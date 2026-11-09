WTA Finals: esordio ok per Errani e Paolini. Rimontano e battono la coppia n.2

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WTA Finals, Sara Errani e Jasmine Paolini. Non proprio un binomio che abbia funzionato benissimo negli ultimi anni, ma che quest’anno parte quantomeno nel migliore dei modi. Le azzurre, reduci dalla vittoria a Tokyo quale primo titolo stagionale, sconfiggono 4-6 6-1 10-8 Katerina Siniakova e Taylor Townsend. La partita sulla carta più difficile del round robin, contro le avversarie meglio classificate, si conclude con un trionfo anche brillante da parte delle azzurre, che salgono di livello con l’andare avanti del match e si mettono in un’ottima posizione per riuscire a passare finalmente il round robin dopo due anni di fila di eliminazioni a questo punto. Martedì, per la seconda giornata, affronteranno Cristina Bucsa e Nicole Melichar-Martinez.

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L’esordio vincente di Errani e Paolini alle WTA Finals

A fare la differenza in favore di Errani e Paolini, anche alle WTA Finals, è l’ottimo assortimento che sfruttano in campo. La potenza da fondo campo di Jasmine è un’arma fondamentale per aprire il campo e stancare le avversarie, non dotate della sua stessa pesantezza di palla. Al contempo, questo tipo di gioco apre spazi che permettono a Sara di chiudere a rete e giocare con fini geometrie e acume tattico. Lo dimostra il bellissimo secondo set, a ritmi molto alti e con tanti scambi divertenti, che di fatto non permette mai alle n.2 del seeding di reagire, nonostante la vittoria del primo parziale.

Il capolavoro azzurro si completa poi al match tie-break, con l’equilibrio che regna fino al 5-5, con bei botta e risposta. Quando la posta in palio si alza però, sorprendentemente, a crollare è la più titolata in campo, vale a dire Katerina Siniakova. La ceca tentenna, con qualche errore di troppo e un fatale rovescio in rete sul secondo match point, che consegna la vittoria ad Errani e Paolini. Le quali, al di là del gioia, sanno però che il percorso è ancora lungo. Come confermato da Jasmine, riportato da SuperTennis: “Le condizioni non erano facili. Credo che abbiamo fatto un grande lavoro, ma le prossime partite saranno completamente diverse. Siamo contente, ma bisogna pensare alle prossime avversarie“. E anche Sara, sì ottimista, ammonisce a non correre troppo: “Ci alleneremo sicuramente, ci riposeremo, faremo qualche gioco con il team per rilassarci, divertirci un po’ e preparare il match“.

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