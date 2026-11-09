La confessione shock di Riedi: “Ho tentato il suicidio”

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I tennisti somigliano tanto ai gladiatori dell’antica Roma. Duellano ferocemente per difendere la propria metà campo, per prevalere sull’acerrimo rivale. Il loro carisma li fa sembrare inespugnabili, nascondendo le mille fragilità che appartengono a ciascun essere umano. Negli ultimi anni però, tra i professionisti del circuito, sono aumentati considerevolmente i casi di stress mentale, attacchi di panico, che spesso hanno portato a situazioni estreme e spiacevoli. Nel 2022, la giovane tennista australiana Destanee Aiava ha tentato il suicidio. Ma il fato ha voluto che tre passanti si accorgessero di lei, trascinandola via e salvandole la vita. A distanza di anni, torniamo – purtroppo – a sentire un’altra storia da brividi, per fortuna con un altro lieto fine. Il protagonista dell’episodio è Leandro Riedi. Tennista svizzero classe 2002 che ha recentemente bussato alle porte della Top 100 e ora è n. 242 ATP.

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“Per molto tempo ho lottato contro gli attacchi di panico”

Il ventiquattrenne di Frauenfeld ha scosso tutti con un post pubblicato sul proprio account Instagram, dove ha raccontato di aver attraversato un periodo terrificante, tentando persino di togliersi la vita. Riedi ha deciso di svelare il proprio passato per sensibilizzare sull’argomento – sempre più delicato -, esortando chi vive in uno stato di depressione o qualsiasi tipo di sofferenza psicologica, a chiedere immediatamente aiuto ad una figura competente. “21 giugno 2024. Un giorno che non dimenticherò mai.

Quel giorno, la mia vita è cambiata per sempre. Sono arrivato al punto di tentare di togliermi la vita. Non voglio entrare nei motivi o nei dettagli, ma voglio parlarne perché la salute mentale merita molta più attenzione – sottolinea lo svizzero -.

Per molto tempo ho lottato contro l’ansia, gli attacchi di panico e una battaglia interiore che la maggior parte delle persone intorno a me non riusciva a vedere. Grazie al miglior aiuto professionale che potessi mai sperare di ricevere, al sostegno delle persone a me più care e a un grande lavoro su me stesso, ho lentamente ritrovato la strada per ritornare”. Un percorso lungo e travagliato quello di Riedi, che ha deciso di mettersi a nudo sui social, comunicando però che la sua lunga lotta è finalmente giunta al termine: “Oggi sono incredibilmente orgoglioso di poter dire che quei pensieri sono scomparsi. Sono sinceramente felice, grato per la mia vita ed entusiasta del futuro. Questa esperienza ha cambiato la mia prospettiva su tutto. Ho imparato che le vittorie e il successo non significano molto se non stai bene con te stesso”.

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A brutal post from Leandro Riedi. pic.twitter.com/WT1c7kRnlV — José Morgado (@josemorgado) November 9, 2026

Il messaggio di Riedi: “Se stai attraversando un momento difficile, parlane con qualcuno”

Lo svizzero, vittima di un’esperienza che lo ha fortemente segnato, ha inviato un chiaro messaggio a tutti coloro che leggeranno il suo breve racconto: “Non lo racconto per suscitare compassione. Lo racconto perché se anche una sola persona leggerà queste righe e capirà di non essere sola, allora ne sarà valsa la pena. Se stai attraversando un momento difficile, ti prego, parlane con qualcuno. Rivolgiti alle persone a te più vicine. Cerca un aiuto professionale. Non c’è nulla di cui vergognarsi nel chiedere aiuto.

Sono la prova vivente che le cose possono migliorare. Non sei solo”. Riedi ha scelto di esporsi per una nobile causa, proteggere ed aiutare chi sta attraversando il momento più duro della propria vita. Spesso, la salute mentale è sottovalutata, poiché chi sta attorno non riesce a rendersi conto di una sofferenza intangibile, ma corrosiva per l’esistenza.

Leandro Riedi tornerà a competere nel 2027, dopo aver subito un intervento al polso – lo scorso giugno – che lo ha tenuto fermo per parecchi mesi. Soltanto agli inizi di ottobre ha ripreso la racchetta in mano, confessando di essere molto emozionato per esser ritornato su un campo d’allenamento. Lele ha ancora tanta voglia di spaccare il mondo e da gennaio tornerà nel tour a caccia di un sogno chiamato Top 100.

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