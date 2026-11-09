Pioline soddisfatto di Parigi: “Condizioni e formato non si cambiano”

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Certamente non fra i più amati appuntamenti dell’anno, il Rolex Paris Masters di Parigi vuol provare a scrollarsi di dosso ogni critica. Edizione numero 2 alla Plénitude Arena, la quarantesima di sempre coronata da una delle migliori finali possibili fra i numeri 3 e 4 del mondo.

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Per Cédric Pioline, direttore del torneo, il bilancio dall’addio a Bercy è sempre più positivo: “Per il secondo anno consecutivo abbiamo superato i 200 mila spettatori. Il 2025 è stato l’anno del cambiamento, il 2026 è, in un certo senso, quello della conferma. Ricordo che quest’anno eravamo fuori dal periodo delle vacanze scolastiche: per il torneo era una sfida ulteriore, diversa. È importante per noi. Il Rolex Paris Masters si sta radicando in questa arena, creando un appuntamento abituale per tutte le persone che vogliono vedere in campo i migliori del mondo”.

Campi troppo veloci? No, equilibrati

A inizio settimana erano cominciate le polemiche sull’eccessiva, almeno secondo alcuni, velocità del cemento di Parigi. Secondo i dati ufficiali del torneo, il campo centrale di Parigi è diventato di gran lunga l’appuntamento 1000 con la superficie più veloce della stagione 2026, superando di molto il cemento di Shanghai al secondo posto. Pioline aveva spiegato come molti dei cambiamenti fossero stati imposti proprio dall’ATP, dopo la precedente complicata edizione: “È un argomento molto soggettivo. A seconda dello stile di gioco, alcuni giocatori sono più contenti di altri. Abbiamo ricevuto commenti sul fatto che la superficie fosse più veloce. Secondo me è una cosa positiva: era da molto tempo che non vedevo i giocatori venire a rete così spesso come questa settimana. È meglio di una superficie troppo lenta. Vedremo per l’anno prossimo, ma credo che avremo una velocità vicina a quella di quest’anno. Cerchiamo sempre il giusto equilibrio: ogni stile di gioco deve potersi esprimere. Qualunque sia la superficie, bisogna trovare una velocità media, medio-alta se volete, né troppo lenta né troppo rapida”.

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Secondo il direttore, la velocità dei campi è strettamente correlata all’esperienza di tifo e all’atmosfera sui diversi campi: “Dal mio punto di vista, e spero che condividiate questa opinione, il campo centrale di quest’anno è molto più vivo. L’esperienza sui campi 1 e 2 era già eccellente l’anno scorso. Forse ci aiuta anche la superficie, un po’ più rapida, che favorisce un tennis più offensivo, ma ho l’impressione che i tifosi abbiano cominciato a sentirsi a casa. Naturalmente ne siamo felici, perché vogliamo che ci sia atmosfera e che le persone trascorrano bei momenti”.

Arbitri, atmosfera e un po’ di fortuna

Cruciale, perché l’atmosfera possa essere delle migliori, è la collaborazione degli arbitri: almeno per Pioline e la sala stampa che fa notare il problema, i richiami del giudice di sedia arrivavano proprio mentre il pubblico cominciava a scaldarsi. “Abbiamo notato la stessa cosa. Senza entrare nei dettagli del funzionamento e dei regolamenti, facciamo capo all’ATP e ci sono regole rigide. Avere delle regole è giusto. A volte, però, entrano in gioco l’interpretazione e la sensibilità. Senza voler attribuire colpe a nessuno, quando si è su una sedia con un microfono e si ha, in un certo senso, la gestione della situazione, serve sensibilità per sentire l’arena. Bisogna capire se è il momento di chiedere silenzio perché il gioco possa riprendere oppure se si può lasciare che il pubblico si esprima. C’è un piccolo margine da gestire. Ne stiamo parlando con loro per sensibilizzarli su questo aspetto”.

“Noi abbiamo già una specificità: giochiamo al coperto. Non so quale sia l’atmosfera ogni settimana nei diversi eventi, ma penso che i giocatori siano contenti di trovare un bell’ambiente e, soprattutto, una sala viva, piena di energia. Giocare davanti a un pubblico indifferente è difficile. Qui a Parigi sappiamo che il pubblico si fa sentire, e col tempo il confronto con Bercy si attenuerà”.

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A questo va certamente aggiunto l’ottimo percorso dei francesi in gara, oltre alla presenza del giocatore di maggior spettacolo all’atto finale del torneo: “Abbiamo una finale magnifica tra il terzo e il quarto giocatore del mondo. Dell’attrattiva di Alcaraz nei confronti dei tifosi non c’è nemmeno bisogno di parlare. E poi c’è stato il cammino dei francesi in generale e, in particolare, quello di Luca Van Assche, che è stato il più bello di questo torneo. È sempre magnifico, perché sappiamo quanto il pubblico sia patriottico e affezionato ai propri giocatori. La maggior parte dei nostri spettatori è comunque francese”.

Un pizzico di fortuna nell’aver potuto, e dovuto, concedere gli ultimi posti disponibili per le Finals della prossima settimana: col forfait di Jannik Sinner, lo slot addizionale a ridosso dei primi 10 ha garantito un po’ di “bagarre” in più. “È un torneo che cresce, che è attraente e che ha trovato una collocazione stabile in questo appuntamento autunnale, subito prima delle ATP Finals di Torino. Va ricordato che Arthur Fils ha conquistato proprio qui la sua prima qualificazione. E c’è stata incertezza fino ai quarti di finale, con Fritz che ha avuto quelle palle match contro Alcaraz e Paul che è stato eliminato: erano gli ultimi due che potevano ancora qualificarsi. Ci tenevo a sottolineare questi aspetti. Penso sia importante dirlo: il torneo sta acquisendo forza. Sono convinto che nelle prossime edizioni avremo ancora più grandi partite e ancora più atmosfera”.

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Cambiare il formato di Parigi? No, grazie

L’altra grande questione di dibattito, insieme alla velocità della superficie, riguarda il formato e la possibilità di allargare il tabellone, come già accaduto in altri appuntamenti di categoria. “È una questione complessa. Questo è un evento dell’ATP, non possiamo fare quello che vogliamo. Ci sono molti fattori in gioco: allargare il tabellone in questo momento sarebbe complicato, perché diversi eventi potrebbero sovrapporsi. Ci rifletteremo. Penso comunque che, per un torneo che si disputa alla fine dell’anno, sia meglio avere un formato contenuto, perché i giocatori sono stanchi. Zverev aveva giocato 80 partite prima di arrivare qui: è tantissimo. È una sua scelta partecipare a tanti tornei, e ottiene anche risultati, visto che quest’anno è arrivato in finale in numerosi eventi. Noi siamo molto soddisfatti di un tabellone da 56 giocatori e di un formato su una settimana. È rapido, dinamico, molto impegnativo per i giocatori. Fin dal primo turno abbiamo incontri interessanti. Non vedo perché dovremmo cambiare”.

In favore della scelta di Pioline ci sono, ovviamente, tutte le critiche mosse dal circuito alle decisioni prese da altri Masters 1000: “Naturalmente siamo al corrente dei commenti sulla durata di alcuni tornei. Non c’è stata una richiesta dell’ATP e non c’è nemmeno una richiesta da parte nostra. Resteremo così”.

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