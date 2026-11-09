Classifica WTA: best ranking per Eala. Linette segna +25 e torna in top50

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WTA Chennai · Finale Finale Janice Tjen 75 7 1 4 Magda Linette 68 5 6 6 Statistiche e andamento

Con le WTA Finals già iniziate senza Elena Rybakina, certa di chiudere la stagione in vetta al ranking anche senza difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Riyadh, la classifica resta invariata nelle prime 14 posizioni. Gli unici movimenti di rilievo in top 20 riguardano Alexandra Eala e Madison Keys. Grazie alla finale raggiunta al Prudential Hong Kong Tennis Open, Eala guadagna due posti e stabilisce il nuovo best ranking al n.15. La filippina supera Sorana Cirstea (-1, n.16), che proprio a Hong Kong ha disputato l’ultimo torneo della carriera, e Naomi Osaka (-1, n.17). Keys, invece, pur essendo ferma dagli US Open, guadagna cinque posizioni e sale al n.19. Il suo punteggio passa da 1921 a 2175, probabilmente per il reinserimento nel computo dei migliori 18 risultati di tornei precedentemente esclusi. In top50, Magda Linette recupera 25 posizioni e risale al n.43 dopo il successo al Chennai Open. Si registrano progressi consistenti anche nella seconda metà della top100. Claire Liu, vincitrice a Hong Kong, guadagna 33 posizioni e passa dal n.102 al n.69. Avanza anche Janice Tjen, battuta da Linette nella finale di Chennai, che recupera 15 posti e sale al n.60. In crescita anche Aliaksandra Sasnovich (+11, n.90), quartofinalista a Hong Kong, e Polina Kudermetova (+7, n.86), arrivata ai quarti a Chennai. Bianca Andreescu guadagna nove posizioni e torna al n.100 dopo la finale del WTA 125 di Cali, persa contro Leyre Romero Gormaz, che a sua volta avanza di 20 posti fino al n.111. Gli arretramenti più marcati riguardano Mayar Sherif (-9, n.65) e Oleksandra Oliynykova (-8, n.70), entrambe penalizzate dalla scadenza dei punti conquistati lo scorso anno al WTA 125 di Buenos Aires, e Renata Zarazua, che perde 17 posizioni ed esce dalla top 100, al n.114.

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LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 1 0 Elena Rybakina 20 8099 2 0 Aryna Sabalenka 20 6485 3 0 Mirra Andreeva 20 6306 4 0 Coco Gauff 20 5763 5 0 Jessica Pegula 20 5760 6 0 Elina Svitolina 20 5121 7 0 Karolina Muchova 20 4665 8 0 Linda Noskova 20 4343 9 0 Iga Swiatek 19 4188 10 0 Marta Kostyuk 20 3910 11 0 Diana Shnaider 23 3238 12 0 Maja Chwalinska 23 3016 13 0 Iva Jovic 22 2941 14 0 Elise Mertens 23 2540 15 +2 Alexandra Eala 29 2392 16 -1 Sorana Cirstea 23 2386 17 -1 Naomi Osaka 20 2315 18 0 Leylah Fernandez 28 2201 19 +5 Madison Keys 19 2175 20 -1 Belinda Bencic 18 2168 21 -1 Victoria Mboko 14 2143 22 -1 Qinwen Zheng 19 2017 23 -1 Amanda Anisimova 13 1963 24 -1 Marie Bouzkova 23 1959 25 0 Jelena Ostapenko 22 1916 26 +1 Anna Kalinskaya 20 1913 27 -1 Emma Navarro 23 1819 28 +1 Anastasia Potapova 21 1814 29 -1 Maria Sakkari 24 1779 30 0 Nikola Bartunkova 22 1711 31 0 Ann Li 27 1681 32 0 Ekaterina Alexandrova 27 1641 33 0 Sara Bejlek 24 1614 34 0 Diane Parry 27 1521 35 0 Jasmine Paolini 21 1512 36 0 Talia Gibson 32 1342 37 0 Peyton Stearns 24 1316 38 0 Xinyu Wang 26 1288 39 0 Donna Vekic 23 1281 40 0 Liudmila Samsonova 28 1234 41 0 Ashlyn Krueger 23 1233 42 0 Daria Snigur 24 1223 43 +25 Magda Linette 24 1176 44 -1 Cristina Bucsa 24 1176 45 -1 Kamilla Rakhimova 28 1164 46 -1 Hailey Baptiste 14 1153 47 -1 Kimberly Birrell 27 1146 48 -1 Katerina Siniakova 20 1143 49 -1 Barbora Krejcikova 20 1133 50 -1 Katie Boulter 23 1125

LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE

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Jasmine Paolini resta stabile al n.35, mentre Elisabetta Cocciaretto perde due posizioni e scende al n.74. Lisa Pigato è ferma al n.108, Lucrezia Stefanini, invece, guadagna sette posti e sale al n.110 grazie ai quarti di finale raggiunti a Chennai, il suo miglior risultato nel circuito maggiore dal 2023. Nuria Brancaccio guadagna otto posti e sale al n.220. Più indietro, Diletta Cherubini, finalista in un ITF in Messico, avanza di 39 posizioni, al n.360, mentre Jessica Pieri ne perde 16 e scende al n.361.

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 35 0 Jasmine Paolini 21 1512 74 -2 Elisabetta Cocciaretto 19 931 108 0 Lisa Pigato 26 702 110 +7 Lucrezia Stefanini 30 696 136 -2 Lucia Bronzetti 32 560 158 -4 Tyra Caterina Grant 18 479 190 -4 Samira De Stefano 23 411 220 +8 Nuria Brancaccio 28 352 240 -4 Noemi Basiletti 24 318 252 0 Jennifer Ruggeri 23 302 254 -1 Federica Urgesi 27 299 277 -1 Aurora Zantedeschi 22 257 297 -2 Giorgia Pedone 27 237 301 -1 Martina Trevisan 23 234 321 0 Francesca Pace 21 214 343 -3 Deborah Chiesa 25 195 345 +1 Alessandra Mazzola 25 192 360 +39 Diletta Cherubini 29 181 361 -16 Jessica Pieri 26 179 374 -6 Dalila Spiteri 23 169

NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

Nel ranking riservato alle giocatrici nate dal 1° gennaio 2006, non ci sono variazioni rispetto a sette giorni fa. Comanda Mirra Andreeva, seguita da Iva Jovic al secondo posto e Victoria Mboko al terzo. Fanalino di coda è Maya Joint, in decima posizione.

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Posizione Variazione Giocatrice Anno Classifica WTA 1 0 Mirra Andreeva 2007 3 2 0 Iva Jovic 2007 13 3 0 Victoria Mboko 2006 21 4 0 Nikola Bartunkova 2006 30 5 0 Sara Bejlek 2006 33 6 0 Lilli Tagger 2008 54 7 0 Kaitlin Quevedo 2006 73 8 0 Alina Korneeva 2007 78 9 0 Tereza Valentova 2007 85 10 0 Maya Joint 2006 92

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