Valentino Rossi: “Sinner? Il ginocchio gli dà ancora un po’ fastidio”

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“Come sta Jannik? Sta bene, è qui per risolvere il problema del ginocchio che gli dà ancora un po’ fastidio, ma l’ho visto in forma”. Parola di Valentino Rossi, che nello studio di Deejay chiama Italia di Radio Deejay ha raccontato di aver incontrato a Milano l’attuale numero due delle classifiche mondiali.

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Si è trattato della prima occasione in cui Rossi e Sinner, senza dubbio due dei più importanti sportivi italiani di tutti i tempi, si sono conosciuti di persona. “Il mio preparatore Carlo mi ha detto che c’era anche il preparatore di Sinner e quindi probabilmente c’era anche Jannik. Gli ho mandato un messaggio visto che eravamo nello stesso hotel e quindi ieri sera ci siamo conosciuti fisicamente, visto che già ci sentiamo via messaggi”, ha detto l’ex campione di motociclismo.

Rossi, sollecitato in merito dal conduttore Linus, sull’infortunio di Jannik ha detto: “Sinner è qui per cercare di risolvere, gli dà un po’ fastidio. Però, è bello e in forma. È un bel ragazzone alto, più alto di me. Poi è bello sorridente e mi ha fatto una bella impressione”.

Jannik, che come noto è fermo dalla finale di Wimbledon di luglio per la sindrome della bandelletta ileotibiale, ha appena annunciato un cambio importante nel proprio team, con Magnus Norman pronto a rimpiazzare Darren Cahill. Sinner ha raccontato il rapporto con il coach australiano in un video pubblicato su YouTube nelle ultime ore. Il ritorno in campo dell’azzurro è fissato per fine dicembre, quando è in programma la sua partecipazione al Six Kings Slam, esibizione che si giocherà a Riyadh. Intanto, nella giornata di domani, martedì 10 novembre, Sinner parteciperà a Milano a una conferenza stampa di uno dei suoi sponsor.

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