Zverev resta numero 1, Alcaraz accorcia su Sinner. Musetti scende, Cobolli sempre sesto

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ATP Parigi · Finale Finale Ben Shelton 4 65 5 Carlos Alcaraz 3 7 7 Statistiche e andamento

Il numero uno perde, il numero due non gioca e il numero tre vince. Eppure, nella classifica ATP di lunedì 9 novembre, le prime tre posizioni sono esattamente quelle di una settimana fa. Il tennis, evidentemente, ha i suoi tempi e il ranking pure. Alexander Zverev conserva il primato mondiale con 9.550 punti, appena cento in più di Jannik Sinner, fermo dalla finale di Wimbledon ma ancora saldamente al secondo posto. Il tedesco, sconfitto da Lorenzo Musetti al debutto da numero uno a Parigi, può comunque guardare con una certa tranquillità alle prossime settimane: i 1.500 punti che Sinner perderà alla conclusione delle ATP Finals gli garantiranno un vantaggio ben più consistente. A cambiare qualcosa, semmai, è Carlos Alcaraz. Lo spagnolo torna dalla capitale francese con un titolo, mille punti in più e la sensazione che la distanza dai primi due, almeno sul campo, sia decisamente inferiore a quella raccontata dalla classifica.

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Lo spagnolo sale a 7.100 punti, portandosi a 2.350 lunghezze dall’italiano. Non abbastanza per cambiare gli equilibri attuali, ma sufficienti per ricordare che il 2027 potrebbe aprirsi con una situazione ben diversa da quella di pochi mesi fa. Sinner prepara il ritorno, Zverev ha finalmente raggiunto la vetta e Alcaraz, dopo una stagione condizionata anche dagli infortuni, sembra aver ritrovato continuità proprio quando il calendario si avvicina alla conclusione.

La Top 20: Shelton consolida il quarto posto, Fritz torna tra i dieci

Il successo di Alcaraz a Parigi non è l’unico risultato capace di lasciare il segno sulla classifica. Anche Ben Shelton esce dalla capitale francese con indicazioni incoraggianti: la finale persa contro lo spagnolo gli consente di raggiungere 5.170 punti, consolidando il quarto posto e portando il vantaggio su Daniil Medvedev, quinto, a 1.350 lunghezze. Un risultato importante per l’americano, che si prepara a inaugurare la collaborazione con Juan Carlos Ferrero, chiamato ad affiancare papà Bryan nella crescita del figlio.

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Medvedev resta quinto con 3.820 punti, appena 140 davanti a Flavio Cobolli, stabile al numero 6. Arthur Fils conserva la settima posizione e sale a 3.625 punti, mentre Frances Tiafoe e Alex de Minaur occupano rispettivamente l’ottava e la nona. Il ritorno più significativo in Top 10 è quello di Taylor Fritz, che guadagna due posizioni e si porta al decimo posto con 3.285 punti. A fargli spazio è Rafael Jodar, undicesimo nonostante abbia incrementato il proprio bottino fino a 3.234 punti.

Scende di una posizione anche Novak Djokovic, ora dodicesimo, mentre Tommy Paul guadagna un posto e supera Félix Auger-Aliassime. Più indietro, il movimento più importante è quello di Casper Ruud, che recupera cinque posizioni e rientra tra i migliori venti al numero 18, grazie alla semifinale raggiunta a Parigi. Il norvegese ha ora 2.435 punti. Esce invece dalla Top 20 Learner Tien, scivolato al ventiduesimo posto.

