WTA Finals: nel match delle debuttanti Noskova ha ragione di Kostyuk in due set

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WTA Finals Finale Marta Kostyuk 10 2 4 Linda Noskova 8 6 6 Statistiche e andamento

Gruppo 1

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[8] L. Noskova b. [9] M. Kostyuk 6-2 6-4

Le Fage WTA Finals 2026 di Indian Wells si aprono con un match che, si spera, non risulterà il più divertente del torneo: Linda Noskova e Marta Kostyuk hanno pagato le paure dell’esordio con una prestazione abbastanza deludente. Male l’ucraina, non bene la ceca: la prima incapace di regolare i colpi e i movimenti per larga parte del primo parziale, la seconda nervosa e precipitosa nel liberare le sue stoccate, oltre che imprecisa con la palla corta.

Kostyuk ha servito malissimo per quasi tutto il match (sei ace e sei doppi falli) e solo nella prima parte del secondo set ha saputo pressare dalla linea della risposta, approfittando davvero poco della non esaltante giornata di vena della rivale (2 ace e quattro doppi falli). Noskova è stata brava nel rendersi conto dei seri impacci dell’avversaria e di agire di conseguenza, senza strafare e mirando a ottenere il minimo, obbiettivo confacente alle sue oggi limitate capacità di mantenere il livello di gioco abituale.

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Niente rivincita dunque per Marta dopo la semifinale di Wimbledon e gli ottavi di New York persi con Linda; le due atlete aspettano ora il risultato del match tra le altre conquiline del Gruppo 1, Gauff e Pegula.

Primo set: domina l’emozione, Kostyuk sbaglia tantissimo e cede 6-2

Kostyuk, che dovrebbe essere più tranquilla in quanto iscritta solo dopo la rinuncia di Rybakina, ha comunque il respiro corto della debuttante, quale in effetti è, al pari di Noskova per altro. Sia con il servizio che con il dritto che con il rovescio dimostra di non avere ancora il timing degno dell’occasione e oltrepassa spesso di molto le linee del campo. Anche la ceca, una volta in battuta, gioca un doppio errore e un dropshot di dritto che fatica a trovare il fondo della rete.

Le duellanti iniziano con un break per parte, ampiamente più dovuto all’emozione che ad altro; l’atleta ucraina inoltre commette due doppi falli e concede il break anche alla sua seconda fatica alla battuta. La campionessa di Wimbledon è impacciata e si fa sorprendere mal posizionata in mezzo al court; la prima palla funziona poco ma pur sempre meglio di quella disastrosa di Marta, inadatta a fermare le smanie in risposta di una Noskova che sta pian piano smettendo l’atteggiamento da penitente per riappropriarsi del suoi migliori colpi.

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Dopo venti minuti di autentico ciapanò l’atleta morava conduce per 4-1 con due break di vantaggio. Kostyuk è ancora prigioniera delle sue paure e si sposta come se stesse correndo in un pantano; sull’1-5 quasi incespica prima di scoccare un passante interlocutorio di rovescio, per arrivare, pur dopo il terzo doppio fallo, al 2-5, addirittura con un ace. In fase di ribattuta Marta risulta però ancora inconsistente e troppo legata nei colpi: la sua pallina non viaggia e dopo 35 minuti Noskova chiude all’ottavo game.

Secondo set: Kostyuk cresce ma cede ugualmente la battuta, Noskova chiude 6-4

Cinque colpi vincenti per Kostyuk, il doppio per Noskova; per l’ucraina anche 11 errori non forzati e solo il 41% di prime palle, il dato più urgentemente da correggere per lei. Marta esordisce con due ace ma, al di là del dato, sembra muoversi e cambiare direzione con maggiore disinvoltura; entrambe servono meglio, soprattutto l’alternate. Nel terzo gioco si può ammirare il primo scambio prolungato: vince Linda, ma Marta si ribella con un altro ace e sale sul 2-1, senza break.

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Dove Kostyuk sta cambiando registro è in risposta, dove finalmente può direzionare la pallina vicino alla linea finale del campo e mettere la rivale in imbarazzo nel cercare la contromossa. Noskova è bravissima nell’uscire dalle tagliole dell’atleta di Kiev, aiutandosi anche con delle discese a rete un po’ abborracciate ma vincenti. Linda tiene il turno del 2-2 e nel quinto game approfitta di nuove indecisioni di Marta, incapace di passare la rivale a rete, per cogliere il break del 3-2, purtroppo per Kostyuk con un doppio errore.

Il vantaggio non aiuta Noskova nel ritrovare la scioltezza nei colpi dei giorni più brillanti, la ceca fatica a spingere con continuità e pare accontentarsi di difendere il turno di battuta, approdando, pur ccon qualche pensiero, al 4-3 con la pallina in mano dopo il cambio di campo. Kostyuk non ripone i sogni di contro-break e torna all’attacco salendo fino al 30-40 nel nono game, ma il passo decisivo le risulta troppo ostico perché Noskova sceglie un atteggiamento aggressivo, che paga immediatamente.

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Marta non sa più essere altrettanto decisa in ribattuta e perde la chance; sul 3-5 serve un doppio errore e una sua battuta dal basso, forse sollecitata dalla scarsa resa della prima palla tradizionale, quasi striscia per raggiungere la rete. Noskova però la perdona e sbaglia per ultima, concedendole di accorciare nel punteggio; la Signora di Wimbledon è visibilmente scontenta del suo tennis ma il livello raggiunto le consente comunque di chiudere al decimo gioco, con pieno merito.

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