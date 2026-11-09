ATP Stoccolma: inizia la Race 2027, Musetti in campo martedì

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ATP Stoccolma · Qualificazioni Finale Inaki Montes-De La Torre 194 5 3 Lorenzo Sonego 115 7 6 Statistiche e andamento

Ufficialmente cominciato l’ATP 250 di Stoccolma, ultimo torneo della stagione 2026 prima dell’appuntamento a Torino con i migliori 8 giocatori al mondo. Sul veloce indoor della “Kungliga Tennishallen” di Stoccolma, il montepremi per la 57ª edizione sarà di 723.435 euro, in crescita rispetto al 2025, quando a trionfare fu Casper Ruud. Chiusi i discorsi sulla qualificazione alle ATP Finals, i punti guadagnati in questo torneo saranno validi per la race 2027.

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Notevolmente illustri i nomi degli ultimi vincitori, in un torneo che, nonostante l’attuale categoria, è la storia di questo sport: da Monfils a Paul e Rune, passando per Tsitsipas, del Potro, Berdych, Federer, Becker, Lendl, Edberg, Wilander, McEnroe, Panatta, Ashe… Insomma, un albo d’oro che in pochi possono vantare. Fra il 1990 e il 1994 ha fatto parte dei Super 9, equivalenti agli odierni Masters 1000. Con quattro titoli ciascuno, McEnroe e Becker sono i recordman del torneo.

ATP 250 Stoccolma, anche Musetti e Sonego al via

Saranno due i rappresentanti italiani sul cemento svedese: Lorenzo Sonego, che ha superato le qualificazioni battendo Wallin e De La Torre, e Lorenzo Musetti, accreditato della testa di serie numero 3. Appena terminato il proprio percorso, Sonego volerà a casa, nel capoluogo piemontese, per esordire come commentatore TV. Al primo turno, il torinese affronterà Halys, con uno sguardo al secondo ostacolo, già certamente rappresentato dal cileno Tabilo, quarta testa di serie e con un bye al primo turno.

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Stessa sorte per Musetti, alla sua prima volta in Svezia, che esordirà contro il vincente della sfida fra il figlio d’arte Leo Borg, il cui padre aveva trionfato una sola volta, nel 1980, e il britannico Toby Samuel, in programma verso le ore 19.30/20 di lunedì 9 novembre. Allo stesso orario, martedì 10, è fissato il debutto del carrarino. Insieme a lui, nella parte alta del tabellone, sono presenti Fritz, Norrie, Rune, Machac e Humbert. Per Sonego, invece, potrebbe esserci il detentore del titolo all’orizzonte: Ruud guida la parte bassa, insieme a Mannarino, Etcheverry e Michelsen.

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