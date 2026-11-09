Ferrero: “Ho già aiutato Shelton, che strano affrontare Alcaraz!”

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ATP Parigi · Finale Finale Ben Shelton 4 65 5 Carlos Alcaraz 3 7 7 Statistiche e andamento

Chissà in quanti si sarebbero aspettati l’arrivo di Juan Carlos Ferrero sulla panchina dell’attuale numero 4 del mondo Ben Shelton, da sempre seguito dal papà, ed ex numero 55 del mondo in singolare, Bryan.

E la domanda va posta da entrambe le prospettive: la scelta di Ferrero sembrava destinata a esser Jodar, il più vicino per caratteristiche e, banalmente, lingua. Per Shelton, invece, non erano arrivati segnali di soccorso: il suo appariva come uno dei pochi rapporti padre-figlio di decente, e auto-sufficiente, collaborazione nel mondo del tennis.

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Nonostante l’inizio del rapporto fosse previso per l’inizio del prossimo anno, Ferrero ha confidato d’aver cominciato già a Parigi ad aiutare il suo futuro allievo. Appena otto giorni dopo il comunicato, lo spagnolo ha deciso di raccontarsi a MARCA nella sua accademia di Villena, per parlare dei primi contatti con Shelton, della possibilità Sinner e del rapporto con Carlitos.

D: Per chi faceva il tifo nella finale del torneo di Parigi? Era già l’allenatore di Shelton?

Ferrero: “Si, ovviamente avevo già cambiato mentalità. A livello professionale, durante la settimana di Parigi ho già aiutato Ben in alcune partite, insieme a Bryan, a preparare determinati aspetti. Quando sai che lavorerai professionalmente con qualcuno, ti concentri su quella persona. Non è che tu faccia il tifo contro l’altro. Fai il tifo per la persona con cui lavorerai il prossimo anno. Durante la settimana abbiamo deciso di sentirci un po’ di più e prima della finale ci siamo sentiti. Avevo detto loro che se avessero avuto bisogno di qualcosa avrebbero potuto contare su di me. E abbiamo iniziato a lavorare sulla stessa linea in vista delle partite”.

D: Guardando la finale, ha provato una sensazione strana nel desiderare che vincesse un avversario di Carlos?

Ferrero: “Si, è stato strano, non posso dire il contrario. Era la prima volta in otto anni che dovevo pensare a delle soluzioni per andare contro di lui. Non contro di lui, ma per cercare di contrastare il gioco di Carlos. Sotto questo aspetto è stato strano, ma bisogna essere professionali e, da questo momento in poi, bisogna lavorare al massimo affinché Ben migliori in tutti i suoi aspetti. Chiunque si trovi davanti, bisognerà cercare di portare a casa la vittoria”.

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D: Da quando si è saputo che lavorerà con Shelton, Alcaraz ha parlato molto bene di lei e ha assicurato che Ben migliorerà al suo fianco. Le fanno piacere le sue parole?

Ferrero: “Mi fa molto piacere che Carlos abbia questo sentimento nei miei confronti. È una cosa bella e significativa, perché dimostra che apprezza il lavoro che è stato fatto e che, effettivamente, si rende conto di aver imparato molto. Il fatto che pensi che anche Ben possa imparare da me è qualcosa di cui essere grati, e lo ringrazio per questo“.

D: L’ultima volta diceva di quanto desiderasse abbracciare Carlitos. Quell’abbraccio potrebbe esserci questo fine settimana a Torino.

Ferrero: “Sì, a Torino ci vedremo sicuramente. Se alla fine ci sarà l’incontro, cercheremo di riportare tutto alla normalità al cento per cento. È arrivato il momento e sono sicuro che anche lui, dentro di sé, desideri che tutto torni alla normalità“.

D: Aiuterà Shelton nei giorni in cui sarà a Torino?

Ferrero: “Devo parlarne un po’ con loro. Per quanto riguarda la comunicazione, credo sia necessario passare prima attraverso una preparazione in off season per conoscere il giocatore. Ho un impegno durante la settimana delle ATP Finals e non potrò essere presente per tutto il torneo. Spero di poter assistere alla sua prima partita, vederlo dal vivo e prendere appunti un po’ su tutto. Vedremo“.

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D: In quali aspetti pensa di poter aiutare Ben?

Ferrero: “In molti ambiti. L’ordine è una delle cose di cui ha bisogno. Deve sapere quale arma utilizzare in ogni momento. Quando hai un giocatore con così tante armi, con tanta potenza, un tennista forte che serve così bene, sapere quale colpo utilizzare in ogni situazione è fondamentale. In questo momento gli sfuggono molti punti che sono relativamente alla sua portata. Tra suo padre e me dobbiamo fargli capire meglio il tennis. Quando sei qui, giochi di là; quando sei qui, ho bisogno che tu faccia questo; adesso è il momento di fare quest’altro… È quello che io chiamo saper giocare molto bene sfruttando le informazioni relative al proprio colpo e costruire un gioco invisibile adeguato. Sono aspetti che Ben non ha ancora automatizzato”

D: Come avete strutturato la preparazione precampionato?

Ferrero: “Andrò a Orlando per tutto il mese di dicembre. Poi tornerò a casa per Natale e partirò per l’Australia la settimana precedente all’Australian Open. Ben giocherà già prima la United Cup e io mi unirò a lui per il primo Slam della stagione a Melbourne“.

D: Quanti tornei disputerete insieme?

