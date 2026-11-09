Sinner e Cahill, i saluti tra risate e qualche lacrima: “Le vittorie passano, il legame resta”

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Sul tavolo ci sono cinque Slam, due ATP Finals, il numero uno del mondo e un bel pezzo (grande) di storia dello sport italiano in generale, del tennis nello specifico. Non materialmente, certo: sotto quest’ottica ci sono fotografie. Tante fotografie. Jannik Sinner le guarda una a una, le commenta, sorride e ogni tanto si commuove. Poi sceglie quella che preferisce. Non è una coppa, non è Wimbledon e nemmeno il primo trionfo a Melbourne. È un abbraccio con Darren Cahill, lontano dal campo. Una fotografia apparentemente normale, che racconta qualcosa che i risultati, per quanto straordinari, non possono spiegare.

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Il lungo addio tra Sinner e il suo ormai ex allenatore australiano si arricchisce così di un nuovo capitolo. Dopo l’annuncio ufficiale della separazione e dell’arrivo di Magnus Norman, il numero due del mondo ha pubblicato domenica 8 novembre sul proprio canale YouTube un video di circa sedici minuti, intitolato The Stories Behind the Photos. Niente conferenze stampa, nessuna domanda. Soltanto due uomini che hanno condiviso cinque stagioni della propria vita e che, guardando indietro, sembrano divertirsi soprattutto a ricordare ciò che accadeva quando le telecamere erano spente.

Eppure, in mezzo a tante immagini, è proprio quella dell’abbraccio a restituire il senso di tutto.

“Mi mancherà la persona che potevo chiamare 24 ore al giorno, in ogni momento della mia vita”, racconta Jannik. “Nei momenti più difficili eri sempre la prima persona che chiamavo”. Poi aggiunge una considerazione che vale probabilmente più di qualsiasi dedica: “Le vittorie e le sconfitte vanno e vengono, ma il legame con una persona resta”.

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Cahill ascolta e risponde con una frase semplice: “Per me questa è una foto di squadra, anche se ci siamo solo io e te”.

Da Melbourne a Wimbledon: le lacrime che Sinner non mostra

C’è spazio, naturalmente, anche per il tennis. Quello che ha trasformato un ragazzo di San Candido in uno dei giocatori più forti del mondo, attraverso un percorso iniziato nel giugno del 2022. Per Cahill la fotografia più significativa rimane quella degli Australian Open 2024, il primo titolo del Grande Slam conquistato insieme. Non soltanto perché si giocava nel suo Paese, ma perché quella vittoria, arrivata rimontando due set di svantaggio con Daniil Medvedev, rappresentò il primo grande traguardo del lavoro costruito con Simone Vagnozzi.

“Il primo non si scorda mai”, ricorda Darren, tornando con la memoria a quella domenica di Melbourne.

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Sinner, invece, svela un dettaglio meno conosciuto. “Vederti piangere è stato molto emozionante. Di solito non piango mai, ma dopo quella vittoria ho pianto anch’io sotto la doccia”. Un’immagine lontanissima dalla compostezza con cui l’italiano ha abituato il pubblico a vederlo affrontare anche le situazioni più complicate.

L’altro grande capitolo riguarda Wimbledon 2025, probabilmente il momento in cui il loro rapporto ha superato definitivamente i confini di una normale collaborazione professionale. Sinner arrivava dalla dolorosissima finale persa contro Carlos Alcaraz al Roland Garros, dopo aver avuto tre match point. Poi la sconfitta ad Halle contro Alexander Bublik, che Cahill aveva sorprendentemente accolto come un’occasione.

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“Mi dicesti che era la cosa migliore che potesse succedere”, ricorda Jannik. Da quel momento iniziò una settimana di preparazione particolarmente intensa che lo avrebbe portato al primo titolo sui prati londinesi.

E proprio prima della finale contro Alcaraz arrivò quella promessa che abbiamo poi imparato a conoscere: se Sinner avesse vinto Wimbledon, Cahill avrebbe dovuto prendere seriamente in considerazione la possibilità di restare un’altra stagione. Un patto che trasformò il trionfo ai Championships anche nel prolungamento della loro avventura.

“Wimbledon è stato il momento più speciale della mia carriera”, ammette Jannik, tornando su una vittoria che aveva raccontato anche subito dopo la finale del 2025.

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La PlayStation, i go-kart e quel Jannik che il pubblico conosce poco

A rendere particolarmente piacevole il video sono però anche gli episodi apparentemente secondari. Si passa dagli allenamenti di Alicante alle partite a golf, dalle sfide a burraco fino ai go-kart, utilizzati per trascorrere una rara giornata libera.

