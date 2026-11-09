Classifica WTA: best ranking per Eala. Linette segna +25 e torna in top50

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Con le WTA Finals già iniziate senza Elena Rybakina, certa di chiudere la stagione in vetta al ranking anche senza difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Riyadh, la classifica resta invariata nelle prime 14 posizioni. Gli unici movimenti di rilievo in top 20 riguardano Alexandra Eala e Madison Keys. Grazie alla finale raggiunta al Prudential Hong Kong Tennis Open, Eala guadagna due posti e stabilisce il nuovo best ranking al n.15. La filippina supera Sorana Cirstea (-1, n.16), che proprio a Hong Kong ha disputato l’ultimo torneo della carriera, e Naomi Osaka (-1, n.17). Keys, invece, pur essendo ferma dagli US Open, guadagna cinque posizioni e sale al n.19. Il suo punteggio passa da 1921 a 2175, probabilmente per il reinserimento nel computo dei migliori 18 risultati di tornei precedentemente esclusi. In top50, Magda Linette recupera 25 posizioni e risale al n.43 dopo il successo al Chennai Open. Si registrano progressi consistenti anche nella seconda metà della top100. Claire Liu, vincitrice a Hong Kong, guadagna 33 posizioni e passa dal n.102 al n.69. Avanza anche Janice Tjen, battuta da Linette nella finale di Chennai, che recupera 15 posti e sale al n.60. In crescita anche Aliaksandra Sasnovich (+11, n.90), quartofinalista a Hong Kong, e Polina Kudermetova (+7, n.86), arrivata ai quarti a Chennai. Bianca Andreescu guadagna nove posizioni e torna al n.100 dopo la finale del WTA 125 di Cali, persa contro Leyre Romero Gormaz, che a sua volta avanza di 20 posti fino al n.111. Gli arretramenti più marcati riguardano Mayar Sherif (-9, n.65) e Oleksandra Oliynykova (-8, n.70), entrambe penalizzate dalla scadenza dei punti conquistati lo scorso anno al WTA 125 di Buenos Aires, e Renata Zarazua, che perde 17 posizioni ed esce dalla top 100, al n.114.
LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA
|Classifica WTA
|Variazione
|Giocatrice
|Tornei
|Punti
|1
|0
|Elena Rybakina
|20
|8099
|2
|0
|Aryna Sabalenka
|20
|6485
|3
|0
|Mirra Andreeva
|20
|6306
|4
|0
|Coco Gauff
|20
|5763
|5
|0
|Jessica Pegula
|20
|5760
|6
|0
|Elina Svitolina
|20
|5121
|7
|0
|Karolina Muchova
|20
|4665
|8
|0
|Linda Noskova
|20
|4343
|9
|0
|Iga Swiatek
|19
|4188
|10
|0
|Marta Kostyuk
|20
|3910
|11
|0
|Diana Shnaider
|23
|3238
|12
|0
|Maja Chwalinska
|23
|3016
|13
|0
|Iva Jovic
|22
|2941
|14
|0
|Elise Mertens
|23
|2540
|15
|+2
|Alexandra Eala
|29
|2392
|16
|-1
|Sorana Cirstea
|23
|2386
|17
|-1
|Naomi Osaka
|20
|2315
|18
|0
|Leylah Fernandez
|28
|2201
|19
|+5
|Madison Keys
|19
|2175
|20
|-1
|Belinda Bencic
|18
|2168
|21
|-1
|Victoria Mboko
|14
|2143
|22
|-1
|Qinwen Zheng
|19
|2017
|23
|-1
|Amanda Anisimova
|13
|1963
|24
|-1
|Marie Bouzkova
|23
|1959
|25
|0
|Jelena Ostapenko
