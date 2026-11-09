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ATP Finals

ATP Finals, montepremi da record: ecco quanto guadagneranno gli 8 protagonisti

Cifra monstre per chi solleverà il trofeo, ancora di più se ci riuscirà da imbattuto. Nel doppio, invece, il montepremi resterà invariato

Pietro Sanò · 2 min di lettura
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Carlos Alcaraz - ATP Finals 2025 (@ Francesca Micheli - Ubitennis)

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Torino si tinge di blu in occasione dell’evento che di fatto chiuderà la stagione tennistica 2026: le ATP Finals. I primi 8 classificati della Race voleranno in Piemonte per contendersi il titolo di “Maestro”. Metà dei partecipanti della prossima edizione delle Finals metterà piede per la primissima volta sull’immacolato cemento dell’Inalpi Arena: Flavio Cobolli, Frances Tiafoe, Arthur Fils e Rafa Jodar compieranno il loro esordio assoluto nell’esclusivissimo torneo di fine stagione, accodandosi agli ormai “navigati” Zverev, Alcaraz, Shelton e Medvedev. Un privilegio per il Belpaese ospitare le ATP Finals per il sesto anno consecutivo, anche se gli spalti tricolore dovranno far a meno della punta di diamante del movimento, Jannik Sinner, che rientrerà soltanto a fine dicembre dopo il lungo infortunio al ginocchio. Farà le veci il gladiatore Flavio Cobolli, pronto a galvanizzare la folla dell’Inalpi, tentando di superare gli ostici avversari che troverà nel proprio girone del Round Robin.

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Un’edizione ancor più ricca della precedente, quella del 2026. Il montepremi complessivo del torneo dei maestri subirà un ulteriore (seppur lieve) incremento, passando da 15,5 a 15,75 milioni di dollari, per un aumento pari all’1,61% rispetto alla passata stagione. Gioveranno, però, di questo progresso soltanto i singolaristi delle ATP Finals, mentre nella specialità del doppio, il montepremi resterà tale e quale a quello del 2025: 3,05 milioni di dollari.

Quanto incassa ciascun tennista a Torino?

Come anticipato poc’anzi, il montepremi subirà un lieve incremento solo per quanto concerne il singolare, passando da 12,45 a 12,7 milioni di dollari. Ciò ha consentito di andare a ritoccare e migliorare i compensi di ciascun partecipante, nella seguente maniera:

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Singles Prize Money (2026)Montepremi
Alternate$156,000
Fee di partecipazione$338,000*
Vittoria nel Round Robin$405,300
Vittoria in semifinale$1,206,000
Vittoria in finale$2,412,000
Campione imbattuto$5,171,000

*Il Fee di partecipazione – ovvero la sola partecipazione al torneo – sarà pari a 338 mila dollari, ma soltanto se verranno disputati tutti e tre i match del girone – altrimenti s’incasserà una cifra minore.

Il montepremi del doppio rimarrà invece invariato, confermando le cifre dell’edizione 2025.

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Doubles Prize Money (2026)Montepremi
Alternate$51,700
Fee di partecipazione$134,200
Vittoria nel Round Robin$96,600
Vittoria in semifinale$178,500
Vittoria in finale$356,800
Campione imbattuto$959,300

Punti ATP Finals, singolare e doppio:

Partita vinta nel nel round-robin 200
Vittoria in semifinale400
Vittoria in finale 500
Campione imbattuto1500

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Giocatori
Jannik SinnerCarlos AlcarazFlavio CobolliArthur Fils
Torneo
ATP Finals
Ambito
ATP

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