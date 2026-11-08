WTA Finals, si parte: parola al campo per un torneo in difficoltà

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Nella serata di domenica 8 novembre prenderà il via l’appuntamento che chiude ufficialmente la stagione al femminile, le WTA Finals 2026. Le 8 migliori singolariste della stagione – senza dimenticare le 8 coppie più in forma nell’ultimo anno – si contenderanno il titolo di ‘Maestra’ a Indian Wells, città scelta come sede dopo il passaggio biennale a Riyadh (Arabia Saudita). Gli eventi che hanno preceduto questo torneo sono stati parecchi e i temi di interesse hanno cominciato a proliferare ancor prima che sia stato il campo a decretare la regina, ma la speranza è che ora sia il cemento californiano a far passare il resto in secondo piano. Diciamo, però, che le premesse non sono delle migliori.

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WTA Finals: forfait di Rybakina, Sabalenka prima favorita

L’ultima notizia in ordine temporale, giunta nella giornata di sabato 7 novembre, è stata anche la più importante dal punto di vista sportivo, perché priva il torneo della n. 1 del mondo. Elena Rybakina, infatti, si è trovata costretta a dichiarare forfait per le WTA Finals 2026, spiegando come il suo corpo non sia pronto a competere. La campionessa in carica, che negli ultimi mesi ha certificato lo status di favorita andando a prendersi la vetta del ranking WTA ai danni dell’ex regnante Aryna Sabalenka, non potrà quindi difendere il titolo conquistato a Riyadh 12 mesi fa. Al suo posto entra Marta Kostyuk, una presenza che comunque aggiunge pepe alla manifestazione, potendo in qualche modo sparigliare le carte.

A questo punto la favorita n. 1 è Aryna Sabalenka, che è entrata come seconda forza del torneo, ma per quanto si è visto quest’anno, la bielorussa non può stare tranquilla. Alle sue spalle scalpitano Mirra Andreeva e Coco Gauff, che hanno dimostrato più di una volta di saper battere chiunque in giornata di grazia, così come Jessica Pegula che conferma una costanza di rendimento impressionante. Le outsider portano i nomi di Elina Svitolina (regina a Roma), Karolina Muchova (finalista Slam), Linda Noskova (campionessa a Wimbledon) e la neo-partecipante Marta Kostyuk (vincitrice a Madrid). Nessuna parte già battuta, nessuna si presenta con un distacco netto sulle altre e questo rende tutto più incerto e appassionante.

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WTA Finals: foto di gruppo mancate, microfoni indiscreti e un clima teso

Detto delle favorite e affrontata la questione di campo, arrivano le note dolenti. Sì, perché i giorni che hanno preceduto l’inizio delle WTA Finals 2026 hanno portato in dote tante questioni – alcune risolte, altre meno – che hanno reso il lavoro della Women’s Tennis Association particolarmente complicato. In primis la questione foto di gruppo, con Elina Svitolina che sembra essersi rifiutata di posare insieme a Mirra Andreeva e Aryna Sabalenka a causa dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia (con l’appoggio della Bielorussia). Questo ha portato gli organizzatori a immortalare le giocatrici da sole, evitando i ritratti di gruppo per non creare altri dissidi tra le partecipanti in un clima che già era piuttosto teso. E che inevitabilmente si porterà strascichi dato che ‘Svito’ affronterà entrambe le avversarie in questione nel Round Robin.

POLÉMICA HISTÓRICA EN EL TENIS FEMENINO 😳



​Se escuchó a Jessica Pegula hablando con su entrenador y criticando a Mirra Andreeva en la previa de las WTA Finals.



​🗣 "Perdí el respeto por ella. Es una buena chica, pero necesita madurar. No sé si es porque no sabe cómo… — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) November 5, 2026

Finita qui? Macché. A fare rumore sono state anche le intercettazioni delle conversazioni private tra giocatrici e team nel corso degli allenamenti in vista delle WTA Finals. Gli organizzatori hanno infatti installato dei microfoni sui campi, calpestando totalmente la privacy delle tenniste, e creando più di un caso. Prima Jessica Pegula è stata pizzicata mentre ‘sparlava’ di Mirra Andreeva ed esprimeva tutta la sua delusione per l’atteggiamento di Conchita Martinez. Poi Elena Rybakina ha attirato l’attenzione per un richiamo al suo allenatore Stefano Vukov. Una serie di episodi che hanno costretto la Women’s Tennis Association a intervenire, scusandosi per l’accaduto, sebbene ormai fosse troppo tardi per evitare che altri malumori si creassero nella bolla di Indian Wells.

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WTA Finals: da Riyadh a Indian Wells, prima di Charleston

Ultimo, ma non per importanza, lo spostamento della sede. Inizialmente si sarebbero dovute tenere a Riyadh, come le ultime edizioni, ma a luglio è arrivata la notizia – forse un po’ a sorpresa – del trasloco a Indian Wells anche a causa del conflitto in Medio Oriente. Una soluzione provvisoria, per la verità, perché dal 2027 al 2029 si giocherà a Charlotte, ma necessaria per evitare qualsiasi tipo di interferenza e di problema in un Paese, l’Arabia Saudita, in cui ad esempio si è dovuto posticipare l’appuntamento con il Six Kings Slam da ottobre a fine dicembre per il medesimo motivo. Insomma, la situazione non è delle migliori, ma lasciamo che sia il campo – come sempre nel tennis – il primo giudice.

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