha trasmesso la convinzione di poter conquistare i titoli più importanti. Una fiducia del genere è qualcosa di molto raro“.

Poi gli è stata fatta la fatidica domanda sul n. 1 del ranking ATP – meritato o meno – di Alexander Zverev. E ‘Stan The Man’ è andato forse controcorrente rispetto a quello che è il sentire comune degli ultimi tempi: “Quest’anno ha vinto due titoli del Grande Slam, non si può fare di più per meritare il numero uno. La classifica premia la costanza, settimana dopo settimana, e la capacità di vincere nei momenti decisivi: Sascha ci è riuscito. Ha lavorato a lungo per raggiungere questo traguardo e sono felice per lui”.

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Infine la chiosa di Stan Wawrinka sull’essersi ritagliato uno spazio importante nell’epoca dei Big Three: “Hanno costretto ogni giocatore a raggiungere un livello superiore. Ci sono stati molti anni in cui la situazione è stata dura, ma quando riuscivi a batterli sui palcoscenici più importanti, la sensazione era incredibile. Non cambierei nulla: mi hanno reso, senza dubbio, un giocatore migliore“.

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