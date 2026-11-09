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WTA Chennai

WTA Chennai: Linette batte Tjen in rimonta e festeggia il primo titolo in due anni

La polacca torna a vincere un titolo per la prima volta dall'estate 2024. Rimonta Tjen con una super percentuale sulle palle break

Pellegrino Dell'Anno · 2 min di lettura
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Magda Linette – WTA Cincinnati 2025 (foto via Twitter @CincyTennis)

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Il WTA 250 di Chennai non poteva che soffrire la collocazione a fine stagione. Il torneo indiano si è svolto nella settimana precedente alle WTA Finals, iniziate proprio il giorno della finale. Il parterre, tutt’altro che di prima classe, ha ben mostrato la poca attrattività. Alla fine la finale non è stata neanche delle peggiori, con una ex top 20 come Magda Linette a dare battaglia a una giocatrice futuribile come Janice Tjen per il titolo di Chennai. A spuntarla è stata la polacca, per 5-7 6-1 6-4 al termine di tre set lottati tranne il secondo, dominato dalla giocatrice più esperta.

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Chennai, oltre che per Linette, è stato un torneo fortunato anche per Lucrezia Stefanini. Almeno fino ai quarti, quando è stata costretta a ritirarsi per infortunio contro Zakharova. Che in semifinale ha poi perso contro la futura campionessa. Dopo un primo set durato oltre un’ora, in cui Tjen ha fatto la partita molto più della sua avversaria, il gioco si è fatto per ovvi motivi meno intenso nel secondo parziale, permettendo a Magda di accelerare e prendere il controllo delle operazioni per forzare il terzo tra due giocatrici molto vicine. Lì l’esperienza, e la voglia di vincere a Chennai a due anni dall’ultimo titolo, hanno fatto la differenza in favore di Linette.

La polacca, a secco di trofei da Praga nel luglio 2024, sale in cattedra e va subito avanti di un break. Tjen rientra, o quantomeno ci prova, ma subisce troppo presto di nuovo l’iniziativa della n.68 WTA. Linette può quindi esultare a Chennai vincendo 6-4 al terzo sfruttando una leggera percentuale migliore nella conversione delle chance e ben 11 palle break salvate su 13. A conti fatti, il vero fattore nella sua vittoria del titolo.

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Torneo
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Ambito
WTA

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