Ranking ATP: Top 20

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Pos. Giocatore Var. Punti 1 Alexander Zverev (GER) = 9.550 2 Jannik Sinner (ITA) = 9.450 3 Carlos Alcaraz (ESP) = 7.100 4 Ben Shelton (USA) = 5.170 5 Daniil Medvedev = 3.820 6 Flavio Cobolli (ITA) = 3.680 7 Arthur Fils (FRA) = 3.625 8 Frances Tiafoe (USA) = 3.390 9 Alex de Minaur (AUS) = 3.370 10 Taylor Fritz (USA) +2 3.285 11 Rafael Jodar (ESP) -1 3.234 12 Novak Djokovic (SRB) -1 2.940 13 Tommy Paul (USA) +1 2.925 14 Félix Auger-Aliassime (CAN) -1 2.865 15 Jiří Lehečka (CZE) = 2.540 16 Jakub Menšík (CZE) = 2.500 17 Alejandro Davidovich Fokina (ESP) = 2.500 18 Casper Ruud (NOR) +5 2.435 19 Brandon Nakashima (USA) -1 2.360 20 Francisco Cerúndolo (ARG) = 2.220

Gli italiani: Musetti perde una posizione, Bellucci guadagna terreno

Sette italiani tra i primi cento del mondo, due nella Top 10 e Luciano Darderi a un passo dai primi venti, in ventunesima posizione. Il bilancio azzurro resta positivo, anche se l’ultima settimana racconta situazioni piuttosto differenti. Davanti a tutti c’è naturalmente Jannik Sinner, secondo, seguito da Flavio Cobolli, che conserva il sesto posto con 3.680 punti e può finalmente concentrarsi sulle ATP Finals di Torino, alle quali si è qualificato senza scendere in campo a Parigi. Per il romano sarà la prima partecipazione al torneo dei Maestri, un traguardo straordinario soprattutto considerando le difficoltà fisiche delle ultime settimane.

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Alle loro spalle Luciano Darderi resta numero 21, con 2.160 punti, mentre Lorenzo Musetti scivola al venticinquesimo posto, perdendo una posizione nonostante la prestigiosa vittoria contro il numero uno del mondo Alexander Zverev. Il carrarino ha ora 1.895 punti e deve continuare a fare i conti con una classifica che non restituisce ancora pienamente il valore del tennis ritrovato nelle ultime settimane. Perde due posti anche Matteo Arnaldi, trentottesimo, mentre Matteo Berrettini resta numero 43, con 1.223 punti.

La notizia migliore arriva da Mattia Bellucci, che guadagna quattro posizioni e sale al numero 62 con 879 punti, confermandosi il settimo italiano tra i primi cento. Continua invece il momento complicato di Lorenzo Sonego, che perde altri nove posti e scivola al numero 115, sempre più lontano da quella Top 100 abbandonata all’inizio di novembre.

Tra gli altri azzurri, Federico Cinà arretra al numero 139, mentre Andrea Pellegrino è 141°. Guadagnano terreno Andrea Guerrieri, che sale di sei posizioni fino al numero 160, Francesco Maestrelli, 168° con un progresso di otto posti, e soprattutto Marco Cecchinato, che ne recupera dieci e raggiunge la posizione numero 173. In controtendenza Stefano Travaglia, che perde diciotto posti e scivola al 177°, e Luca Nardi, ora 263° dopo un arretramento di ventiquattro posizioni. Filippo Romano è 251°, mentre Michele Ribecai, numero 281, entra tra i primi venti italiani.

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Ranking ATP: TOP 20 italiani

Pos. ATP Giocatore Var. Punti 2 Jannik Sinner = 9.450 6 Flavio Cobolli = 3.680 21 Luciano Darderi = 2.160 25 Lorenzo Musetti -1 1.895 38 Matteo Arnaldi -2 1.321 43 Matteo Berrettini = 1.223 62 Mattia Bellucci +4 879 115 Lorenzo Sonego -9 511 139 Federico Cinà -3 415 141 Andrea Pellegrino -1 404 157 Francesco Passaro -4 354 160 Andrea Guerrieri +6 349 168 Francesco Maestrelli +8 338 173 Marco Cecchinato +10 325 177 Stefano Travaglia -18 322 214 Gianluca Cadenasso +1 265 222 Raul Brancaccio -1 255 251 Filippo Romano -11 221 263 Luca Nardi -24 215 281 Michele Ribecai +3 196

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