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WTA Chennai

WTA Chennai: pioggia e inquinamento, la finale posticipata a lunedì

I fuochi d’artificio affondano i dati sulla qualità dell’aria, rendendo impossibile la permanenza all'aperto

Danilo Gori · 1 min di lettura
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Magda Linette – WTA Madrid 2024 (foto: Florin Baltatoiu)

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La finale del Chennai Open tra Magda Linette e Janice Tjen è stata definitivamente spostata a lunedì 9 alle orae 11 locali, le 5:30 del mattino in Italia. Al ritardo dovuto alla pioggia incessante sulla metropoli indiana si è aggiunto l’effetto sull’atmosfera dei fuochi d’artificio per la festa religiosa di Diwali.

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Nelle ore pomeridiane la città ha scalato la classifica globale dei luoghi più inquinati, giungendo l’AQI (Air Quality Index) al valore massimo di 1123, quando 500 è già considerato pericoloso. La popolazione è stata invitata a indossare maschere protettive e a rimanere in casa; successivamente altre stazioni di monitoraggio hanno evidenziato la persistenza dei rischi per la salute, pur in un quadro di discesa dei dati. Impossibile, in queste condizioni e indipendentemente dalla pioggia, far disputare il match.

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Giocatori
Magda LinetteJanice Tjen
Torneo
WTA Chennai
Ambito
WTA

Chi vince?

WTA Chennai · semifinale
Magda Linette n. 68
Anastasia Zakharova n. 107

Ha vinto Linette.

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Il FantaUbitennis riparte il 14 novembre

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