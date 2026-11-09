Jan Kumstat: da un paesino della Moravia all’Australian Open

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Prostejov è una cittadina in Repubblica Ceca, ad una sessantina di km da Brno, che conta poco più di 40.000 abitanti (in continuo calo nell’ultimo decennio) e talmente pochi spunti di interesse che andare a visitarla è quasi considerato uno sport estremo. Bene, vi chiederete perché parlarne. Per il semplice motivo che questo luogo ha dato i natali nel giro di pochi anni a Jakub Mensik, Maxim Mrva e all’eroe della nostra storia Jan Kumstat, ponendosi come epicentro della straordinaria tradizione tennistica della piccola nazione centro europea. Senza dover risalire a Jaroslav Drobny e Jan Kodes, basti ricordare in tempi più recenti Ivan Lendl, Martina Navratilova, Petr Korda e Tomas Berdych e che ai giorni nostri ci sono ben 4 giocatori cechi in top 100, per non parlare delle ragazze che sono addirittura 10. Tornando a Prostejov, fino a poco tempo fa davanti al circolo TK Agrofert Prostejov (11 campi in terra) era appeso uno striscione con scritto: “Vuoi diventare il nuovo Tomas Berdych o la nuova Petra Kvitova?”. Poche e chiare parole che evidentemente hanno sortito il loro effetto. Qui è cresciuto Kumstat che lo sport l’ha respirato in famiglia fin da piccolo col padre Pavel ex giocatore professionista di hockey e la madre Katerina ottima pallavolista. In realtà da adolescente gli piaceva il calcio e giocava, assieme a Mrva, nella squadra del Kostelec na Hané. Tra i due, Mrva era considerato il più promettente, tanto da attirare anche l’interesse del Sigma Olomouc di prima divisione, ma poi, fortunatamente, entrambi si sono dedicati completamente al tennis. Nessuno dei due ha però conquistato uno Slam Junior in singolare, pur essendo arrivati rispettivamente al numero 2 (Mrva) e al 3 (Kumstat) del ranking junior. Kumstat si è dovuto accontentare di un titolo in doppio conquistato nel 2025 agli AO in coppia con lo statunitense Maxwell Exsted. In singolo aveva perso in finale l’anno prima, sempre a Melbourne, sconfitto da Rei Sakamoto.

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L’esordio tra i professionisti e le sconfitte con gli italiani

Nel 2025, esordisce in maniera un po’ anonima tra i professionisti (con sconfitte, tra l’altro, con i nostri Federico Bondioli e Luca Potenza). Abbiamo chiesto un parere proprio a Bondioli che in febbraio lo batté 7-6 6-2 in un 15.000$ a Sharm: ““Il suo gioco si basa molto su un servizio che spacca, ma ha anche ottimi colpi da fondo, un diritto velocissimo e un rovescio molto naturale. Mi ha impressionato per come gli usciva la palla, anche se allora tendeva a commettere errori da juniores, senza quella costanza che pare aver trovato ora.” Nel prosieguo della stagione comincia a carburare centrando un paio di finali ITF a Segrate e Slovenska, curiosamente ancora una volta battuto da due azzurri: Alexander Weis e Martin Manzano. Il 2026 è l’anno del salto di categoria: dopo aver scaldato i motori con la semifinale al Challenger olandese di Bunshoten ecco che in agosto si abbatte sul circuito con la forza di un tornado, completando un’incredibile tripletta che gli regala in tre settimane i titoli di Liberec, Amburgo e Praga, sempre seguito con discrezione dai genitori che arrivavano solo il giorno della finale, facendo tra l’altro i salti mortali per incastrare tutti i loro impegni lavorativi.

Il precedente di Carlos Alcaraz

La tripletta in così giovane età ci ha ricordato quella di Alcaraz nel 2020 quando lo spagnolo, allora appena 17enne, vinse a Trieste, Barcellona e Alicante, non consecutivamente però. Risalendo ancor più indietro nel tempo troviamo le 4 vittorie di Gasquet nel 2003, anche lui 17enne, ma anche queste non consecutive. Kumstat, anche se leggermente più grande, si iscrive al club, inanellando tra l’altro ben 17 vittorie consecutive (ad Amburgo partiva dalle qualificazioni). Poi si è preso qualche settimana di meritato riposo per ripartire, in realtà con le marce basse, collezionando tra i Challenger di Como, Olbia, Seoul e l’ATP di Lione quattro sconfitte ed una sola vittoria, tanto da far sospettare che il fenomeno si fosse già sgonfiato. Niente di tutto ciò perché il nostro ragazzo, anzi diremmo ragazzone visto che sfiora i due metri di altezza, al Challenger 100 di Taipei ha centrato la finale mettendo in riga uno dopo l’altro Joel Schwaerzler, Billy Harris, Harold Mayot e Yuta Shimizu. In finale si è trovato di fronte Yosuke Watanuki (n.375) e la musica è sorprendentemente cambiata. Il giapponese, opponendo un’ostinata resistenza al nostro lieto fine, si è imposto 7-6 7-5 ma non ha certo fermato la corsa di Kumstat, ha semmai dimostrato come l’inciampo sia sempre dietro l’angolo.

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Il prossimo futuro

Comunque sia il nostro eroe sale ulteriormente in classifica piazzandosi al n.161 ATP e da oggi sarà di nuovo in campo al Challenger 75 di Brisbane cercando i punti per confermarsi tra i partecipanti alla Next Gen ATP Finals di Reggio Calabria (dal 9 al 13 dicembre), partendo dall’attuale ottavo posto nella race, ma con una corta incollatura di vantaggio su Schwaerzler, Balshaw e Budkov Kjaer. Dopodiché potrà cominciare ad organizzare la trasferta a Melbourne.

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