|22
|1916
|26
|+1
|Anna Kalinskaya
|20
|1913
|27
|-1
|Emma Navarro
|23
|1819
|28
|+1
|Anastasia Potapova
|21
|1814
|29
|-1
|Maria Sakkari
|24
|1779
|30
|0
|Nikola Bartunkova
|22
|1711
|31
|0
|Ann Li
|27
|1681
|32
|0
|Ekaterina Alexandrova
|27
|1641
|33
|0
|Sara Bejlek
|24
|1614
|34
|0
|Diane Parry
|27
|1521
|35
|0
|Jasmine Paolini
|21
|1512
|36
|0
|Talia Gibson
|32
|1342
|37
|0
|Peyton Stearns
|24
|1316
|38
|0
|Xinyu Wang
|26
|1288
|39
|0
|Donna Vekic
|23
|1281
|40
|0
|Liudmila Samsonova
|28
|1234
|41
|0
|Ashlyn Krueger
|23
|1233
|42
|0
|Daria Snigur
|24
|1223
|43
|+25
|Magda Linette
|24
|1176
|44
|-1
|Cristina Bucsa
|24
|1176
|45
|-1
|Kamilla Rakhimova
|28
|1164
|46
|-1
|Hailey Baptiste
|14
|1153
|47
|-1
|Kimberly Birrell
|27
|1146
|48
|-1
|Katerina Siniakova
|20
|1143
|49
|-1
|Barbora Krejcikova
|20
|1133
|50
|-1
|Katie Boulter
|23
|1125
LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE
Jasmine Paolini resta stabile al n.35, mentre Elisabetta Cocciaretto perde due posizioni e scende al n.74. Lisa Pigato è ferma al n.108, Lucrezia Stefanini, invece, guadagna sette posti e sale al n.110 grazie ai quarti di finale raggiunti a Chennai, il suo miglior risultato nel circuito maggiore dal 2023. Nuria Brancaccio guadagna otto posti e sale al n.220. Più indietro, Diletta Cherubini, finalista in un ITF in Messico, avanza di 39 posizioni, al n.360, mentre Jessica Pieri ne perde 16 e scende al n.361.
|Classifica WTA
|Variazione
|Giocatrice
|Tornei
|Punti
|35
|0
|Jasmine Paolini
|21
|1512
|74
|-2
|Elisabetta Cocciaretto
|19
|931
|108
|0
|Lisa Pigato
|26
|702
|110
|+7
|Lucrezia Stefanini
|30
|696
|136
|-2
|Lucia Bronzetti
|32
|560
|158
|-4
|Tyra Caterina Grant
|18
|479
|190
|-4
|Samira De Stefano
|23
|411
|220
|+8
|Nuria Brancaccio
|28
|352
|240
|-4
|Noemi Basiletti
|24
|318
|252
|0
|Jennifer Ruggeri
|23
|302
|254
|-1
|Federica Urgesi
|27
|299
|277
|-1
|Aurora Zantedeschi
|22
|257
|297
|-2
|Giorgia Pedone
|27
|237
|301
|-1
|Martina Trevisan
|23
|234
|321
|0
|Francesca Pace
|21
|214
|343
|-3
|Deborah Chiesa
|25
|195
|345
|+1
|Alessandra Mazzola
|25
|192
|360
|+39
|Diletta Cherubini
|29
|181
|361
|-16
|Jessica Pieri
|26
|179
|374
|-6
|Dalila Spiteri
|23
|169
NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA
Nel ranking riservato alle giocatrici nate dal 1° gennaio 2006, non ci sono variazioni rispetto a sette giorni fa. Comanda Mirra Andreeva, seguita da Iva Jovic al secondo posto e Victoria Mboko al terzo. Fanalino di coda è Maya Joint, in decima posizione.
|Posizione
|Variazione
|Giocatrice
|Anno
|Classifica WTA
|1
|0
|Mirra Andreeva
|2007
|3
|2
|0
|Iva Jovic
|2007
|13
|3
|0
|Victoria Mboko
|2006
|21
|4
|0
|Nikola Bartunkova
|2006
|30
|5
|0
|Sara Bejlek
|2006
|33
|6
|0
|Lilli Tagger
|2008
|54
|7
|0
|Kaitlin Quevedo
|2006
|73
|8
|0
|Alina Korneeva
|2007
|78
|9
|0
|Tereza Valentova
|2007
|85
|10
|0
|Maya Joint
|2006
|92
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