E poi c’è Torino. Non quella delle Finals 2026, alle quali Sinner non potrà partecipare, ma quella di una finale preparata in maniera piuttosto singolare: giocando alla PlayStation con Simone Vagnozzi a dieci minuti dall’ingresso in campo.

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Cahill ricorda la scena e soprattutto un controller finito contro il muro. Sinner sorride. “La gente mi conosce soltanto per come sono in campo, ma fuori sono un vero pagliaccio”, confessa, descrivendo un lato del proprio carattere che raramente emerge nelle interviste.

Spuntano anche le piccole superstizioni, dagli hotel alle abitudini quotidiane, e le battute sul golf, una passione trasmessa dall’australiano che non sempre ha regalato all’allievo soddisfazioni paragonabili a quelle ottenute con la racchetta.

Sono dettagli che raccontano la quotidianità di un gruppo, più che quella di un campione. Perché il lavoro di un allenatore non termina necessariamente quando il giocatore lascia il campo. E forse è proprio in quelle ore trascorse insieme, tra aeroporti, alberghi e giornate di allenamento, che Cahill è riuscito a costruire quel rapporto di fiducia al quale Sinner continua a fare riferimento.

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Il finale mancato a Torino e l’ultimo consiglio di Cahill

Il racconto arriva inevitabilmente alla stagione appena conclusa, segnata dall’infortunio al ginocchio destro che ha costretto Sinner a fermarsi dopo il secondo successo consecutivo a Wimbledon. Una conclusione anticipata che lascia un piccolo rimpianto anche in una storia ricchissima di successi.

“Volevamo continuare fino alla fine dell’anno e chiudere a Torino. Per entrambi sarebbe stato il finale perfetto”, spiega Jannik. Poi corregge quasi immediatamente il tiro: vincere nuovamente Wimbledon, in fondo, non poteva rappresentare un congedo migliore.

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Cahill, dal canto suo, non nasconde cosa gli mancherà maggiormente. Non sono i trofei, ma la tensione che precede una partita, quell’emozione che, secondo l’australiano, soltanto chi ha giocato e poi allenato può comprendere davvero. E soprattutto la possibilità di continuare a condividere con il proprio allievo momenti che non torneranno. Prima di salutarsi, però, Darren torna a fare ciò che gli riesce meglio. L’allenatore.

Il suo ultimo consiglio riguarda la regola delle cinque P, uno dei principi attorno ai quali è stato costruito il lavoro del team: Plan, Practice, Play, Persistence, Patience. Pianificazione, allenamento, gioco, perseveranza e pazienza.

“Allenati sempre con uno scopo”, è il messaggio di Cahill. E soprattutto non perdere la pazienza, un aspetto sul quale l’australiano conosce bene il carattere del proprio allievo. Jannik vorrebbe raggiungere immediatamente ogni nuovo obiettivo, quasi fosse un pilota di Formula 1, ma il percorso di crescita, ricorda Darren, richiede tempo, continuità e la capacità di accettare anche le giornate meno brillanti.

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“Non accontentarti mai”

Il lavoro fatto insieme non era finalizzato soltanto a vincere nell’immediato, ma a costruire la miglior versione possibile di Sinner a 28, 29 e 30 anni. Per questo l’ultimo invito è anche quello più importante: “Non accontentarti mai”.

Dal prossimo dicembre, accanto a Vagnozzi, ci sarà ufficialmente Magnus Norman. Un allenatore differente, con un’esperienza altrettanto importante e il compito di accompagnare Sinner verso nuovi traguardi. Il Roland Garros e il Career Grand Slam saranno inevitabilmente tra gli obiettivi principali della nuova collaborazione, ma il posto occupato da Cahill nella vita di Jannik non sembra destinato a essere sostituito.

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“Grazie Darren per questi cinque anni indimenticabili”, conclude l’azzurro, ringraziandolo per la fiducia, l’onestà e per averlo reso un giocatore e una persona migliore. “La nostra collaborazione professionale finisce, ma la nostra amicizia continua. È stato un privilegio”.

Sedici minuti dopo, sul tavolo rimangono le fotografie. Le coppe e i primati resteranno negli almanacchi. Quell’abbraccio, invece, è la fotografia che Sinner ha deciso di portare con sé, insieme a tutte le cose dette e non viste che resteranno nei loro ricordi e nell’intangibilità di sentitemi nei quali è giusto non entrare.

Guarda il video integrale di Jannik Sinner e Darren Cahill su YouTube

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