WTA Finals, quarant’anni di Italia tra occasioni mancate e un solo trionfo. Errani e Paolini ci riprovano

#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›

C’è un rapporto curioso tra il tennis femminile italiano e le WTA Finals. Il tennis di casa nostra ha vinto Slam in doppio e in singolare, vinto medaglie d’oro olimpiche, portato a casa Fed Cup prima e Billie Jean King Cup poi, piazzato giocatrici ai vertici delle classifiche mondiali, eppure, quando arriva il momento di riunire le migliori otto della stagione in singolare, o le migliori 8 coppie del doppio, il bilancio in casa Italia diventa improvvisamente meno generoso. Quarant’anni di partecipazioni, sei protagoniste differenti in singolare, un solo titolo conquistato. E, particolare non trascurabile, proprio in doppio…e no non il doppio che si potrebbe immaginare. Giusto forse mettere ordine alle idee, partendo da ciò che è.



Quest’anno il torneo delle Maestre si trasferisce a Indian Wells, sul cemento californiano che a marzo ospita uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito. Un cambio di scenario, dopo le ultime edizioni disputate a Riad, che accompagnerà una settimana nella quale l’Italia sarà rappresentata esclusivamente da Sara Errani e Jasmine Paolini, alla terza partecipazione consecutiva insieme.

Non ci saranno italiane nel tabellone di singolare. Un’assenza che interrompe la striscia di due qualificazioni consecutive della stessa Paolini, protagonista nel 2024 e nel 2025. Ma, prima di arrivare alle nostre due rappresentanti, vale la pena ripercorrere una storia che comincia molto lontano dalla California.