ATP Finals: ecco chi sono i primi due alternate in lista

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ATP Finals, ci siamo. Domenica 15 novembre a Torino, presso l’Inalpi Arena, scatterà l’edizione 2026 del torneo dei Maestri, che riunisce e mette a confronto i migliori otto giocatori della stagione. Intesa Sanpaolo è Host Partner delle Nitto ATP Finals anche per il quinquennio 2026-2030, rinnovando il sostegno a una delle competizioni più prestigiose del tennis mondiale.

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La corsa per qualificarsi è stata elettrizzante, durando fino quasi all’ultimo giorno buono per definire il parterre. I verdetti definitivi sono arrivati venerdì 6 novembre, giorno dei quarti di finale del Masters 1000 di Parigi. Gli otto qualificati sono dunque Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, Arthur Fils, Frances Tiafoe e Rafael Jodar, con gli ultimi due a completare il lotto dei partecipanti all’evento torinese.

L’americano ha blindato la qualificazione con l’aiuto del connazionale Ben Shelton che, battendo Tommy Paul (il quale avrebbe in ogni caso dovuto vincere il torneo esclusivamente in finale su Taylor Fritz per impedire a Tiafoe di qualificarsi), ha regalato a Frances una delle maggiori soddisfazioni della carriera. Il caso di Jodar è stato invece ben più complesso.

Il punto completo è disponibile sul sito di Intesa Sanpaolo, partner di Ubitennis. Cliccando sul link verrai reindirizzato sul sito di Intesa Sanpaolo.

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