Ferrero: “Saranno circa 12-13 tornei all’anno. In teoria, i quattro Slam, i Masters 1000 e le ATP Finals, se si qualificherà. Questa è l’idea, condivisa con suo padre. Bryan sarà presente nelle settimane in cui non ci sarò io e, a volte, coincideremo, come nel caso dell’Australian Open“.

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D: Quando sono iniziati i contatti con Shelton?

Ferrero: “È successo alla fine di ottobre. Ne ho parlato prima con il manager, ma l’idea è partita da suo padre e da Ben. Mi sono messo in contatto con loro, ho parlato con entrambi, abbiamo discusso dell’idea che avevano di me, dello stile di gioco, del fatto che tutto fosse in sintonia… La mia decisione di accettare è arrivata vedendo la loro voglia e il loro entusiasmo. L’espressione di Ben quando ha manifestato questa voglia di iniziare a lavorare. Sono molto attento a queste espressioni. So che sono persone molto perbene, un gruppo sano e abbastanza ben strutturato. Ovviamente dover andare negli Stati Uniti a dicembre comporta qualche sacrificio. Ma per rientrare nel circuito bisogna accettare determinati sacrifici. Andare ad allenarsi lì è uno di questi, ma sono più che abituato e l’ho assolutamente accettato. Ci vado con entusiasmo“

D: Uno degli obiettivi è far diventare Shelton campione Slam?

Ferrero: “Certamente, alla fine gli obiettivi devono essere ambiziosi e realistici. Ha già vinto un paio di Masters 1000, ha raggiunto la sua prima finale Slam, i quarti, le semifinali… È un giocatore che non si pone limiti. Non considera lontana la possibilità di vincere uno Slam, pensa in grande. Migliorando alcuni aspetti del suo gioco, può avere ottime possibilità di competere alla pari con i migliori“.

D: Lo vede in lotta con Sinner e Alcaraz?

Ferrero: “Al giorno d’oggi sta già lottando con loro. Quando guardi una finale che finisce 7-6, 7-5, ti rendi conto che è già lì. Con il tennis così aggressivo che ha e con il servizio che possiede, è difficile immaginare che qualcuno possa batterlo facilmente. Il punto è riuscire a farlo competere bene durante tutto l’anno. È proprio questo che ancora gli manca un po’. Compete bene, soprattutto quando è molto motivato, ma poi possono arrivare determinati momenti della stagione in cui diventa un po’ più instabile“.

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D: Parlando delle offerte, Jannik Sinner è stato uno di quelli che l’ha contattata?

Ferrero: “Questo preferisco tenerlo per me. Non credo sia importante dire con chi ho avuto contatti. Ho avuto contatti molto importanti, ma non li rivelerò“.

D: Molte persone speravano allenasse Rafa Jódar. È arrivato a parlare con suo padre?

Ferrero: “Sì, sì, ho parlato con suo padre, soprattutto del ragazzo, di come gioca… Ma alla fine loro, in questo momento, credo avessero intenzione di andare in un’altra direzione, quindi non ho assolutamente nessun problema e gli auguro il meglio“.

D: Tra i cambiamenti nei team ci sarà la presenza di Magnus Norman al fianco di Sinner, cosa ne pensa?

Ferrero: “Non ne avevo la minima idea. Si sapeva che Jannik avrebbe cercato qualcuno con esperienza e che avesse ottenuto risultati importanti. Magnus è un allenatore eccezionale. Ha un’enorme esperienza. Abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto. Tra l’altro, è stato in accademia con i ragazzi più giovani. So che è un ottimo tecnico e sicuramente aiuterà Jannik“.

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D: Ferrer lascia il ruolo di capitano della squadra di Coppa Davis. È un treno che per lei è ormai passato?

Ferrero: “Sono ancora troppo giovane per dire che si tratta di un treno che è già passato. Nel tennis non sai mai quando potranno accadere determinate cose. In futuro mi piacerebbe che, prima o poi, questa possibilità si presentasse“.

D: Considera Alcaraz il favorito sia per le ATP Finals sia, successivamente, per conquistare l’Insalatiera con la Spagna?

Ferrero: “Sì, lo considero favorito per come ci arriva. L’infortunio ha fatto sì che arrivasse alla fine della stagione molto fresco. È in ottime condizioni mentali e fisiche, arriva su moltissime palle. È qualcosa che ha sempre fatto, ma normalmente, alla fine dell’anno, i tennisti sono più lenti, si stancano maggiormente, diventano più irritabili quando commettono errori e la testa non regge più allo stesso modo. Carlos appare estremamente maturo. Nella finale di Parigi, quando ha subito il break sul 2-2, che ha portato il punteggio sul 3-2, non ha detto assolutamente nulla. È rimasto in silenzio, tranquillo, continuando a giocare… Sotto questo aspetto sta molto bene ed è il favorito assoluto per vincere le ATP Finals. E, considerando quanto sia motivato a vincere la Davis, la Spagna ha ottime possibilità“.

D: Continua a pensare che possa diventare il miglior giocatore della storia?

Ferrero: “Sì, l’ho già detto a suo tempo e il fatto di non essere più al suo fianco non mi farà cambiare idea. Ha le qualità necessarie ed è tecnicamente fortissimo, già uno dei migliori della storia. Ho sempre detto che, se manterrà la motivazione e quella disciplina necessaria per fare ciò che deve fare in ogni momento, avrà delle possibilità“.

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