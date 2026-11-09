WTA Finals: Pegula spreca, Gauff vince alla distanza

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Gruppo 1

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C. Gauff b. J. Pegula 6-4 6-7(5) 6-2

Ci sono volute quasi due ore e 20 minuti per decidere la vincitrice del derby americano in questa prima giornata delle Fage WTA Finals di Indian Wells. Un match sicuramente avvincente, anche se con tanti errori (41 per Gauff, 55 per Pegula), nel quale Pegula ha avuto parecchie chance per far pendere l’ago della bilancia dalla sua parte, ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca nei confronti di una Gauff più concreta alla fine dei set e più vispa atleticamente.

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Sono costati il match alla tennista di Buffalo prima l’aver perso almeno tre game equilibrati in momenti chiave del match, e poi una minore freschezza fisica rispetto a Gauff una volta che il match aveva passato le due ore di gioco.

Primo set: Pegula manca la sua chance

Pegula inizia subito in forcing cercando la rete. Trova una palla break nel game d’apertura, ma non riesce a convertire. Il match si sviluppa con scambi da fondocampo piuttosto rapidi, le protagoniste si affrontano a viso aperto ed è abbastanza chiaro che si conoscono molto bene (sono state per anni compagne di doppio). Gauff cerca di fare leva sulla sua maggiore fisicità provando ad anticipare i colpi più di quanto non faccia di solito, mentre Pegula si affida al suo impeccabile timing sulla palla.

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Il parziale gira sul 4-4: Guaff apre il game con un doppio fallo, due errori la inguaiano sullo 0-40, ma con coraggio riesce ad annullare le palle break portando a casa il turno di servizio. Dopo il cambio di campo Pegula non riesce a prendere a sua volta in mano il gioco durante il suo turno di battuta e Gauff si prende il 15-40 con i due set point. Anche questo game va ai vantaggi, ma Jessica concede un terzo set point sul quale mette lungo di un paio di metri un rovescio lungolinea che chiude il set dopo 47 minuti di gioco.

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Secondo set: Gauff non chiude la pratica

Pegula non si scompone, avanza ancora di più in risposta e approfitta del calo della sua avversaria dopo il rush finale del primo set. La tennista di Buffalo vola subito 3-0 pesante, poi 5-1, ma non riesce a trovare lo slancio per passare la linea del traguardo. Gauff combatte punto a punto, sale fino a 4-5, annulla tre set point mentre Pegula serve per il parziale e finisce per trovare il 5-5. Sul 6-5 Gauff arriva a un punto dal match, ma Pegula trova il modo di portare a casa il game (primo game combattuto da lei vinto in tutto il match) e acchiappa il tie-break. Qui trova alcuni splendidi colpi da fondocampo scappando subito 5-2 e al quinto set point, sul 6-5, porta il match al terzo.

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Terzo set: Pegula è troppo stanca

Sono passate ormai quasi due ore dall’inizio del match, le ombre si sono allungate sullo Stadium 2 di Indian Wells e un po’ come era accaduto anche nel parziale precedente, è la giocatrice appena sconfitta che parte fortissimo. Gauff scatta subito sul 3-0, sembra che la sua maggiore freschezza fisica le consenta un margine sull’avversaria, che però recupera un break di vantaggio e si avvicina sul 2-3.

Ma Gauff non cala l’attenzione, tiene facilmente il turno di servizio per il 4-2 e, grazie anche a due volée in corridoio di Pegula, riesce ad allungare sul 5-2 vincendo l’ennesimo game combattuto della sua partita, chiudendo poi la pratica poco dopo.

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