WTA Hong Kong: Liu al 1° titolo in carriera, Eala tradita dal fisico

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WTA Hong Kong Finale Claire Liu 102 6 6 Alexandra Eala 17 3 0 Statistiche e andamento

C. Liu b. [2] A. Eala 6-3 6-0

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A 4 anni di distanza dall’unica finale disputata a livello WTA, persa contro Martina Trevisan a Rabat, Claire Liu conquista il primo titolo della carriera al Prudential Hong Kong Tennis Open 2026, battendo in finale 6-3 6-0 Alexandra Eala. Condizionata da un problema alla gamba, la filippina non è riuscita a esprimersi al meglio e ha ceduto di schianto, con una striscia di 9 game consecutivi lasciati all’avversaria. La nativa di Thousand Oaks alza al cielo il trofeo senza aver perso set in questo torneo, chiudendo una settimana perfetta con lo scalpo importante ai danni della seconda forza del seeding. Non solo, perché la n. 102 del mondo vince nuovamente contro la 21enne, già battuta a Guangzhou nel 2025.

Primo Set: Eala a mezzo servizio e zoppicante, Liu a un passo dal primo titolo

L’equilibrio iniziale tra Claire Liu e Alexandra Eala dura appena due game, perché nel terzo la filippina prova a scappare via operando il break a zero, ottenuto grazie a una serie di risposte profonde e incisive sul servizio non devastante della sua avversaria. La reazione della 26enne Thousand Oaks è però immediata e arriva nel game successivo. Qualche errore di troppo di ‘Alex’, una contro-smorzata sopraffina e si torna in parità sul 2-2.

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We were honoured to welcome the Secretary for Culture, Sports and Tourism, Miss Rosanna Law, JP to officiate the coin toss ahead of the championship showdown between Claire Liu and Alexandra Eala. 👏#PHKTO… pic.twitter.com/5R300Z8xnD — HongKong Tennis Open (@HKTennisOpen) November 8, 2026

Pur non avendo dato segnali di difficoltà fisica fino a quel momento, la n. 2 del seeding chiama l’intervento della fisioterapista al cambio campo sul 4-3 e il giudice di sedia Kader Nouni annuncia il medical timeout per permettere che le venga fasciata la gamba. Visibilmente zoppicante, nel tentativo di chiudere in fretta gli scambi, l’allieva di di Joan Bosch prova a spingere a tutta ma incappa nel doppio fallo e in un paio di gratuiti. Il risultato è il primo strappo da parte della statunitense, che chiude in 6-3 al secondo set point in 36′.

Secondo Set: Eala crolla, Liu le rifila un bagel e vince il primo titolo in carriera

Alexandra Eala torna in campo, dopo un breve consulto con il suo coach Joan Bosch, e la situazione è tutt’altro che idilliaca. Fisicamente è ancora in difficoltà, il dolore alla gamba ne condiziona la fluidità nei colpi e questo si traduce in un altro doppio fallo e in gratuiti a grappoli. Claire Liu, che è brava a mettere pressione all’avversaria per guadagnarsi tre palle break, sembra trasformarsi quando le deve convertire giocando sempre corto. Al termine di un game infinito, durato 28 punti e 25′, la statunitense sfrutta la quinta occasione – giunta grazie a un lob perfetto – per strappare a suo favore nel set. Con le spalle al muro la filippina cerca di reagire, non avendo più nulla da perdere, e gioca a tutto braccio, sebbene la tattica paghi a metà: le opportunità arrivano, ma la n. 102 le annulla tutte e si porta sul 2-0.

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In totale tranquillità per il vantaggio di un set e un break, Claire Liu si concentra sulle risposte incisive per provare a ottenere quanto più possibile dalla situazione. Dall’altra parte della rete Alexandra Eala fatica a tenere la barra dritta, si mostra anche piuttosto rassegnata – proprio nel linguaggio del corpo – il che influisce sulla bontà dei colpi. E così arriva anche il secondo break, che porta la 26enne di Thousand Oaks sul 4-0 con un parziale di sette game consecutivi. Doppio fallo, un dritto affossato a rete a campo aperto di ‘Alex’ e due vincenti in lungolinea portano la statunitense a servire per conquistare il primo titolo in carriera, che arriva grazie al 6-3 6-0 in 1h32′ al primo match point.

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