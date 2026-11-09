WTA Finals: Sabalenka, esordio ok contro una Muchova deludente

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WTA Finals Finale Aryna Sabalenka 2 7 7 Karolina Muchova 7 62 5 Statistiche e andamento

Il primo incontro del Gruppo 2 delle Fage WTA Finals va ad Aryna Sabalenka, che si impone su Karolina Muchova per 7-6(2)7-5 in 1h53. Un match non proprio del livello che prometteva una sfida tra la seconda e la settimana del mondo, soprattutto perché quest’ultima è l’unica delle magnifiche otto ad avere un saldo positivo nei confronti con Sabalenka, 3-2.

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Dritti storti, seconde ballerine

Aryna che, se ha la palla giusta giusta fa i buchi, ma quando arriva quella che non le piace sul dritto, lo sbaglia come neanche Gauff nelle giornate peggiori. E, a proposito di Coco, è sembrata sul punto di perdersi la seconda, ma ha contenuto a cinque i doppi falli. Considerando che ha vinto in due set, è facile intuire la qualità della prestazione di Muchova, davvero solo a sprazzi, incapace di chiudere la prima partita con il servizio, mentre il dritto è diventato presto una miniera. Anche nel finale, quando è rientrata in extremis, non ha saputo trovare la continuità necessaria per insinuarsi nella mente dell’avversaria, ultimamente in grado di incartarsi senza via di uscita.

Sabalenka non disputava un match da quello perso da Ann Li all’esordio a Wuhan, il terzo giocato dopo la finale dello US Open. Zero Slam per lei quest’anno e terzo e ultimo titolo dell’anno a Miami. Era arrivato in coppia con quello di Indian Wells e, visto che siamo ancora al Tennis Paradise anche se non è marzo, l’occasione per mettere per la prima volta le mani sul trofeo di fine anno sembra giusta, considerando anche l’assenza di Elena Rybakina. Magari non sulle fondamenta più solide, ma il primo mattoncino è stato posato.

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Primo set – Muchova due volte avanti ma non basta e Sabalenka domina il tie-break

Aryna sceglie di servire, recupera lo 0-30 al terzo game ma non al turno successivo. Scomposta nel rovescio in uscita, commette doppio fallo e poi offre una seconda morbida “fotografata” dal dritto ceco, 0-40. Sulla seconda chance, la risposta choppata di Karolina non viene gestita a dovere da Sabalenka e c’è il sorpasso. Muchova fa sé stessa nell’attacco in controtempo finalizzato dalla volée non scontata, ma paga la bassa resa con la seconda battuta concedendo palle facili all’avversaria e 3 pari.

Aryna litiga con il servizio, perde il timing e soprattutto due punti per altrettante seconde fuori bersaglio, Muchova piazza un paio di dritti pesanti e può servire per il set. Vanamente, tra una seconda aggredita, un’altra direttamente in rete, l’incomprensibile smorzata centrale e lob al volo anch’esso centrale e pure lungo. Forse tesa per l’esordio alle Finals, la classe 1996 di Olomouc non gestisce bene gli scambi da fondo e fronteggia due set point consecutivi, ma il servizio arriva in soccorso ed è tie-break. Esito solo rimandato: Sabalenka lo fa suo grazie anche alle imperfezioni di Karolina che continua a subire l’avversaria sulla propria seconda (31% di conversione). Undicesimo tie-break stagionale per Muchova, primo perso.

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Secondo set – Sabalenka non chiude, Muchova non se ne giova

Si ricomincia sulla falsariga del finale di primo set, Karolina stecca dritti e regala il terzo game. Un punto emblematico è quello che si conclude con il dritto ceco oltre la riga di fondo in replica allo stesso colpo di Aryna, così “sbucciato” che si vedono smorzate rimbalzare più avanti.

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Sabalenka è senza dubbio salita rispetto all’inizio, ma è lontana dal suo meglio. Non ce n’è bisogno, però, e trova la prima se Muchova tenta di farsi sotto. Fino al 5-4 e servizio, però: Karo c’è, il dritto da Minsk no e un po’ dal nulla arriva il 5 pari. È girata? Macché, altri errori, Aryna si fa bastare una seconda da aggredire e torna avanti, 6-5. Apre con il doppio fallo, c’è tempo per un po’ di emozioni, il match point vola via con il rovescio, ne trova un altro, è quello giusto. Missione compiuta per Sabalenka, il suo tennis può anche aspettare.

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