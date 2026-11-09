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Classifica WTA: best ranking per Eala. Linette segna +25 e torna in top50

Nessuna variazione in top10. Rientra prepotentemente in top100 Claire Liu dopo la vittoria a Hong Kong. Ancora stabile al n.35 Jasmine Paolini

Claudio Gilardelli · 3 min di lettura
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Alexandra Eala - US Open 2026 (x @usopen)
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Con le WTA Finals già iniziate senza Elena Rybakina, certa di chiudere la stagione in vetta al ranking anche senza difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Riyadh, la classifica resta invariata nelle prime 14 posizioni. Gli unici movimenti di rilievo in top 20 riguardano Alexandra Eala e Madison Keys. Grazie alla finale raggiunta al Prudential Hong Kong Tennis Open, Eala guadagna due posti e stabilisce il nuovo best ranking al n.15. La filippina supera Sorana Cirstea (-1, n.16), che proprio a Hong Kong ha disputato l’ultimo torneo della carriera, e Naomi Osaka (-1, n.17). Keys, invece, pur essendo ferma dagli US Open, guadagna cinque posizioni e sale al n.19. Il suo punteggio passa da 1921 a 2175, probabilmente per il reinserimento nel computo dei migliori 18 risultati di tornei precedentemente esclusi. In top50, Magda Linette recupera 25 posizioni e risale al n.43 dopo il successo al Chennai Open. Si registrano progressi consistenti anche nella seconda metà della top100. Claire Liu, vincitrice a Hong Kong, guadagna 33 posizioni e passa dal n.102 al n.69. Avanza anche Janice Tjen, battuta da Linette nella finale di Chennai, che recupera 15 posti e sale al n.60. In crescita anche Aliaksandra Sasnovich (+11, n.90), quartofinalista a Hong Kong, e Polina Kudermetova (+7, n.86), arrivata ai quarti a Chennai. Bianca Andreescu guadagna nove posizioni e torna al n.100 dopo la finale del WTA 125 di Cali, persa contro Leyre Romero Gormaz, che a sua volta avanza di 20 posti fino al n.111. Gli arretramenti più marcati riguardano Mayar Sherif (-9, n.65) e Oleksandra Oliynykova (-8, n.70), entrambe penalizzate dalla scadenza dei punti conquistati lo scorso anno al WTA 125 di Buenos Aires, e Renata Zarazua, che perde 17 posizioni ed esce dalla top 100, al n.114.

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LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA

Classifica WTAVariazioneGiocatriceTorneiPunti
10Elena Rybakina208099
20Aryna Sabalenka206485
30Mirra Andreeva206306
40Coco Gauff205763
50Jessica Pegula205760
60Elina Svitolina205121
70Karolina Muchova204665
80Linda Noskova204343
90Iga Swiatek194188
100Marta Kostyuk203910
110Diana Shnaider233238
120Maja Chwalinska233016
130Iva Jovic222941
140Elise Mertens232540
15+2Alexandra Eala292392
16-1Sorana Cirstea232386
17-1Naomi Osaka202315
180Leylah Fernandez282201
19+5Madison Keys192175
20-1Belinda Bencic182168
21-1Victoria Mboko142143
22-1Qinwen Zheng192017
23-1Amanda Anisimova131963
24-1Marie Bouzkova231959
250Jelena Ostapenko221916
26+1Anna Kalinskaya201913
27-1Emma Navarro231819
28+1Anastasia Potapova211814
29-1Maria Sakkari241779
300Nikola Bartunkova221711
310Ann Li271681
320Ekaterina Alexandrova271641
330Sara Bejlek241614
340Diane Parry271521
350Jasmine Paolini211512
360Talia Gibson321342
370Peyton Stearns241316
380Xinyu Wang261288
390Donna Vekic231281
400Liudmila Samsonova281234
410Ashlyn Krueger231233
420Daria Snigur241223
43+25Magda Linette241176
44-1Cristina Bucsa241176
45-1Kamilla Rakhimova281164
46-1Hailey Baptiste141153
47-1Kimberly Birrell271146
48-1Katerina Siniakova201143
49-1Barbora Krejcikova201133
50-1Katie Boulter231125

LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE

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Jasmine Paolini resta stabile al n.35, mentre Elisabetta Cocciaretto perde due posizioni e scende al n.74. Lisa Pigato è ferma al n.108, Lucrezia Stefanini, invece, guadagna sette posti e sale al n.110 grazie ai quarti di finale raggiunti a Chennai, il suo miglior risultato nel circuito maggiore dal 2023. Nuria Brancaccio guadagna otto posti e sale al n.220. Più indietro, Diletta Cherubini, finalista in un ITF in Messico, avanza di 39 posizioni, al n.360, mentre Jessica Pieri ne perde 16 e scende al n.361.

Classifica WTAVariazioneGiocatriceTorneiPunti
350Jasmine Paolini211512
74-2Elisabetta Cocciaretto19931
1080Lisa Pigato26702
110+7Lucrezia Stefanini30696
136-2Lucia Bronzetti32560
158-4Tyra Caterina Grant18479
190-4Samira De Stefano23411
220+8Nuria Brancaccio28352
240-4Noemi Basiletti24318
2520Jennifer Ruggeri23302
254-1Federica Urgesi27299
277-1Aurora Zantedeschi22257
297-2Giorgia Pedone27237
301-1Martina Trevisan23234
3210Francesca Pace21214
343-3Deborah Chiesa25195
345+1Alessandra Mazzola25192
360+39Diletta Cherubini29181
361-16Jessica Pieri26179
374-6Dalila Spiteri23169

NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

Nel ranking riservato alle giocatrici nate dal 1° gennaio 2006, non ci sono variazioni rispetto a sette giorni fa. Comanda Mirra Andreeva, seguita da Iva Jovic al secondo posto e Victoria Mboko al terzo. Fanalino di coda è Maya Joint, in decima posizione.

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PosizioneVariazioneGiocatriceAnnoClassifica WTA
10Mirra Andreeva20073
20Iva Jovic200713
30Victoria Mboko200621
40Nikola Bartunkova200630
50Sara Bejlek200633
60Lilli Tagger200854
70Kaitlin Quevedo200673
80Alina Korneeva200778
90Tereza Valentova200785
100Maya Joint200692

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Giocatori
Jasmine PaoliniMagda LinetteAlexandra EalaJanice TjenClaire Liu
Ambito
WTA

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