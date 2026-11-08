WTA Chennai: pioggia e inquinamento, la finale posticipata a lunedì

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La finale del Chennai Open tra Magda Linette e Janice Tjen è stata definitivamente spostata a lunedì 9 alle orae 11 locali, le 5:30 del mattino in Italia. Al ritardo dovuto alla pioggia incessante sulla metropoli indiana si è aggiunto l’effetto sull’atmosfera dei fuochi d’artificio per la festa religiosa di Diwali.

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Nelle ore pomeridiane la città ha scalato la classifica globale dei luoghi più inquinati, giungendo l’AQI (Air Quality Index) al valore massimo di 1123, quando 500 è già considerato pericoloso. La popolazione è stata invitata a indossare maschere protettive e a rimanere in casa; successivamente altre stazioni di monitoraggio hanno evidenziato la persistenza dei rischi per la salute, pur in un quadro di discesa dei dati. Impossibile, in queste condizioni e indipendentemente dalla pioggia, far disputare il match.

It's official!



The WTA 250 Chennai Open 2026 final between Janice Tjen 🇮🇩 and Magda Linette 🇵🇱 has been postponed.



It will be played tomorrow (November 9) at 11 a.m. IST.@sportstarweb pic.twitter.com/tlvwEKB0cW — Nihit (@nihitsachdeva28) November 8, 2026

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